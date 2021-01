Po dniu wolnym inwestorzy z USA powracają na plac boju

Regułą jest, że pod nieobecność amerykańskich inwestorów handel na wszystkich klasach aktywów przebiega bardzo spokojnie. Tak było i wczoraj, kiedy Amerykanie mieli dzień wolny z okazji święta Martin Luther King's Day. Jednak na niektórych instrumentach widać było działania kapitału spekulacyjnego. Już dziś po dniu wolnym wszystko powróci do normy i wypoczęci gracze przystąpią do realizacji swoich strategii inwestycyjnych. W kalendarzu makroekonomicznym dziś i jutro dominować będą dane o inflacji konsumenckiej i prawdopodobnie pozostaną bez większego wpływu na rynki. Rozpoczęty w piątek sezon wyników amerykańskich korporacji będzie miał swoją kontynuację. Po piątkowych mieszanych raportach banków, gdzie JP Morgan mógł zadowolić inwestorów, a Citigroup i Wells Fargo wyraźnie rozczarowały, dziś przed sesją w USA wynikami pochwalą się kolejni giganci biznesu, jak Bank of America, Goldman Sachs, Halliburton, Logitech, a po sesji Netflix.

Na rynku walutowym praktycznie nic się nie działo, ale za to poniedziałek przyniósł spore ruchy na złocie. W nocy cena uncji złota zanurkowała w okolice poziomu 1800 USD, by chwilę później powrócić na wyższe poziomy i ustabilizować się w przedziale 1830-1840 USD. Pod nieobecność jankesów zupełnie nieźle radziły sobie europejskie parkiety, które w większości zakończyły dzień zwyżkami. Wyjątkiem był londyński FTSE 100, który został przeceniony o 0,22%. Dax 30 zyskał 60 punktów, co oznacza wzrost o 0,44%. Dziś w nocy kontrakty CFD na niemiecki benchmark kontynuowały wzrosty i nad ranem indeks dotarł do poziomu 13950 punktów. I tutaj należy uważać, bowiem w ubiegłym tygodniu strefa 14000 pkt. była silnym oporem. Francuski CAC 40 zyskał 0,10%. Indeks Stoxx 600, po piątkowej przecenie o 1,01 proc., wczoraj wzrósł o 0,20%.

Mimo dnia wolnego w USA, na trzy dni przed ustąpieniem z urzędu, Donald Trump na odchodne dał znać o sobie. Administracja Trumpa powiadomiła Intel Corp. i inne firmy technologiczne, że cofa licencje na prowadzenie interesów z chińską firmą Huawei Technologies Co. i odrzuca nowe wnioski o wydanie licencji, poinformował Reuters. Reuters podał, że zdecydowana większość z około 150 oczekujących wniosków licencyjnych, wartych około 120 miliardów dolarów w towarach i usługach, została odrzucona. Awersja Trumpa do Chin jest powszechnie znana. Już wcześniej podejmował takie działania wobec Państwa Środka, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Administracja Trumpa podjęła w ostatnich miesiącach działania karne przeciwko wielu chińskim firmom, w tym nieudaną próbę zablokowania TikTok oraz wydała zarządzenie, które zmusiło nowojorską giełdę do usunięcia z notowań trzech największych chińskich firm telekomunikacyjnych. Nie jest jasne, czy nadchodząca administracja Bidena będzie kontynuować restrykcje wobec chińskich firm, a niektórzy eksperci przewidują, że licencje na handel z nimi będą wstrzymane, a nowa administracja będzie analizować temat „Chin”.

Akcje rosną dziś w zdecydowanej większości krajów Azji. Zbliżająca się zmiana warty w Białym Domu wzbudziła nadzieje na jeszcze większe wsparcie dla gospodarki i bardziej agresywne działania w walce z pandemią. Kandydatka na sekretarza skarbu w administracji Joe Bidena, była przewodnicząca Rezerwy Federalnej - Janet Yellen, wzywa Kongres, by uczynił więcej w walce z recesją, aby uniknąć jeszcze gorszego spowolnienia. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 1,39%, S&P/ASX 200 zyskał 1,19%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 2,61%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,97%), Szanghaj (-1,13%), Singapur (0,40%), Tajwan (1,70%). Indyjski Sensex rośnie o 1,30%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 1,26%.

Po czterech dniach przeceny, rozpoczynająca tydzień sesja na GPW zakończyła się wzrostami, a indeks blue chipów zyskał wraz ze wzrostem na wiodących parkietach Europy. Wczorajszy wzrost powrócił do pokonanej strefy wsparcia 2000 – 2060 punktów. I tutaj rodzi się pytanie. Czy to, co było wsparciem, zamieni się w opór, co może zwiastować pogłębienie korekty w stronę 1900 punktów, czy jest to pierwszy krok w nowym impulsie? Jeśli tak, to celem dla byków są poziomy 2100 i 2150 punktów. Zatem dziś i jutro mogą okazać się kluczowymi dniami co do dalszych losów WIG 20. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,22 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 882 miliony złotych. Indeks WIG stracił 1,73 proc. Podobnej wielkości zysk przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się w okolicach poprzedniego zamknięcia. Z początku obóz niedźwiedzi próbował przejąć inicjatywę, spychając indeks na 1970,06 pkt., co jak się wkrótce okazało, było najniższą wartością dnia. Od południa sprzedający zostali zepchnięci do defensywy, a kontrolę nad rynkiem przejęły byki. Już do końca notowań WIG 20 piął się na coraz to wyższe poziomy. Zamknięcie nastąpiło na poziomie 2023,74 pkt., czyli maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,92%. WIG20 fut zyskał 1,45%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,97%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG 40 zyskał 1,21%, sWIG 80 wzrósł o 1,49%. W gronie blue chipów tylko CD Projekt zmartwił posiadaczy akcji, tracąc na zamknięciu 1,05%. Pozostałe 19 spółek odnotowało zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW, PGE i Tauron. Walory te zyskały odpowiednio 18,83%, 7,70% i 7,22%.

WIG 20 fut otworzył się powyżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,66%.

Zła passa złotego trwa.

GBPPLN – Para jest w okolicach 5,10. Wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59 i do poziomu 3,80 brakuje 7 groszy.

CHFPLN – para wychodzi powyżej oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



