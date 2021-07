Presja na PLN nie ustępuje

P resja na PLN nadal się utrzymuje, jednak na poszczególnych parach zbliżamy się do ważnych poziomów oporu.

Jednak dopóki nie poprawi się sentyment do ryzykownych aktywów, trudno będzie o stabilną aprecjację waluty, póki co sygnałów nie ma. Inflacja ciągle jest wysoka przy rosnącym zadłużeniu. Według prognoz MF dług wyniesie na koniec roku 59,99% PKB, to będzie prawie 1,5 biliona zł. Rosnący dług przy niskich stopach to pułapka. Każda ich podwyżka oznaczać będzie, że koszt obsługi długu wzrośnie. Co zrobi NBP? Węgry i Czechy już podniosły stopy. NBP na razie czeka, ale w ostatnim czasie nieco zmiękczył swoje stanowisko. Kolejną przyczyną są działania rządu, który do trwającego latami konfliktu z Unią Europejską dołożył wzrost napięcia na linii Warszawa - Waszyngton. Rządzący bezpośrednio chcą uderzyć w interesy właściciela TVN, co musiało spotkać się ze zdecydowaną reakcją amerykańskich oficjeli.



Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ obawy o inflację utrzymują się, a zatem rentowność powinna rosnąć, a tak się nie dzieje. Po danych o wzroście inflacji CPI i PPI, rentowności długoterminowych papierów rządowych są na najniższych poziomach od lutego. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych jest dziś rano na poziomie 1,214%. Stopa oprocentowania 30-letnich obligacji skarbowych spadła do 1,871%.



Po poniedziałkowej wyprzedaży na głównych parkietach Europy, przyszedł czas na realizację zysków z krótkich pozycji po pięciu z rzędu sesjach gdzie kontrolę nad rynkami sprawowały niedźwiedzie. Jednak skala wzrostów to tylko niewielka część przeceny z pierwszej sesji tygodnia. Nad parkietami starego Kontynentu zawisło ryzyko głębszej korekty. Na zamknięciu notowań benchmarki odrobiły średnio 20 proc. z poniedziałkowej wyprzedaży : FTSE 100 (0,51%), DAX30 (0,55%), CAC40 (0,61%) FTSE MIB (0,59%) i IBEX 35 (0,68%). Stoxx 600 podrożał o 0,52%.



Dużo więcej optymizmu mieli bywalcy na Wall Street. Kupujący opuszczali parkiet w zdecydowanie lepszych nastrojach. Najważniejsze indeksy odrobiły znaczną część strat z poniedziałku. Po zielonym otwarciu przez całą sesję indeksy wspinały się na coraz to wyższe poziomy, a niedźwiedzie mogły się tylko bezradnie przyglądać szarży byków. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem 1,57%%. Dow Jones zyskał 550 pkt., czyli 1,62%, a S&P500 wzrósł o 1,52%. Po długiej serii spadków Russell 2000 podrożał o 2,99%.



Giełdy w Azji są dziś w mieszanych nastrojach z przewagą wzrostów dzięki dobrym danym z Japonii i odbiciu w Europie i na Wall Street. Jednak ich skala jest tylko ułamkiem ostatniej fali wyprzedaży. Dzieje się tak, gdyż inwestorzy mają obawy, że szybciej rozprzestrzeniający się wariant delta koronawirusa może zakłócić globalne ożywienie gospodarcze. Indeks tokijskiej giełdy zyskuje 0,52%, australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,92%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,35%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,46%), Szanghaj (0,69%), Singapur (0,06%), Tajwan (-0,32%). Indyjski Sensex spada o 0,88%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,21%.



Po serii spadkó w na GPW, wtorek przyniósł ich odreagowanie i w niewielkiej części udało się odrobić poniedziałkowe tąpnięcie, chociaż nie do końca inwestorzy byli przekonani o kupowaniu akcji. Raczej było to podążanie za indeksami w Europie, a dobry początek handlu w USA pozwolił zameldować się nad kreską. A wszystko to działo się przy skromnym obrocie. I chociaż prawie wszystkie indeksy finiszowały w zieleni, to nad rynkiem wisi widmo głębszej korekty. Z drugiej strony, tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 843 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadało 627 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,57 proc. Nieco większy zysk odnotował WIG20. Od otwarcia powyżej kreski, do do startu notowań na Wall Street, indeks oscylował wokół poziomu odniesienia. Dopiero udany start za oceanem pozwolił bykom wyjść na zielone terytorium. Zamknięcie wypadło na poziomie 2221,28 pkt., w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,70%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,55%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,34%. W zieleni zakończyła dzień druga liga. mWIG40 wzrósł 0 0,41%. Niestety małe spółki poradziły sobie znacznie gorzej, a sWIG80 spadł o 0,15%.



W gronie blue chipów 11 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Dino (3,50%), LPP (3,17%) i JSW (2,15%). Pozostałe 9 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Tauron, Orange i Mercator. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 1,37%, 1,29% i 1,01%.



WIG20fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,54%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,31.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,59.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,90.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,24.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.



