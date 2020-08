Poranny komentarz GPW: WIG20 na fali wzrostowej

Bieżący tydzień rozpoczął się dla warszawskiej giełdy wyjątkowo korzystnie. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się wzrostami wszystkich najważniejszych indeksów, a nastawienie inwestorów wskazuje na kontynuację tego ruchu również dziś. Nastroje w Europie poprawia osiągnięcie porozumienia w zakresie budżetu Unii Europejskiej oraz funduszu odbudowy.

Trwający od piątku szczyt przywódców państw Unii Europejskiej finalnie zakończył się osiągnięciem porozumienia zarówno w zakresie budżetu o wartości 1,8 biliona euro, jak i wynoszącego 750 miliardów euro funduszu odbudowy. Dla Polski oznacza to 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach, a łącznie z uprzywilejowanymi pożyczkami – 160 miliardów euro. Po raz pierwszy w historii wydatki budżetowe powiązane zostały jednak z przestrzeganiem zasad praworządności, zatem w przypadku ich naruszenia Rada Europejska może odciąć dany kraj od unijnych funduszy.

Porozumienie powinno zostać przyjęte przez inwestorów pozytywnie, jednak zostało ono już w dużej mierze wycenione przez rynek w poprzednich dniach. Wczoraj główne indeksy europejskie zakończyły notowania w większości wzrostami – niemiecki DAX zyskał 0,99%, francuski CAC 0,47%, a hiszpański IBEX35 wzrósł o 0,51%. Najjaśniej w Europie świeciły jednak indeksy giełdy w Warszawie – WIG20 zyskał 2,48%, mWIG40 1,81%, a sWIG 1,27%. Tak silne wzrosty zarówno w sferze blue chipów, a także średnich i małych spółek świadczą o tym, że na rynek napłynął zarówno zagraniczny jak i rodzimy kapitał.

Dziś poważnym wyzwaniem dla indeksu WIG20 będzie pokonanie strefy oporu w okolicach 1840 punktów, czyli poziomu wczorajszego zamknięcia. Zakres 1840-1850 stanowi górne ograniczenie sześciotygodniowej konsolidacji, a podejmowane kilkakrotnie próby ataku na te poziomy kończyły się fiaskiem. Jeśli jednak na giełdach zachodnich, na czele z giełdą we Frankfurcie, pojawi się kolor zielony, wówczas strona popytowa również na GPW może być górą, co mogłoby pomóc indeksowi WIG20 w otwarciu drogi w kierunku 2000 punktów. Realizacji takiego scenariusza spodziewa się większość inwestorów przeprowadzających transakcje poprzez platformę transakcyjną CMC Markets – 77% z nich posiada na kontraktach CFD na WIG20 pozycje długie.

Zaskoczeniem dla rynku, które w przypadku pozytywnych nastrojów może dodatkowo sprzyjać rodzimemu parkietowi, była wczorajsza publikacja dotycząca produkcji przemysłowej w Polsce, która w czerwcu w ujęciu rocznym wzrosła o 0,5%. Wiele w tym wprawdzie zasługi odroczonego przez okres lockdownu popytu na dobra takie jak meble, jednak mimo wszystko wskaźnik ten wyróżnia się na tle ostatnich publikacji makroekonomicznych na świecie.

Dziś o godzinie 10:00 poznamy inne ważne dla polskiej gospodarki dane – odczyt czerwcowej sprzedaży detalicznej. Wprawdzie przełożenie rodzimych danych makroekonomicznych na giełdę jest niewielkie, jednak w przypadku dużych rozbieżności, jak to miało miejsce w przypadku wczorajszej publikacji produkcji przemysłowej, rynek może zareagować żywiołowo. Prognozy zakładają, że sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym spadła w czerwcu o 4%, zatem lepszy odczyt może stanowić paliwo dla byków.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.