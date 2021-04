Przygotowania do spotkania Fed

Wczorajsza sesja na rynku europejskim okazała się raczej nudna, a FTSE100 i DAX cofały się w wyniku obaw o wydarzenia w Indiach, hamując perspektywy globalnego ożywienia. Rynki amerykańskie również poruszały się bokiem. Sektor technologiczny osiągnął gorsze wyniki od zakładanych. Dopiero publikacje danych od Microsoft i Alphabet spełniły oczekiwania rynku, co zwiększyło prognozy dotyczące przychodów i zysków Apple w dniu dzisiejszym. Słabość na giełdzie Nasdaq późnym popołudniem również pomogła w cofnięciu się S&P500 z kolejnego rekordowego poziomu tuż przed 4200. Rynki akcji na całym świecie nadal wyglądają na stabilne, a rynki w Azji notowały dziś rano wzrosty, co powinno się przełożyć na wyniki w Europie. Widzieliśmy również wyprzedaż amerykańskich obligacji, która pomogła wejść rentowności dziesięciolatków z powrotem powyżej poziomu 1,6% po raz pierwszy od tygodnia. Ten ruch wydawał się być wywołany przez rosnące zaufanie konsumentów w USA w kwietniu, które skoczyło do najwyższych poziomów od ponad roku (121,7 z 88,9 w styczniu), odzwierciedlając szersze zaniepokojenie rosnącą liczbą zachorowań w 2020 r.

Dane z USA po raz kolejny przewyższały oczekiwania, co zostanie poruszone na dzisiejszym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Perspektywy gospodarcze są teraz zupełnie inne niż podczas ostatniego spotkania Fed w marcu, ich głównym zmartwieniem będzie problem łagodzenia optymizmu rynku, gdyż rosną przekonania, że amerykański bank centralny może zacząć zmniejszać wartość skupowanych obligacji lub podnosić stopy na długo przed 2024 r. w obliczu obaw o gwałtownie rosnącą presję inflacyjną. W związku z kolejną serią czeków stymulacyjnych, które miały trafić do amerykańskich konsumentów po marcowym spotkaniu, były to bardzo naturalne obawy. Szybki wzrost płac w marcu pokazał, że rynek pracy w USA jest w znacznie lepszej sytuacji niż w poprzednich miesiącach, a komunikaty przedstawicieli Fed między spotkaniami były dość spójne. Chociaż rentowności osiągnęły aż 1,77%, od tego czasu cofnęły się z powodu niepewności, czy ostatnie zmiany były aż tak pozytywne. Fed powinien być zadowolony z tego, jak wygląda gospodarka na podstawie bieżących danych, ale prawdopodobnie nadal będziemy musieli zobaczyć kilka kolejnych przyzwoitych raportów o płacach, zanim bank centralny przygotuje się na zmiany. Nikt nie sugeruje, że Fed będzie dzisiaj podejmować jakieś znaczące decyzje, ale w pewnym momencie będzie musiał zacząć działać, jeśli nadchodzące dane nadal będą tak silnie wzrostowe.

EUR/USD – spadł w poniedziałek do okolic 1,2120, dopasowując się do oporu linii trendu idącej ze styczniowych szczytów. Wyjście powyżej tego oporu daje szansę na powrót do 1,2350, a utrzymując się poniżej tego poziomu może spowodować spadek obszaru 1,1980.

GBP/USD – wartość 1,4020 pozostaje kluczowym poziomem, od którego zależy, czy powrócimy do szczytów z lutego 2021 r. Najbliższe wsparcia znajdują się przy 1,3820 oraz 1,3760.

– obszar 0,8730 jest ważnym oporem, którego przełamanie otwiera drogę do 0,8820. Podczas gdy ta para walutowa znajduje się poniżej 0,8730, nastawienie na rynku powinno pozostawać do ruchu w stronę minimów z zeszłego tygodnia w okolicy 0,8630.

USD/JPY – linia trendu ze styczniowych minimów nadal broni jena przed spadkami. Wsparcie pojawia się teraz na poziomie 108,30, z oporem przy 109,30. Zejście poniżej 107,60 pozwoli nam na powrót do wartości 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 6955.

DAX – oczekuje się otwarcia 13 punktów wyżej, na poziomie 15262.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów wyżej, na poziomie 6278.



