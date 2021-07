Postęp w oczach Fedu

Rynki europejskie cieszyły się wczoraj wytchnieniem po dwóch dniach strat, zamykając się wyżej po przyzwoitych wynikach spółek i w efekcie optymizmu z powodu złagodzenia niektórych ograniczeń podróży w przyszłym tygodniu.



Rynki amerykańskie odbyły mieszaną sesję, na której Nasdaq osiągnął lepsze wyniki po tym, jak Fed przełożył decyzję w sprawie zmniejszenia skupu obligacji na przyszły miesiąc. Rynki w Azji silnie się odbiły po doniesieniach, że chińskie firmy będą mogły być notowane na giełdzie w USA, o ile spełniają odpowiednie wymagania. Odbicie w Azji raczej nie przełoży się na sesję europejską, gdzie wyniki mogą być trochę słabsze.



Na wczorajszym posiedzeniu w sprawie stóp Rezerwy Federalnej, amerykański bank centralny utrzymał politykę pieniężną oraz wartość skupowanych obligacji na niezmienionych poziomach. Fed przyznał, że gospodarka poczyniła postępy w realizacji wyznaczonych celów, ale wciąż pozostaje wiele rzeczy do poprawienia.



Gospodarka amerykańska zdołała się odbić po zeszłorocznych gwałtownych spadkach PKB o 31,4%. Od tego czasu osiągnięto trzy kolejne kwartały wzrostów, a po dzisiejszej publikacji wstępnych danych za drugi kwartał 2021 r. prawdopodobnie będą cztery.

W I kwartale gospodarka wzrosła o 6,4%, głównie dzięki dwóm dużym pakietom stymulacyjnym rządu USA - pod koniec ubiegłego roku oraz w marcu, które wciąż miały wpływ na drugi kwartał.



Produkcja USA była szczególnie silna w II kwartale, podczas gdy powolne ożywienie w sektorze usług, wraz z otwarciem parków tematycznych, prawdopodobnie pobudzi wzrost produkcji.



Oczekuje się, że amerykańska gospodarka wzrośnie o 8,5% w ujęciu rocznym, przy czym konsumpcja ponownie będzie kluczowym czynnikiem ożywienia, której wzrost przewidziany został na 10,5%. Ceny będą uważnie monitorowane, a kwartalny bazowy PCE ma wzrosnąć z 2,5% w I kwartale do 6,4%. Najważniejsze pytanie brzmi: ile z tych wzrostów będzie przejściowych?

W zeszłym tygodniu niespodziewanie zaobserwowaliśmy wzrost liczby bezrobotnych do 419 tys., ale jednocześnie zapowiedziano spadki do 385 tys. na następny tydzień. Liczba wypłacanych zasiłków ma kontynuować swój powolny trend spadkowy i zejść poniżej 3,2 mln.



Przed publikacją PKB Stanów Zjednoczonych zobaczymy najnowsze dane dotyczące kredytów hipotecznych i konsumenckich w Wielkiej Brytanii za czerwiec, które mają wzrosnąć do 7 miliardów funtów z 6,6 miliarda w maju. Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu tej wartości, chociaż jest mało prawdopodobne, że zobaczymy powrót do marcowego wyniku na poziomie 11,5 miliarda funtów. Oczekuje się, że liczba przyznanych kredytów hipotecznych wyniesie 84,5 tys., podczas gdy kredyt konsumencki netto ma wzrosnąć z 0,3 do 0,5 mld GBP.



To także wielki dzień dla Robinhood, ponieważ rozpoczyna pierwszy dzień handlu jako spółka publiczna. Ma to być jedne z największych IPO w tym roku, zaraz po Coinbase, który jest teraz notowany poniżej 250 USD po dużym wzroście pierwszego dnia.



EURUSD – po przebiciu się przez poziom 1,1850, skierował się w kierunku 1,1975. Zejście poniżej wsparcia w okolicy 1,1750 będzie oznaczać powrót do marcowych dołków na 1,1710, a następnie 1,1610.

GBPUSD – powoli porusza się w stronę równego poziomu 1,4000, wsparcie jest w okolicy 1,3800, a także poziomu 1,3570.

EURGBP – nie był w stanie zejść poniżej 0,8500, który otworzyłby drogę do 0,8280. Opór utrzymuje się w okolicy 0,8580.

USDJPY – wczoraj nie udało się pokonać oporu na wysokości 110,30, spadek poniżej 109,80 może oznaczać kontynuację ruchu w kierunku obszaru 109,00 i lipcowych minimów.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 6 punktów niżej, na poziomie 7010.

DAX – oczekuje się otwarcia 35 punktów niżej, na poziomie 15535.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów niżej, na poziomie 6599.



