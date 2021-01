Powraca temat ropy i OPEC+ po fiasku rozmów we wtorek. PMI i rynek pracy w USA w centrum zainteresowania inwestorów.

Dziś w nocy poznaliśmy odczyt PMI dla sektora usługowego z Chin. Odczyt 57,8 jest zdecydowanie lepszym od poprzedniego, a patrząc zarówno na odczyty z przemysłu i usług widać, że gospodarka Państwa Środka z każdym miesiącem systematycznie odrabia zaległości po tąpnięciu w drugim kwartale i jest na dobrej drodze do powrotu sprzed pandemii. Dzisiejszy dzień zdominują odczyty PMI z sektora usługowego za listopad. Pochwalą się nimi poszczególne gospodarki Europy: Szwecja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy oraz cała Stefa Euro. Po południu zaś odczyt ISM dla usług ze Stanów Zjednoczonych. Z USA, jak co czwartek, poznamy ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożonych w ubiegłym tygodniu. Powróćmy na chwilę do wczorajszego raportu ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym oraz do ostatnich odczytów o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ może to rzucić nieco światła na kondycję amerykańskiego rynku pracy. Przed jutrzejszym NFP, po rozczarowującym raporcie ADP, który wskazał na 307 tys. miejsc pracy w sektorze prywatnym (mediana oczekiwań wynosiła 410 tys. wobec poprzedniego odczytu z 365 tys.), ostatnie dwa tygodnie pokazały, że liczba składanych wniosków o zasiłek ponownie rośnie po kilku tygodniach spadków, a to może potwierdzać słowa Powella, że dopóki ludzie nie będą się czuć bezpiecznie, gospodarkę czeka długa i wyboista droga w powrocie do normalności.

Dziś na tapetę powraca temat ropy. Po nieudanej próbie zawarcia we wtorek porozumienia co do limitów wydobycia przez państwa członkowskie kartelu OPEC i w państwach stowarzyszonych z Rosją na czele, dzisiaj ministrowie ponownie spotkają się na wideokonferencji. Od tego czy uda się zawrzeć kompromis będzie zależeć to, jak w końcówce roku będą kształtować się ceny czarnego złota. A rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami są spore. Kazachstan i Zjednoczone Emiraty Arabskie są przeciwko zamrożeniu cięć. Irak i Rosja chcą zwiększenia wydobycia. Część producentów z tych krajów narzeka, że cięcia opóźniają rozwój wydobycia i zastąpienia obecnych złóż bardziej wydajnymi. A wszyscy uczestnicy szczytu liczą na to, że wraz z odradzaniem się gospodarek, popyt na ropę będzie wzrastał i jak w przeszłości mieliśmy niejednokrotnie do czynienia, ustalenia wewnątrz kartelu były łamane.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegała w mieszanych nastrojach. Wzrostowi londyńskiemu FTSE 100 (1,23%) sprzyjała informacja o dopuszczeniu szczepionki w Wielkiej Brytanii, ale na masowe szczepienia i jej efekty jeszcze długo nam przyjdzie poczekać. Sporym wzrostem, bo o 0,98% cieszyli się gracze w Madrycie. Symbolicznym plusem 0,02% zakończył się handel w Paryżu. Pod kreską ze spadkami powyżej 0,5% zakończył dzień DAX30 i mediolański FTSE MIB. Indeks Stoxx 600 spadł o 0,05%.

Za oceanem po niskim otwarciu przez dłuższy czas główne benchmarki Wall Street przebywały na czerwonym terytorium. Sztuka wyjścia powyżej zera nie udała się technologicznemu Nastaq Composite, który zaliczył symboliczny spadek o 0,05%. Dow Jones i S&P 500 w końcowej fazie handlu wyszły na plus, zyskując po 0,2%, z tą różnicą, że popularna pięćsetka ustanowiła nowy historyczny szczyt.

Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku rosną dziś w przeważającej większości, czemu sprzyja postęp we wprowadzaniu szczepionek na koronawirusa i rozmowy o osiągnięciu kompromisu w sprawie nowej pomocy dla gospodarki USA. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o symboliczne 0,03%, australijski S&P/ASX 200 notuje wzrost o 0,38%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,54%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,72%), Szanghaj (-0,13%), Singapur (0,15%), Tajwan (-0,08%), Indonezja (0,17%). Indyjski Sensex zyskuje 0,07%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rośnie o 0,33%.

W świetnych nastrojach kończyli dzień gracze giełdowi znad Wisły. Na tle głównych europejskich parkietów, nasza giełda wyraźnie się wyróżniała. Wczorajszemu handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,17 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 947 miliona złotych. Indeks WIG zyskał 1,99 proc. dotykając pułapu 54 000 punktów. Znacznie większy zysk odnotował indeks blue chipów. Początek notowań nie wskazywał na taki rozwój sytuacji. Przez ponad godzinę WIG 20 oscylował wokół zera. Wtedy to byki rozpoczęły szturm na akcje, przy biernej postawie strony podażowej. Do końca dnia niedźwiedzie tylko przyglądały się jak indeks zdobywa coraz to wyższe poziomy, z maksimum na 1899,37 pkt. Tylko ułamek punktu zabrakło do okrągłego poziomu 1900 pkt. Zamknięcie wypadło na poziomie 1897.97 w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 2,41%. WIG20 fut zyskał 2,70%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,99%. W zieleni finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,07 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,20 proc. W gronie blue chipów 18 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a tylko PGE (-1,34%) i PKN Orlen (-1,16%) odnotowały straty. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje KGHM (4,87%), CD Projekt (4,68%) i PGNiG (4,28%).

WIG 20 fut otworzył się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,34%.

Stabilizacja na notowaniach złotego.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12.

EURPLN –para oscyluje wokół wsparcia na 4,48.

USDPLN – para jest w powyżej wsparcia na 3,66. Opór jest na poziomie 3,97.

CHFPLN –wsparcie jest na poziomie 4,14 wielokrotnie już testowane. Kolejne jest na poziomie 4,09. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



