Prawdopodobny wzrost w Europie pomimo spadków w Azji

T o nie był dobry początek tygodnia dla rynków w Europie, wydaje się, że inwestorzy ciągle boją się spowolnienia gospodarki światowej, ze względu na rosnące wskaźniki zachorowań i rosnące ceny.



Rynki amerykańskie odnotowały spadki przed dzisiejszym posiedzeniem Fed, a Nasdaq odnotował największe straty z powodu nerwowości wywołanej publikacją wyników Apple, Microsoft i Alphabet, które jednak wypadły znacznie powyżej oczekiwań.

Apple osiągnął 81,41 miliarda dolarów zysków, co daje 1,30 centa na akcję w trzecim kwartale 2021 r. Sprzedaż iPhone'a przyniosła 39,57 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu z tym samym kwartałem rok temu. Usługi również przekroczyły oczekiwania, osiągając 17,48 mld USD, co oznacza wzrost o 33% r/r. Przychody Maca i iPada odnotowały przyzwoity wzrost, podczas gdy marże brutto wyniosły 43,3%.



Microsoft trzeci kwartał z rzędu odnotował rekordowe przychody - 46,15 miliarda dolarów. Zyski wyniosły 2,17 centa na akcję, a przychody z Azure wzrosły o 51%, pomagając zwiększyć przychody segmentu Intelligent Cloud do 17,38 miliardów dolarów. 20-procentową stratę odnotowano w sprzedaży komputerów Surface PC, głównie z powodu problemów z dostawami.

Firma Alphabet odnotowała wzrost przychodów z reklam Google o 69% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wczorajsze wyniki spółek technologicznych raczej będą mieć nieznaczny wpływ na otwarcie w Europie, szczególnie, że rynki azjatyckie nadal silnie odczuwają zmiany w chińskim otoczeniu regulacyjnym.



Gwałtowny wzrost liczby przypadków zachorowań na wariant Delta, obserwowany w ciągu ostatnich kilku tygodni, podsycił obawy, że pomimo całego optymizmu związanego z ponownym otwarciem gospodarki, wyjście z pandemii prawdopodobnie zajmie o wiele dłużej, niż to pierwotnie zakładał rynek. Niektóre obawy o inflację zaczęły już ustępować, głównie z powodu ochłodzenia cen surowców.

Ponieważ FOMC przygotowuje się do sympozjum w Jackson Hole, banki centralne prawdopodobnie będą musiały się zastanowić, jak zrównoważyć wyższą inflację w krótkim okresie, gdyż zaostrzenie polityki pieniężnej może spowolnić tempo wzrostu gospodarczego.

Dzisiejsze spotkanie raczej nie zmieni ogólnej narracji, ale może dać wgląd w to, czy jastrzębie poglądy Bullarda i Bostica zaczną być zauważane przez innych członków FOMC.



Jedna z aktualnych największych obaw dotyczy zatrudnienia. Prezes Fed z Nowego Jorku, John Williams, jest jednym z członków zaniepokojonych słabym wskaźnikiem uczestnictwa, biorąc pod uwagę to, że przed pandemią był na poziomie 63,4%. Od czasu czerwcowego raportu o zatrudnieniu niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o gospodarkę USA, przy czym większość oczekiwań przewiduje, że Fed już nie podejmie znaczących decyzji do końca czwartego kwartału, niezależnie od inflacji. Jest mało prawdopodobne, aby miało się to zmienić po dzisiejszym spotkaniu.



EURUSD – po odbiciu od dołków 1,1750 utrzymuje się poniżej oporu na 1,1850. Wyjście powyżej niego da szansę na powrót do obszaru 1,1975. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać na marcowych minimach przy 1,1710 albo w pobliżu 1,1610.

GBPUSD – dotarł do 1,3900 i musi się utrzymać powyżej 1,3800, aby mieć szansę na dalszy ruch do 1,4000. Nadal mamy przyzwoite wsparcie powyżej poziomu 1,3570.

EURGBP – ponowne testuje minima na poziomie 0,8510, zejście poniżej 0,8500 będzie zapowiadać dalsze spadki w kierunku 0,8280. Opór aktualnie pojawia się w okolicy 0,8580.

USDJPY – spadł poniżej 110,00, potencjalnie zmierzając w kierunku obszaru 109,00 i lipcowych minimów. Sygnałem świadczącym o kontynuacji wzrostów będzie powrót w okolice 110,30.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 5 punktów wyżej, na poziomie 7001.

DAX – oczekuje się otwarcia 31 punktów wyżej, na poziomie 15550.

CAC40 – możliwe otwarcie 22 punkty wyżej, na poziomie 6553.



