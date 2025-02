Polska liderem cięcia stóp procentowych w drugiej połowie 2025 r.? Jak to może wpłynąć na kurs złotego

Dziś poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce, które nie powinny się zmienić mimo korzystniejszego odczytu inflacji za grudzień. Inflacja w Polsce w grudniu wyniosła 4,7% r/r oraz 0,0% m/m. Czyli koszyk mierzony przez GUS nie podrożał z miesiąca na miesiąc, ale podrożał o 4,7% w ujęciu rocznym. Niemniej już wiemy, nawet na własnej skórze, że w styczniu jest drożej, niż było w grudniu, zatem nie ma się do końca jeszcze, z czego cieszyć.

Co do decyzji RPP, to prawdopodobnie w marcu dopiero może pojawić się kluczowe posiedzenie, gdzie w zależności od projekcji może pojawić się (lub nie) większość za decyzją o obniżce stóp procentowych. Tu argumentem jest to, że poza cenami administracyjnymi mają wygasać czynniki inflacjogenne w gospodarce, co może sprzyjać, chociaż symbolicznej obniżce ze względu na fakt, że w Polsce mamy najwyższe od wielu lat dodatnie realne stopy procentowe.

Rynek stopy procentowej z kolei uważa, że w Polsce możliwy jest spadek stóp do 5% i to w tym roku, co oznaczałoby trzy obniżki stóp procentowych. Co więcej, ani dla strefy euro, ani dla Wielkiej Brytanii czy dla USA, rynek nie zakłada tak szybkiego cięcia. Poniekąd ma to związek też, z tym że te banki centralne już obniżały swoje stopy w 2024 r., więc teraz to tempo powinno wyhamować. Natomiast RPP może dopiero wziąć się cięcie stóp bardziej na poważnie w tym roku, co w rezultacie może wpływać na kurs złotego.

Już dziś widzimy istotny wzrost kursu dolara amerykańskiego do złotego więc przy zmianie nastawienia RPP w dalszej części roku oraz braku istotnych cięć stóp w USA, kurs USD/PLN mógłby zmierzać w stronę 4,50-4,60 PLN. Z kolei kurs EUR/PLN mógłby zmierzać w stronę górnego ograniczenia ostatniego przedziału wahań, czyli 4,28-4,30 PLN, gdy dojdzie już do wyklarowania sytuacji odnośnie do działań RPP.

Być może nieco więcej dowiemy się na konferencji prasowej w piątek, aczkolwiek stanowisko prezesa NBP jest wszystkim znane i jest ono dość jastrzębie, choć niczego nie możemy być pewni, bo to stanowisko dość często ulegało ostatnio zmianie.

