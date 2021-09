Powolny start na rynku europejskim

R ynki europejskie miały mieszany początek września, z powodu wielu słabych danych gospodarczych, od Chin po Stany Zjednoczone. Dzisiejsze otwarcie może wyglądać podobnie.

Ostatnie dane o PMI z Chin w tym tygodniu były szczególnie rozczarowujące, ciągle rosną obawy, że spowolnienie zaczyna się pogłębiać. W Europie najnowsze dane PMI dla przemysłu z Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec nadal wyglądały dość solidnie, podobnie jak dane z Wielkiej Brytanii, podczas gdy rozczarowujący raport ADP po raz kolejny przemawiał za utrzymaniem obecnego poziomu skupu aktywów. Rynki amerykańskie rozpoczęły miesiąc ostrożnie i choć Nasdaq zdołał zakończyć dzień kolejnym rekordem, Dow zamknął się niżej.

Ostrzeżenie ze strony Powella co do stanu gospodarki z zeszłego tygodnia zostało podkreślone przez wczorajszy rozczarowujący raport o zatrudnieniu ADP, w którym w sierpniu dodano 374 tys. miejsc pracy, znacznie poniżej oczekiwanych 640 tys. Dodatkowo raport ISM dla przemysłu wykazał spadek do 49, z 52,9 w lipcu. Jako wiodące wskaźniki przed jutrzejszymi payrollsami, ich niskie odczyty mogą zapowiadać spadki w zatrudnieniu poza rolnictwem. Aktualnie ilość wakatów jest na rekordowym poziomie, co sugeruje, że ludzie są selektywni w kwestii powrotu do siły roboczej. W związku z tym, że różne zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki stymulacyjne zakończą się w tym miesiącu, powinniśmy zobaczyć wzrost zatrudnienia we wrześniu, nawet jeśli jutrzejszy raport będzie rozczarowujący.

Wkrótce uwaga inwestorów przeniesie się na posiedzenie Fed, gdzie możemy otrzymać informacje na temat zmian w programie skupu aktywów. Słaby raport nie zmieni prawdopodobieństwa zmniejszenia zakupów, ale wpłynie na jego tempo. Oczekuje się, że dzisiejszy odczyt zmiany liczby bezrobotnych pokaże spadek z 353 tys. do 342 tys.

EURUSD – wygląda na to, że wracamy do lipcowych szczytów na 1,1910, kolejnym celem mogą być szczyty z 25 czerwca przy 1,1975. Obszar 1.1780/90 powinien teraz działać jako wsparcie, zejście poniżej 1,1780 będzie zapowiedzią spadków do 1,1720.

GBPUSD – odbicie od sierpniowych minimów było dość słabe, musimy zobaczyć ruch przez obszar 1,3820, aby otworzyć drogę do 1,3900. Wsparcie mamy na linii trendu przy 1,3750 oraz na poziomie 1,3680.

EURGBP – zbliżamy się do poziomu 0,8640 z wsparciem w pobliżu 0,8560, którego rozbicie może spowodować spadki do 0,8520.

USDJPY – nadal oscyluje w pobliżu 110,20, jego wsparcie znajduje się w okolicy 109,10. Dopiero wybicie jednego z tych poziomów będzie informacją, w którym kierunku pójdzie.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów niżej, na poziomie 7135.

DAX – oczekuje się otwarcia 34 punkty niżej, na poziomie 15790.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6758.



