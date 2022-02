Protokoły Fed umożliwiły odbicie amerykańskim giełdom

W czoraj odbyła się znacznie ostrożniejsza sesja na giełdach w Europie, ponieważ pozytywne nastroje ze środy ustąpiły miejsca podejrzeniom, że wojska rosyjskie nie wycofały się z ukraińskiej granicy.

Gdy Rosjanie mówią jedno, a NATO i USA twierdzą, że liczba rosyjskich żołnierzy rośnie w pobliżu granicy z Ukrainą, rynki stają się coraz bardziej podatne na te informacje. Oznacza to, że sytuacja prawdopodobnie uspokoi się dopiero gdy Rosja odpuści lub zdecyduje się wejść na tereny sąsiada. Protokoły Fed z zeszłej nocy nie dały zbyt wielu informacji na temat zamiarów Rezerwy Federalnej w odniesieniu do podwyżek stóp, czy zmniejszenia wielkości bilansu. Powszechnie przyjmuje się, że stopy wzrosną w marcu, jednak opinie są podzielone jeśli chodzi o wysokość podwyżki. Fed może podjąć decyzję o zmianie stóp nawet o 50 pb. niemniej jednak, rynki amerykańskie chyba liczą na podwyżkę w wysokości 25 pb., gdyż podczas wczorajszej sesji widzieliśmy odbicie na większości z giełd. Problem polega na tym, że protokoły poprzedzają szereg raportów ekonomicznych, które nie tylko wskazują na silniejszą niż oczekiwano gospodarkę USA, ale także rosnącą inflację. Widzieliśmy, że dane o zatrudnieniu w USA są znacznie wyższe niż oczekiwano, a CPI jest na najwyższym poziomie od 40 lat. Powinniśmy również wziąć pod uwagę silny raport o sprzedaży detalicznej za styczeń. Czy inwestorzy naprawdę zakładają, że żaden z tych raportów nie wpłynie na narrację członków Fed i nie przekona ich do zmiany zdania i skłonienia się w stronę podwyżki o 50 pb.? Jeśli tak, to wydaje się to dość naiwne, pomimo ostatnich komentarzy niektórych bardziej gołębich członków komisji. Przyszłotygodniowy deflator PCE prawdopodobnie znacznie przekroczy poziom 5%.

Oczywiście wydarzenia na Ukrainie mogą to wszystko podważyć w przypadku wybuchu działań wojennych, ale drugi z rzędu dzień spadków cen ropy sugerował, że rynki wierzą temu, co przekazała Rosja.

Pomimo wczorajszego późnego odbicia na rynkach amerykańskich, podczas którego odzyskano większość strat, dzisiejsze otwarcie Europy może być negatywne po tym, jak anonimowi amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Rosja zbiera kolejne 7000 żołnierzy przy granicy.

Dzisiaj mamy niewiele danych, na których moglibyśmy się skupić, poza najnowszą liczbą wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, która maj spaść z 223 tys. do 217 tys. Oznacza to, że możemy się skupić na informacjach napływających z Europy Wschodniej.

EURUSD – musi wrócić powyżej 1,1420, aby ponownie obrać szczyty z okolic 1,1485 na swój kolejny cel. Spadek poniżej 1,1270 będzie zapowiedzią ruchu do tegorocznych minimów na 1,1120.

GBPUSD – musi się utrzymać powyżej 1,3620, aby mieć szansę na wzrost do 1,3720. Najbliższe wsparcie jest na linii trendu rozciągniętej od grudniowych minimów.

EURGBP – obsunął się z 0,8400, do czasu wyjścia powyżej tej wartości nastawienie pozostaje do dalszych spadków. Ważne wsparcie jest na 0,8280.

USDJPY – musi wzrosnąć powyżej 116,35, aby zasygnalizować wzrosty do 117,50, spadek poniżej 114,70 będzie zapowiedzią zejścia do 113,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 33 punkty niżej, na poziomie 7570.

DAX – oczekuje się otwarcia 70 punktów niżej, na poziomie 15300.

CAC40 – możliwe otwarcie 35 punktów niżej, na poziomie 6930.



