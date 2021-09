Powolny start Europy i zmiany polityczne w Japonii

A kcje amerykańskie zakończyły kolejny pozytywny tydzień, z niemałym zaskoczeniem w postaci sierpniowego raportu o zatrudnieniu, który spadł znacznie poniżej wszystkich oczekiwań, do poziomu 235 tys.

Przed dzisiejszym świętem pracy w USA dolar amerykański osiągnął miesięczne minimum w stosunku do koszyka walut. Piątkowy rozczarowujący raport o płacach w USA był informacją, że droga do ożywienia gospodarki jest długa i kręta. Rewizje w górę raportów z czerwca i lipca pomogły sprowadzić stopę bezrobocia do najniższego poziomu w trakcie pandemii - 5,2%. Wskaźnik uczestnictwa pozostał na niezmienionym poziomie 61,7%. Z danych coraz wyraźniej widać, że w ostatnich tygodniach gospodarka amerykańska znalazła się w słabym punkcie pod względem zaufania, a także popytu i wydaje się, że jest to odzwierciedlone w najnowszych danych. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami ten trend okaże się tymczasowy, to raczej nie wpłynie na plany Rezerwy Federalnej dotyczące ograniczania programu skupu aktywów, ale obecnie jest mało prawdopodobne, aby zmiany zostały wprowadzone przed końcem roku. Zatrudnienie we wrześniu uległo poprawie, a liczba wolnych miejsc pracy nadal utrzymuje się na rekordowym poziomie 10 mln. Większość środków stymulacyjnych w zakresie pomocy dla bezrobotnych wygasa dzisiaj, co może spowodować znaczny wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych kilku tygodni.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie EBC w sprawie zmian stóp procentowych, gdyż CPI strefy euro wzrosło do najwyższego poziomu od dziesięciu lat, tj. 3% odnotowanych w zeszłym tygodniu. Biorąc pod uwagę obecną kruchą naturę ożywienia w Europie, które już zaczyna wykazywać oznaki spowolnienia, jest mało prawdopodobne, aby podjęto jakieś znaczące decyzje mające na celu jego ograniczenie. Dzisiejsze dane o zamówieniach z Niemiec mają pokazać spadek w lipcu o -0,7%, po mocnym końcu II kw., kiedy odnotowano wzrost o 4,1%.

Oczekuje się, że najnowszy indeks PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii również spadnie z 58,7 w lipcu do 56 w sierpniu. Podczas dzisiejszej sesji Nikkei 225 kontynuował piątkowe wzrosty wywołane rezygnacją japońskiego premiera Yoshihide Sugi, po fali krytyki związanej z chaotycznymi działaniami narażającymi zdrowie mieszkańców kraju podczas pandemii Covid-19. Jego odejście otwiera perspektywę, że kolejny lider rozpocznie nowy program stymulacyjny. Jeden z głównych pretendentów, Fumio Kishida, zobowiązał się do programu w wysokości bilionów jenów. Podczas gdy Nikkei 225 osiągnął czteromiesięczne maksimum, a rynki amerykańskie mają dzień wolny od pracy, Europa wydaje się być gotowa do startu z miejsca, w którym zakończyła poprzedni tydzień.

EURUSD – nie zdołał pokonać strefy oporu z okolic 1,1910 w zeszłym tygodniu, utrzymując wcześniejszy zakres zmian. Obszar 1,1780/90 pozostaje kluczowym wsparciem, a wzrost powyżej 1,1920 otworzy drogę do 1,1975.

GBPUSD – spadł nieco poniżej obszaru 1,3900 i może kontynuować ruch w kierunku 1,3820, utrzymanie powyżej niego ciągle daje szansę na powrót do 1,4000. Wsparcie z linii trendu znajduje się na 1,3770, jego wyłamanie zwiększa szansę na zejście do poziomu 1,3680.

EURGBP – nie zdołał wyjść ponad 0,8600, zapowiadając kolejny test 0,8550, którego wybicie otworzy drogę do 0,8520.

USDJPY – po reteście 109,10 nie zdołał wzrosnąć powyżej 110,00. Spadek poniżej 109,10 będzie zapowiedzią ruchu w okolice 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 7 punktów wyżej, na poziomie 7145.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 15781.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6690.



