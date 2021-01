Połów nowej umowy wciąż trwa

Podczas gdy rynki w Europie notowały dość mieszany tydzień, FTSE100 zaliczył znaczny ruch w górę, osiągając najlepsze poziomy od marca, napędzany kombinacją optymizmu z powodu wprowadzenia szczepionki oraz perspektyw ewentualnej umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE. Rynki amerykańskie również odnotowały nowe rekordy, pomimo dość rozczarowującego raportu o zatrudnieniu z USA w piątek. Na pierwszy rzut oka skłaniał on wielu inwestorów do przekonania, że popchnie to amerykańskich polityków do sprawniejszego podejmowania decyzji w temacie nowej umowy stymulacyjnej o wartości 908 mld USD. Pojawiły się niepokojące oznaki, że od wyborów w USA gospodarka Stanów Zjednoczonych traci swój rozpęd, a wskaźniki zakażeń, hospitalizacji i zgonów nadal rosną bardzo szybko. Przy 12 milionach Amerykanów, którzy stracą świadczenia z tytułu Cares Act pod koniec tego miesiąca i możliwym spadku współczynnika aktywności zawodowej z powrotem do 61,5%, rosną obawy dotyczące finansów gospodarstw domowych. Wydaje się, że zmieniło to polityczny imperatyw związany z perspektywą zbliżającego się porozumienia stymulacyjnego i do końca tygodnia możemy oczekiwać jakiejś formy uzgodnień.

Sentyment na rynkach azjatyckich nieco osłabł po doniesieniach, że Stany Zjednoczone chcą sankcjonować kluczowych chińskich urzędników w związku z ostatnimi wydarzeniami w Hongkongu, gdzie niektórzy ustawodawcy zostali zdyskwalifikowani z powodu braku wystarczającej lojalności w stosunku do administracji. Z drugiej strony, ostatnie dane handlowe z Chin za listopad pokazały, że import wzrósł o 4,5%, nieco mniej niż oczekiwano, choć wciąż jest to trzeci miesięczny wzrost z rzędu, podczas gdy eksport wzrósł o 21%, co stanowi duży postęp w porównaniu z 11,4% odnotowanym w październik. Wzrost eksportu był najwyższy od prawie trzech lat i był również spowodowany sezonowym popytem na artykuły elektryczne i świąteczne.

Rynki europejskie wyglądają niepewnie na początku nowego tygodnia, a ostatnie rozmowy handlowe na linii UE-Wielka Brytania wkraczają w końcową fazę, z możliwym szczytem ratyfikacyjnym pod koniec tego tygodnia, 10 grudnia. Niewątpliwie w ciągu ostatnich kilku dni stawka znacznie wzrosła, a Francja groziła skorzystaniem z weta, być może w nadziei na wywarcie wpływu na ostateczne warunki. Wielka Brytania również twardo obstawała przy swoich wymaganiach w kwestii rybołówstwa, równych szans oraz nadzoru i zarządzania. Po wznowieniu rozmów w weekend byliśmy świadkami wybuchu optymizmu ze strony ministra spraw zagranicznych Irlandii Simona Coveneya, który powiedział, że umowa została zawarta z irlandzkim premierem w 97-98% z kompromisem 50-50. Doniesienia o kompromisie w sprawie połowów pokazały, że obecnie nacisk kładzie się na równe szanse. Francja stwierdziła, że nie jest przeciwna pewnym rozbieżnościom, ale musi istnieć mechanizm sankcji, jeśli rozbieżność zostanie uznana za zbyt dużą. W istocie, jeśli kwestia połowów zostanie rozwiązana, co zależy od tego, jak interpretujemy sygnały wychodzące z dwóch obozów, rozmowy sprowadzają już tylko do poziomów rozbieżności oraz mechanizmów zarządzania i egzekwowania, które obie strony uznały za właściwe do przyjęcia.

EURUSD – po wybiciu 1,2000 w zeszłym tygodniu, kurs pokonał ostatecznie barierę na drodze do szczytów z 2018 roku przy 1,2550. Kolejny opór znajduje się przy 1,2230. Spadki powinny się utrzymać zeszłotygodniowego poziomu wybiciu, pomiędzy 1,2070 i 1,2020.

GBPUSD – zeszłotygodniowe wybicie powyżej 1,3320 mogło być znaczące dla powrotu w kierunku 1,3540, jednak niepowodzenie w utrzymaniu tendencji może spowodować spadek funta z powrotem w okolice 1,3260.

EURGBP – para wybiła powyżej 0,9000 w zeszłym tygodniu, jednak nie była zdolna utrzymać ruchu wzrostowego i przełamać 0,9100. Tendencja pozostaje spadkowa z możliwością powrotu do listopadowych dołków dopóki znajdujemy się poniżej 0,9080. Wybicie w dół 0,8980 otworzy powrót w kierunku 0,8860.

USDJPY – kurs wciąż znajduje się w szerokim trendzie spadkowym z oporem przy 104,70, który powinien wyhamować ruch w górę i skierować parę z powrotem w okolice dołków z listopada przy 103,81.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 6,555

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 46 punktów do 13,252

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 5,591



