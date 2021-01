Po FOMC czas na banki centralne Szwajcarii i Anglii

Protokół z posiedzenia FOMC i konferencja Jeromego Powella nie wniosła żadnych nowych treści co do polityki Fed. Komitet postanowił utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie od 0 do 0,25 procent i oczekuje, że właściwe będzie utrzymanie tego przedziału, dopóki warunki na rynku pracy nie osiągną poziomów zgodnych z oczekiwaniami Komitetu, a to oznacza okres co najmniej dwóch lat. Ponadto Rezerwa Federalna będzie nadal zwiększać swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 miliardów dolarów miesięcznie i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji o co najmniej 40 miliardów dolarów miesięcznie, do czasu osiągnięcia znacznych postępów w kierunku maksymalnego zatrudnienia. Te zakupy aktywów sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu rynku i sprzyjającym warunkom finansowym, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Skup aktywów będzie trwał dopóki nie zostanie osiągnięty znaczący postęp w kierunku osiągnięcia celów Komitetu w zakresie zatrudnienia i stabilności cen. Komitet jest przygotowany do odpowiedniego dostosowania polityki pieniężnej w przypadku pojawienia się zagrożeń, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów. Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także wydarzeń finansowych i międzynarodowych.

Takie stanowisko FOMC sprzyjało utrzymaniu wysokich poziomów indeksów giełdowych i osłabieniu dolara.

W Australii zdecydowanie poprawia się sytuacja na rynku pracy. Po zaskakującym wzroście zatrudnienia w październiku o 178,8 tys., dzisiejszy odczyt 90 tys. nowych miejsc pracy przekroczył oczekiwania analityków o 40 tys. Dziś kolejne banki centralne opublikują swoje protokoły po posiedzeniach. Decyzja Banku Norwegii nie będzie miała wpływu na rynki, za to już Bank Szwajcarii może mieć duże znaczenie. Na godz. 10 zaplanowane jest wystąpienie Thomasa Jordana po posiedzeniu banku. Departament Skarbu wpisał wczoraj Szwajcarię i Wietnam na listę krajów manipulujących walutą. Dla Helwetów jest to o tyle ważne, że frank jako bezpieczna przystań może się umacniać, co stoi w kolizji z oczekiwaniami inflacyjnymi i wynikami eksportu. Chwilę po tym Bank Anglii zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W tym przypadku Rada Gubernatorów będzie brać pod uwagę dostosowanie polityki banku do ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez umowy handlowej, chociaż z ostatnich komunikatów płynie przesłanie, że rzutem na taśmę porozumienie zostanie osiągnięte, co leży w interesie obu stron.

Przesłanki mówiące o osiągnięciu umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią napędzały giełdy na Starym Kontynencie, a FTSE 100 zyskał 0,88%. Lockdown w Niemczech nie przeszkodził wzrostowi DAX 30, który na zamknięciu zyskał 1,52%. Paryż i Mediolan wzrosły od 0,2 do 0,3%. Wśród wiodących indeksów Europy tylko benchmark IBEX 35 zliczył spadek o 0,16%. Indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,82%.

Środowa sesja na Wall Street upłynęła w oczekiwaniu na komunikat FOMC. Na konferencji nie podano wytycznych dla inflacji i bezrobocia, które warunkowałyby zmiany w programie luzowania ilościowego. Po pierwszej reakcji spadkowej indeksy odrobiły straty, a Nasdaq zyskując 0,50% wspiął się na historyczne szczyty. S&P 500 zamknął się 1,17 pkt. powyżej pułapu 3700. Za to przeceniony o 0,15% został Dow Jones i Russell 2000, który potaniał o 0,36%.

Akcje w Tokio, Sydney i Szanghaju rosną, ale optymizm nieco osłabł w obawach o wzrost zachorowań. Nadzieja na szybkie uchwalenie ustawy stymulacyjnej o wartości 900 miliardów dolarów ciągle wspiera rynki. Pomoc dla gospodarki Stanów Zjednoczonych jest postrzegana jako kluczowa dla gospodarki światowej i dla wielu eksporterów, którzy „żyją” z amerykańskiego popytu, aby utrzymać własne fabryki. Dziś na bazowych rynkach akcji w rejonie Azji i Pacyfiku dominują nieznaczne wzrosty. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,18%, wyróżnia się australijski S&P/ASX 200, który zyskuje 1,16% po świetnych danych z rynku pracy. Południowokoreański KOSPI jest pod kreską 0,05%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,28%), Szanghaj (1,04%), Singapur (-0,38%), Tajwan (-0,32%), Indonezja (0,34%). Indyjski Sensex rośnie o 0,34%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 0,61%.

Optymizm panujący w Azji i Europie wspierał wczoraj warszawskie byki, a skala wzrostów zadowoliła nawet największych malkontentów. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,45 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,21 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 1,61 proc. Podobnej wielkości wzrost przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się powyżej poprzedniego zamknięcia, a wartość 1963,84 na otwarciu okazała się najniższą wartością dnia. Do południa byki wyprowadziły benchmark na, jak się później okazało, dzienne maksimum na poziomie 1996,40 pkt. Stąd pewien niedosyt, że nie udało się wyjść powyżej pułapu 2000 punktów. Od tego czasu w oczekiwaniu na decyzję FOMC, WIG 20 już do końca sesji utrzymywał się w niskiej zmienności. Zamknięcie nastąpiło na poziomie 1985,26 pkt. w górnym zakresie dziennych wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,51%. WIG20 fut zyskał 1,28%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,60% przy słabej postawie amerykańskiego dolara. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 2,42 proc. sWIG80 wzrósł o 0,47 proc. W gronie blue chipów tylko miedziowemu gigantowi nie udało się zadowolić akcjonariuszy i jako jedyny zaliczył spadek o 0,18%. CD Projekt nie zmienił ceny, a pozostałe 18 spółek odnotowało zyski. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje CCC (9,94%), Tauron (6,35%) i Dino (4,98%).

WIG 20 fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 1,2%.

Złoty zyskuje do koszyka głównych walut wraz ze wzrostem apetytu na ryzykowne aktywa.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160.

USDPLN – para spadła poniżej wsparcia na 3,64. Kolejne jest na poziomie 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



