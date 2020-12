Przed nami spokojny dzień, w USA Święto Dziękczynienia

Na rynkach akcji panował wczoraj stosunkowo spokojny nastrój. Na poprzednich dwóch sesjach nastroje były pozytywne dzięki optymistycznym wiadomościom na temat możliwych szczepionek na Covid-19. Kolejny lek, tym razem opracowywany przez AstraZeneca-Oxford University, ma skuteczność 70%. Ponadto jest znacznie tańszy niż pozostałe szczepionki, a łatwość w transporcie i masowej produkcji sprawia, że jest również bardziej atrakcyjny. Nastrojom na rynkach sprzyjało rosnące poczucie, że przejęcie władzy przez prezydenta elekta Joe Bidena będzie przebiegało płynnie. Co prawda nie pojawiła się jeszcze informacja, że Trump ustąpił, ale wygląda na to, że były prezydent odejdzie spokojnie. Poinformowano, że Biden chce zaoferować rolę sekretarza skarbu byłej szefowej Fed, Janet Yellen. Kierując amerykańskim bankiem centralnym, Yellen nadzorowała powrót do wyższych stóp procentowych, co odbywało się w sposób terminowy i wyważony. Amerykańska giełda pozostanie dziś zamknięta, ponieważ kraj obchodzi Święto Dziękczynienia. Niektórzy traderzy i inwestorzy przebywający w USA będą mieli również wolny piątek. Wczoraj można było odnieść wrażenie, że część z nich kończy już tydzień pracy, mimo że giełda NYSE będzie częściowo funkcjonować w piątek. Rynki finansowe mogą dzisiaj charakteryzować się zatem niższą zmiennością niż zwykle.

Wczoraj otrzymaliśmy dużą porcję wskaźników ekonomicznych z USA, częściowo z powodu dzisiejszego dnia wolnego. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła z 748 000 do 778 000 - to najwyższy wynik od pięciu tygodni. Dochody osobiste i konsumpcja w październiku wyniosły odpowiednio -0,7% i 0,5%. Oba odczyty pokazały spadki i są gorsze od prognoz ekonomistów. Bazowy odczyt PCE, który jest preferowaną przez Fed miarą inflacji, spadł z 1,6% do 1,4% w październiku. Warto wspomnieć, że sierpniu Fed zapowiedział, że pozwoli na „jakiś czas” na utrzymywanie się inflacji powyżej 2%. Raporty wskazują na zahamowanie aktywności gospodarczej. Wczoraj wieczorem został opublikowany protokół z posiedzenia Fed. Inwestorzy odnieśli wrażenie, że bank centralny może zmierzać do udzielenia dalszego wsparcia gospodarce zwiększając poziom zakupów aktywów, albo kupując długoterminowe obligacje. Jerome Powell, szef Fed, oświadczył, że wciąż posiada sporo „amunicji” w rezerwie, aby pomóc gospodarce. Pomimo lekko gołębiego charakteru tej aktualizacji, Dow Jones i S&P 500 straciły na wartości, ponieważ inwestorzy zrealizowali swoje zyski przed świętem. NASDAQ 100 osiągnął najwyższy poziom od ponad dwóch tygodni, jednak akcje spółek technologicznych nie radziły sobie w ostatnim czasie najlepiej.

Rynki w Azji notują niewielkie wzrosty, a europejskie indeksy mogą otworzyć się dzisiaj na niewielkim plusie. Ropa notowała wczoraj kolejny wzrost, osiągając najwyższy poziom od początku marca. Na początku przyszłego tygodnia OPEC+ ogłosi plany produkcyjne na początek 2021 roku. Coraz częściej spekuluje się, że dotychczasowe cięcia produkcji o 7,7 mln baryłek dziennie zostaną utrzymane do początku 2021 roku. Pierwotny plan zakładał złagodzenie cięć produkcji do poziomu 5,7 mln baryłek dziennie. Ropa zyskuje w ostatnim czasie ze względu na optymizm związany z potencjalnymi szczepionkami na koronawirusa.

Dzisiaj napłynął już do nas raport o nastrojach konsumentów GfK w Niemczech, a odczyt wyniósł -6,7, przy oczekiwaniach na poziomie -5. Jest to spadek w stosunku do wyniku -3,1 z października. Wcześniej w tym tygodniu wstępny odczyt raportu PMI dla usług również pokazał spadek aktywności, choć wyprzedził oczekiwania.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1775, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2000 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja ta się utrzyma, celem może być 1,3515. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować parę w okolice 1,3000.

EURGBP – od dwóch miesięcy mamy trend spadkowy i dopóki utrzymujemy się poniżej 0,9000 tendencja ta powinna być utrzymana. Przełamanie poniżej 0,8864 może otworzyć drogę na 0,8800. Jeżeli zaatakujemy 0,9000, wówczas kolejnym celem jest 0,9040, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

USDJPY – jeśli utrzymamy się powyżej 103,65, możliwym celem będzie 105,55, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Szerszy ruch spadkowy i atak na 103,65 może skierować kurs w okolice 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 9 punktów do 6,400

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 25 punktów do 13,314

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów do 5,578



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.