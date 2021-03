Poprawa sytuacji w Chinach, Europa gotowa na pozytywne otwarcie sesji

Rynki amerykańskie pozostawały dość odporne w zeszłym tygodniu, a Dow, S&P 500 i Russell 2000 zanotowały kolejne rekordowe poziomy.

Rosnące rentowności obligacji, przy wzroście 10-latek w USA powyżej 1,62%, będących na najwyższym poziomie od roku, wzbudziły wątpliwości co do długoterminowej stabilności niektórych obszarów rynku amerykańskiego. Biorąc pod uwagę, że Nasdaq przełamuje serię trzech kolejnych tygodni strat, ciągły wzrost długoterminowych rentowności budzi niepokój związany z niebotycznymi wycenami w wielu obszarach.

Wydaje się, że takie niepokoje omijają wyceny w Europie. Stoxx600 odnotował największy tygodniowy wzrost od listopada, podczas gdy DAX zaliczył nowe rekordy w czterech z pięciu dni w zeszłym tygodniu.

Również FTSE100 odnotował najlepsze dzienne zamknięcie od połowy stycznia pod koniec ubiegłego tygodnia, podczas gdy FTSE250 zamknął się na 13-miesięcznym maksimum.

Wydaje się, że narasta optymizm, że wraz z podpisaniem w zeszłym tygodniu umowy stymulacyjnej o wartości 1,9 biliona dolarów, jesteśmy gotowi na duże odbicie gospodarcze w drugiej połowie tego roku. Wciąż jednak wiąże się to z ryzykiem gwałtownego wzrostu inflacji, co może zmusić Rezerwę Federalną USA do zacieśnienia polityki pieniężnej raczej wcześniej niż później.

Twierdzenie prezydenta Bidena, że Stany Zjednoczone mogą powrócić do normalności do 4 lipca, również odegrało dużą rolę w gwałtownym wzroście rentowności, a ponieważ kolejne dopłaty w wysokości 1400 USD mają trafić na konta Amerykanów, wydaje się, że możemy zobaczyć wpływ nowego kapitału do amerykańskiej gospodarki i być może również na giełdę.

Posiedzenie Fed zaplanowane na ten tydzień może odegrać kluczową rolę i być papierkiem lakmusowym pokazującym jak Przedstawiciele Fed, a co ważniejsze, Jerome Powell, podchodzą do utrzymania w ryzach 10-letnich rentowności w USA, które wzrosły o ponad 70 pb od początku roku.

Oczekuje się, że dzisiejsze otwarcie w Europie pokaże wzrosty, pomimo bezbarwnej sesji w Azji i mocnych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z Chin.

Chińscy konsumenci niechętnie wracali do wydatków na poziomach, które widzieliśmy pod koniec 2019 r., przez większą część ubiegłego roku, głównie z powodu lockdownu na początku 2020. Ostrożny powrót do wzrostu notowaliśmy w sierpniu. To podejście wydaje się teraz zmieniać, ponieważ prawdopodobieństwo nowej fali maleje, a sprzedaż detaliczna w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wzrosła o 33,8%. Chociaż dane te mogą się wydawać dość wysokie, przekraczając oczekiwania, należy je rozpatrywać w kontekście zeszłego roku, kiedy Chiny były zablokowane przez cały luty, a zatem wydatki konsumentów gwałtownie spadły.

Wydaje się, że euro zlekceważyło porażkę poniesioną przez partię Angeli Merkel (CDU) w wyborach regionalnych w weekend. Zieloni odnotowali duże wzrosty w Badenii-Wirtembergii, a także dobrze poradzili sobie w Nadrenii, gdzie wyborcy wydali swój werdykt w sprawie nieudanej odpowiedzi rządu niemieckiego na wprowadzenie szczepionek. Pozostaje pytanie, z jakim rządem Niemcy pozostaną w nadchodzących jesiennych wyborach, biorąc pod uwagę, że kanclerz Merkel ustępuje. CDU nadal prawdopodobnie będzie największą partią, jednak nie ma wyraźnego lidera, który mógłby ją zastąpić, a ostatni wynik prawdopodobnie tylko zwiększy spory partyjne.

Oczekuje się, że w tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się również dolar amerykański, a posiedzenie Fed ma się rozpocząć jutro. Uwaga będzie skupiona na ostatnim wzroście kosztów długu.

Bitcoin osiągnął nowy rekord w ciągu weekendu, po raz pierwszy przekraczając 60 000 USD.

EURUSD – pomimo wsparcia powyżej 200-dniowej MA w zeszłym tygodniu, obecne odbicie wygląda niepewnie. Musimy wybić powyżej 1,2050, by doszło do stabilizacji albo cena przetestuje 1,8000 lub spadnie nawet niżej.

GBPUSD – poziom 1,3750 jest kluczowym wsparciem. Dopóki znajdujemy się powyżej niego i 50-dniowej MA, tendencja pozostaje wzrostowa, a wybicie 1,4030 może skierować parę na szczyty z lutego przy 1,4230. Jedynie spadek poniżej 1,3720 może podważyć ten scenariusz i dać pretekst do ruchu w okolice 1,3580.

EURGBP – poziom 0,8540 pozostaje kluczowym wsparciem z tendencją ruchu w kierunku 0,8400. Odbicie musi przełamać 0,8730, by skierować się na 0,8800, gdzie kurs może napotkać na dużą przeszkodę.

USDJPY – opór znajduje się przy 109,30, jednak para pozostaje na kursie w kierunku 110,00, dopóki znajdujemy się powyżej 108,20. Na obecnych poziomach możliwe jest odreagowanie w okolice 107,30. Obecny ruch wzrostowy trwający od stycznia wspiera się na 200-dniowej MA i 105,60.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 31 punktów, przy 6,792

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 33 punkty, przy 14,535

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 8 punktów, przy 6,054



