Prawdopodobne słabsze otwarcie w Europie, z powodu obaw o wzrost gospodarczy

W ciągu ostatnich czterech tygodni wartość DAX-a, CAC 40 i FTSE100 praktycznie się nie zmieniła.

18 czerwca, tuż przed pierwotną datą ponownego otwarcia brytyjskiej gospodarki, zamknięcie FTSE100 nastąpiło na poziomie 7008. W czerwcu rynki otrzymały zaskakujące wiadomości pochodzące od Rezerwy Federalnej, kiedy niektórzy członkowie FOMC nieco głośniej mówili o perspektywach ograniczania i podwyżkach stóp procentowych. Przez cztery tygodnie niewiele się zmieniło, chociaż niektóre banki centralne zaczęły skłaniać się w podobnym kierunku, a RBNZ i Bank of Canada opublikowały daty zakończenia własnych programów skupu aktywów. Dwaj decydenci Banku Anglii, wicegubernator Dave Ramsden i członek MPC Michael Saunders, wyrazili swoje zaniepokojenie tym, co wydaje się dziać z inflacją, sugerując ograniczenie niektórych środków stymulacyjnych. Pomimo tego bardziej jastrzębiego tonu, rentowności długoterminowych obligacji spadły w ostatnim miesiącu, co wskazuje, że rynki obligacji albo nie podzielają obaw o inflację, albo zaczynają zauważać spowolnienie w gospodarce światowej.

Niepewność na rynkach co do dalszych wzrostów może się przełożyć na dzisiejsze otwarcie w Europie. Rynki azjatyckie rozpoczęły tydzień od spadków wywołanych rosnącą ilością przypadków zachorowań na wariant Delta, a także spowolnieniem perspektyw gospodarczych. Podczas letniego ponownego otwarcia panował duży optymizm, jednak patrząc na resztę roku i przyglądając się, jak rośnie liczba zachorowań na Covid-19, rodzi się pytanie, dokąd zmierzamy. Jednym z głównych motorów obaw, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, był stały wzrost cen ropy, ponieważ przewyższenie podaży przez popyt doprowadziło ceny do trzyletniego maksimum. W weekend OPEC+ uzgodnił zwiększenie produkcję nawet o 400 tys. baryłek dziennie począwszy od sierpnia. W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie zwrócona w stronę czwartkowego spotkania EBC, kiedy mogą zostać zmienione stopy procentowe. Podczas jego trwania oczekuje się również komentarza na temat polityki programu PEPP.

Niemieckie wydatki publiczne już rosły w wyniku pandemii, a ostatnie powodzie na jej terenie prawdopodobnie spowodują, że ten wzrost będzie jeszcze wyższy. W marcu Niemcy planowały pożyczyć na ten rok 240,2 mld euro, o 60 mld euro więcej niż pierwotnie planowano, aby pomóc złagodzić efekty pandemii. W tym samym czasie minister finansów Olaf Scholz przygotowywał plany na 2022 r., w których rozważano zawarcie dodatkowych umów pożyczkowych w wysokości 81,5 mld euro, co aktualnie daje 320 mld euro w ciągu najbliższych dwóch lat, ale ta liczba jeszcze może wzrosnąć, biorąc pod uwagę, że niemiecki system pozwala na znaczne zwiększenie zadłużenia netto w przypadku sytuacji kryzysowej. Ostatnie wydarzenia wyraźnie pasują do tej klasyfikacji i chociaż pojawiły się nawoływania do powrotu do oszczędności istnieje prawdopodobieństwo, że może się zmienić cała struktura budżetowa.

EURUSD – odbił się od poziomu 1,1770, jednak musimy zobaczyć wzrost powyżej 1,1880, aby zasygnalizować potencjalny powrót w okolice 1,1975. Ruch poniżej 1,1700 ponownie otwiera obszar 1,1612.

GBPUSD – opór utrzymuje się na poziomie 1,3920, a wsparcie jest w okolicach 1.3670 i 200-dniowego MA. Wyjście powyżej 1,3920 pozwoli na ponowny test wartości 1,4000.

EURGBP – kontynuuje wzrost, po spadku z poprzedniego tygodnia do 0,8504. Obecnie kieruje się do poziomu 0 8600, ale nastawienie na rynku pozostaje do ruchu w kierunku obszaru 0,8480.

USDJPY – po obsunięciu z 110,70 znalazło wsparcie na obszarze 109,70, kolejne znajduje się przy 109,53. Spadek poniżej 109,50 będzie zapowiadać spadki do 109,20, a wyjście powyżej 110,70 da szansę na przetestowanie 111,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 52 punktów niżej, na poziomie 6956.

DAX – oczekuje się otwarcia 97 punktów niżej, na poziomie 15443.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów niżej, na poziomie 6420.



