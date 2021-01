Pogłoski o rychłym ogłoszeniu umowy między UE a Wielką Brytanią

Rynki akcji w Europie zakończyły wczorajszy dzień wzrostem dzięki poprawie nastrojów związanych z umową handlową między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Rozmowy w tym temacie trwają tak długo, że cierpliwość ludzi jest już na wyczerpaniu. Wczorajszego popołudnia pojawiły się doniesienia, że umowa jest już "nieuchronna", a to poprawiło sentyment na rynkach. FTSE 100 jednak osiągnął gorsze wyniki od swoich odpowiedników na kontynencie ze względu na wzrost wartości funta. Warto zauważyć, że FTSE 250 wzrósł natomiast o ponad 1,7%, co jest wynikiem lepszym od indeksów ze strefy euro.

Podczas gdy przyszłe relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską zdominowały nagłówki wczoraj, to problem pandemii nie stracił na znaczeniu. Zdiagnozowana odmiana COVID-19 w UK może spowodować problemy w nadchodzących tygodniach. Tę samą odmianę odkryto także w kilku innych krajach, jednak wczoraj inwestorzy zdecydowanie bardziej zainteresowani byli umową handlową. Funf podrożał dzięki wspomnianemu optymizmowi, a indeks CMC GBP wybił się na tle innych indeksów walutowych. W ciągu ostatnich kilku godzin pojawiają się plotki, że Premier Johnson wygłosi przemówienie o 12:00 czasu Londyńskiego w związku właśnie z umową handlową, co utrzymuje pozycję funta. Niektóre źródła podają nawet, że ogłoszenie umowy odbędzie się o godz. 9:00, podobnie jak ma to zrobić Unia Europejska.

Amerykańskie indeksy był mniej zmienne wczoraj. Propozycja 900 mld dolarów pakietu stymulacyjnego była w centrum uwagi. Zarówno Izba Reprezentantów jak i Senat poparły ten plan, jednak Prezydent Trump nie był już do niego taki przekonany. Kością niezgody jest kwota czeków jakie miałyby być rozdawane obywatelom. Donald Trump chce, aby wysokość tych wypłat wyniosła 2 000 USD, podczas gdy pakiet stymulacyjny zakłada wysokość 600 USD. Mówi się się, że to Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby, będzie pracowała nad przepisaniem pakietu, ale Republikanie mogą nie popierać takiej płatności. SP500 wczoraj zamknął się na plusie, natomiast Russell 2000 osiągnął nowy historyczny szczyt.

Opublikowane wczoraj dane z amerykańskiej gospodarki okazały się mieszane. Listopadowe dane na temat dochodów spadły o 1,1% i był to znaczny spadek względem odczytu z października na poziomie -0,6%. Wydatki konsumenckie spadły o 04,%, podczas gdy wcześniej odczyt pokazał wzrost o 0,3%. Zamówienia na dobra trwałego użytku wprawdzie wzrosły o 0,9%, jednak jest to spadek względem 1,8% odnotowanego wzrostu w październiku. Finalny odczyt nastawienia konsumentów wg Uniwersytetu Michigan za grudzień wyniósł 80,7, podczas gdy w październiku raport przedstawiał wynik 76,9. Warte odnotowania jest to, że w niezwykle istotnym miesiącu sprzedażowym, sentyment konsumentów wzrósł.

Wstępne dane na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadły z 892 tys. do 803 tys. Poprzedni odczyt był najwyższym od 9 tygodni. Spadek wniosków o zasiłek to krok w dobrym kierunku, warto jednak pamiętać, że najniższy odczyt w listopadzie wynosił 709 tys.

Surowce odnotowały także pozytywny przebieg sesji. Rosły ceny miedzi, platyny, palladu, złota oraz ropy. Warto zauważyć, że generalnie te rynki traciły na początku tygodnia, a wczorajszy spadek wartości dolara pomógł w odbudowie

Zmienność prawdopodobnie będzie niska ze względu na zamknięcie giełdy w Londynie o godzinie 13:30. Rynek we Francji także zostanie zamknięty w połowie dnia, a niemiecki jest zamknięty od rana. Amerykańskie rynki akcji zostaną zamknięte o godz. 19:00

EUR/USD – para pozostaje w trendzie wzrostowym od listopada i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1919, tendencja powinna się utrzymać. Poziom 1,2300 powinien stanowić opór. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,1800.

GBP/USD – od końca września pozostajemy w ruchu wzrostowym i jeżeli ta tendencja utrzyma się, celem może być 1,3608. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3221, gdzie znajduje się 50-dniowa MA, a przełamanie tej strefy powinno skierować kurs na 1,3000.

EUR/GBP – para poruszała się w górę od końca listopada i dopóki utrzymuje się powyżej 200-dniowej MA przy 0,8988, wzrosty mogą być kontynuowane. Poziom 0,9291 jest oporem. Przełamanie poniżej 0,8988 może skierować kurs na 0,8864.

USD/JPY – wciąż znajdujemy się w szerszym trendzie spadkowym i jeśli tendencja ta utrzyma się, wsparciem może być poziom 102,00. Odbicie może dotrzeć do 50-dniowej MA przy 104,37.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 35 punktów, przy 6,530.

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 23 punkty, przy 5,550.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.