Polski złoty z niesamowitym umocnieniem. Rynek czeka na konferencję NBP

Polska waluta w relacji do euro umocniła się w środę o 0,69%, co było największym jednodniowym skokiem od 1 marca 2023 r., gdy złoty zyskał 0,71%. Do dolara amerykańskiego złoty zyskał wczoraj 0,86%, co było największym jednodniowym umocnieniem od 13 kwietnia. Z kolei do szwajcarskiego franka umocnienie wyniosło 0,77%. Dzięki temu kurs CHF/PLN spadł do najniższego poziomu od czerwca 2022 r. Dolar był notowany na najniższych poziomach od marca 2022 r., a euro od 21 lutego. Tym samym złoty odrobił już wszystkie straty od momentu wybuchu wojny w Ukrainie.