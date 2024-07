Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w poniedziałek, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie na posiedzeniu za dwa tygodnie, podczas gdy urzędnicy patrzą w przyszłość w kierunku potencjalnych obniżek stóp procentowych po tym terminie.

Powell powiedział, że inflacja i aktywność gospodarcza spowolniły zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami banku centralnego. Dane dotyczące presji cenowej między kwietniem a czerwcem "dodają nieco pewności", że inflacja powróci do celu Fed po tym, jak odczyty inflacji jej nie zapewniły na początku tego roku, powiedział podczas sesji pytań i odpowiedzi w Waszyngtonie.

Powell odmówił jednak stwierdzenia, czy uzasadniałoby to obniżenie stóp procentowych na posiedzeniu decydentów jeszcze w tym miesiącu, w dniach 30-31 lipca. Inwestorzy powszechnie oczekują, że bank centralny zacznie obniżać stopy procentowe na kolejnym posiedzeniu we wrześniu.

"Nie zamierzam wysyłać żadnych sygnałów w ten czy inny sposób na żadnym konkretnym spotkaniu" - powiedział Powell. "Będziemy podejmować te decyzje spotkanie po spotkaniu".

Po tym oświadczeniu rentowności amerykańskich obligacji kontynuowały spadki, co przełożyło się na wzrost ich cen.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu zakończył się solidnymi spadkami na wszystkich głównych parkietach. Jednak zmienne nastroje na giełdach na razie nie pozwalają na określenie kierunku i trzeba cierpliwie poczekać, aż sytuacja się wyklaruje. W powietrzu czuć widmo głębszej korekty, podobnej do tej jaka doznał CAC40, ale o tym przekonamy się podczas następnych dni. Od początku handlu, wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe i ostatecznie spadły od 0,59% (FTSE MIB) do 1,26% (CAC 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w o wiele lepszych nastrojach, gdzie prawie wszystkie indeksy finiszowały na zielonym terytorium. Dow Jones wzrósł o 0,53%, S&P500 zyskał 0,28%, a Nasdaq Composite 0,40%. Niewątpliwie piątkowy odczyt inflacji ucieszył tych inwestorów, którzy skupieni są na małych spółkach. Perspektywa cięcia stóp procentowych sprawia, że firmy nie będą już tak obciążone wysokimi kosztami zewnętrznymi. Russell 2000 kontynuował silne wzrosty i odnotował zmianę o 1,8%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio koryguje dynamiczne spadki z ostatnich sesji i wzrasta o 0,20%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,23%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,18%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,50%), Szanghaj (-0,10%), Singapur (-0,29%), Sensex (0,16%). Indeks Asia Dow spada o 0,52%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. Tak było i w poniedziałek. Po dobrej piątkowej sesji, pojawiła się czerwień, która utrzymała indeks poniżej lokalnych szczytów. Po wzrostowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 stabilnie schodziły na niższe poziomy, ale końcówka sesji ponownie spotkała się z kontratakiem byków.

WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości otwarcia, co nic nie zmieniło o obrazie rynku. Nadal najważniejszym aspektem handlu dla WIG20 jest skuteczna obrona wsparcia usytuowanego w okolicach 2520 punktów. Jak na razie widmo ewentualnej korekty pozostaje w grze, ale do tego potrzeba spadku poniżej wspomnianego wsparcia. Patrząc w nieco szerszej perspektywie, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt, od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym nasz parkiet radzi sobie całkiem dobrze. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach, czy już teraz zwietrzyły okazję do kupna akcji. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja bieżącego roku.

Z grona blue chipów 10 spółek zameldowało się na plusie. Liderem wzrostów był CDR, zyskując 3,31%. Po czerwonej stronie rynku znalazły się akcje KGHM przecenione o 1,7%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,012 mld zł. WIG stracił 0,10%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,14%. WIG20fut zyskał 0,11%, osiągając na zamknięciu wartość 2549 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,73%. Na tym tle jeszcze słabiej wypadły maluchy. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 1,03%.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,36.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.