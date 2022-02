Poprawa sentymentu na rynku kryptowalut

O statni miesiąc nie był najlepszy dla kryptowalutowych inwestorów, gdyż wieloryby zaczęły realizować zyski, a sentyment na rynku przeszedł w „ekstremalny strach”.

Teraz jednak sytuacja zaczęła się poprawiać, gdyż kapitalizacja rynku kryptowalut powróciła do poziomu powyżej 2 bilionów dolarów, a największa kryptowaluta ponownie przetestowała poziom 45 tys. USD. Fear and Greed Index znowu wskazuje na neutralne nastawienie.

Włoski producent samochodów sportowych - Ferrari - swoje pierwsze kroki w świecie kryptowalut stawiał pod koniec 2021 roku, kiedy nawiązał współpracę ze szwajcarską firmą technologiczną Velas Network AG w celu stworzenia niewymiennych tokenów dla swoich fanów. Prace nad cyfrowymi kolekcjami wydają się zbliżać do końca, gdyż pierwsze z nich mają trafić do sprzedaży już w marcu br.

Cyfrowy Juan nie cieszy się popularnością podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, uczestnicy wydarzenia chętniej sięgają po usługi Alipay. Powodem prawdopodobnie jest poziom bezpieczeństwa cyfrowych portfeli, który różni się w zależności od typu, który wybierają użytkownicy. Przykładowo, wysokiej jakości portfele cyfrowe, które pozwalają użytkownikom przechowywać duże kwoty pieniędzy, mają wiele funkcji bezpieczeństwa, a portfele cyfrowe o małej pojemności, do których dostępu potrzebny jest tylko numer telefonu komórkowego, zapewniają jedynie prywatność transakcyjną.

Google Cloud poinformowało, że dodaje do swoich usług Virtual Machine Threat Detection, które pomoże wykrywać zagrożenia związane z oprogramowaniem hakerskim, które np. kopie kryptowaluty na zaatakowanym urządzeniu. Jak tłumaczy firma, VMTD to pierwsza na rynku funkcja przetwarzania danych w chmurze, służąca do wykrywania takiego oprogramowania. Ruch ten nastąpił po tym, jak firma poinformowała w listopadzie, że przynajmniej 86% zhakowanych kont Google Cloud było wykorzystywanych przez hakerów właśnie do kopania kryptowalut.

Bitcoin zaatakował ostatni szczyt przed dołkiem na wysokości 44,5 tys. USD. Jego pokonanie otworzy drogę do równego poziomu 50 tys. USD oraz kolejnego oporu na 52 tys. USD.

Potencjalne spadki mogą się zatrzymać w okolicach 36,4 tys. USD, gdzie w poprzednim tygodniu utworzyła się wysoka świeca popytowa.

Ethereum wzrosło powyżej 3000 USD, ale popyt ponownie maleje. Utrzymanie powyżej tej wartości da szansę na wzrosty do 3420 USD, natomiast ruch spadkowy może dotrzeć do 2600, a nawet 2470 USD.

Bitcoin Cash podobnie jak reszta cyfrowych aktywów próbuje załamać trend spadkowy zbliżając się do oporu stawianego przez ostatni szczyt przed dołkiem, który w tym przypadku znajduje się dokładnie na 400 USD. Pozostanie poniżej niego ciągle przemawia za kontynuacją spadków, najbliższe wsparcie jest dopiero na 275 USD.

Ripple utworzyło szczególnie wysoką świecę popytową, która pozwoliła na wzrost powyżej oporu stawianego przez 0,8 USD, kolejny znaczący poziom oporowy znajduje się na wysokości 1 USD. W trakcie ostatniego tygodnia XRP wzrosło o ponad 41%.

Litecoin skorygował wzrosty wycofując się w okolice 130 USD, gdzie ponownie widzimy tworzącą się świecę popytową. Ważny opór znajduje się na 154 USD.

Dash testuje dołki z początku stycznia na 120 USD, gdzie już pojawiła się pierwsza reakcja spadkowa. Dalsze znaczące poziomy dla tego aktywa to 100 oraz 135 USD.



