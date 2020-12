PMI za listopad, szczepionka i ryzyko lockdownów zdominują bieżący tydzień.

Bieżący tydzień nie będzie obfity w publikacje danych makroekonomicznych. Dzisiaj uwaga inwestorów skupi się na wstępnych danych PMI dla usług i przemysłu z Francji, Niemiec, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii i USA. Ankietowani analitycy wskazują na spadek wskaźników, czego można się spodziewać po wprowadzeniu coraz to bardziej drastycznych ograniczeń. We wtorek poznamy finalny odczyt PKB Niemiec za trzeci kwartał, jednak dużo ważniejszym będzie indeks zaufania konsumentów - Conference Board z USA. Środa przed dniem wolnym w Stanach Zjednoczonych przyniesie całą serię danych. Po gorszym odczycie o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych zobaczymy czy tendencja spadkowa z ostatnich tygodni się utrzymała, czy też sytuacja na rynku pracy się pogarsza. Do tego czekają nas dane o zamówieniach na środki trwałe, sprzedaż nowych domów, rewizja PKB za trzeci kwartał, a Departament Energii przedstawi raport o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. W środę również poznamy protokół z posiedzenia FOMC, jednak dopiero na grudniowym posiedzeniu należy spodziewać się zmian w polityce Fed. Dzień później EBC opublikuje minutki z posiedzenia banku i jak w przypadku Fed, nie należy spodziewać się żadnych nowych treści.

Kończąca tydzień sesja na głównych parkietach Europy upłynęła na poprawie nastrojów, jednak biorąc po uwagę to, co działo się przez cały ten okres, trudno o znalezienie kierunku. Od wtorku mieliśmy naprzemiennie dzień spadków i dzień wzrostów, co może świadczyć o obawach inwestorów, którzy próbują wycenić krótkoterminowe skutki pandemii na gospodarkę Europy i ewentualne długoterminowe efekty szczepionki w następnych kwartałach. Patrząc na kształt świeczek, choćby na Daxie, widoczna jest mniejsza zmienność, a indeks porusza się w obrębie poniedziałkowej świecy. Wszystkie główne indeksy zyskały w piątek, ale skala wzrostów na poszczególnych parkietach osiągnęła rozmiary spadków dzień wcześniej. Tyle samo zyskały Dax 30 i CAC 40 (0,39%), a londyński FTSE 100 wzrósł o (0,27%). W przypadku niemieckiego indeksu, pozytywną informacją jest utrzymanie się powyżej krótkoterminowego wsparcia na poziomie 13050. Indeks Stoxx 600, po spadku o 0,75%, odrobił w piątek 0,52%.

Piątkowa sesja w USA zaczęła się w mieszanych nastrojach z przewagą sprzedających. Po dość płaskim handlu, końcówka sesji należała już do strony podażowej. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones stracił 220 punktów (0,75%), S&P500 spadł o 24 pkt. (0,69%), a Nasdaq Composite stracił 50 punktów, czyli 0,42%. Dobrze wypadły małe spółki. Russell 2000 obronił się przed przeceną i finiszował z niewielkim zyskiem 0,07%.

Pod nieobecność inwestorów z Japonii z powodu święta, bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w umiarkowanie dobrych nastrojach, z wyraźną przewagą wzrostów. Inwestorzy są w obawach po decyzjach o ponownym narzuceniu kontroli antywirusowych w Stanach Zjednoczonych, Europie i niektórych krajach azjatyckich, które mogą skutkować spadkiem wydatków detalicznych, podróży i aktywności w biznesie. „W krótkim okresie negatywne wiadomości mogą wygrać” - napisał w raporcie Patrik Schowitz z JP Morgan Asset Management. Zauważył, że dane gospodarcze z USA „ zaczynają się nieco chwiać”. Australijski S&P/ASX 200 notuje wzrost o 0,34%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 1,92%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,10%), Szanghaj (0,96%), Singapur (1,02%), Tajwan (1,17%), Indonezja (1,17%). Indyjski Sensex zyskuje 0,18%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rośnie o 0,48%.

Za nami trzeci udany dla warszawskich byków tydzień. Kiedy w Europie i USA indeksy poruszały się w wąskim zakresie, a na przemian mieliśmy sesje wzrostowe i spadkowe, na GPW dominował optymizm związany z napływem zagranicznego kapitału. WIG 20 podąża w stronę sierpniowych szczytów, jednak należy być w tym momencie ostrożnym, bo techniczny układ może przyjąć kształt korekty impulsu trwającego od marca do sierpnia. Jeśli ostatnie wzrosty okażą się falą B w potencjalnej korekcie prostej, to można spodziewać się spadkowej fali C. Dobiega końca sezon wyników giełdowych spółek, a impuls wyborczy z USA i szczepionka na COVID-19 mogą być już wycenione. Niemniej, nie pojawiły się sygnały do odwrotu i w dalszym ciągu piłka leży po stronie kupujących z pierwszym targetem na 1850 punktów. Inwestorzy mogą powoli zaczynać wyceniać ryzyko tąpnięcia w gospodarce wraz z utrzymująca się wysoką liczbą zachorowań i rosnącą ilością zgonów. Również ryzyko związane z wetem polskiego i węgierskiego rządu, blokujące unijny budżet, muszą być brane pod uwagę, a to jak dotąd zostało zignorowane przez kupujących. Czy blue chipy czeka korekta i powrót do spadków, czy w dalszym ciągu apetyt na polskie akcje będzie sprzyjał kontynuacji wzrostów Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 884 miliona złotych. Indeks WIG stracił 1,36 proc. Znacznie większy zysk odnotował indeks blue chipów. Notowania rozpoczęły od otwarcia w okolicach poziomu odniesienia. Do południa nic ciekawego się nie działo, by nie powiedzieć, że wiało nudą. Dopiero przed rozpoczęciem sesji amerykańskiej byki wyciągnęły indeks powyżej maksimum czwartkowej sesji i już do końca handlu blue chipy utrzymały się powyżej maksymalnej wartości osiągniętej w środę. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 1820,85 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,74%. W dużej mierze do tak silnego wzrostu przyczyniły się akcje Allegro, które po siedmiu dniach spadków powróciły do łask kupujących. WIG20 fut zyskał 1,73%, a WIG20usd dodał do dorobku 2,10%, za sprawą presji na amerykańskim dolarze. Również w zieleni zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,35 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,75 proc. W gronie blue chipów 12 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 8 odnotowało straty. Najwyższą stopę zwrotu ponownie osiągneły akcje Allegro (8,93%). Towarzyszyły mu KGHM (4,82%) i Santander (4,09%). Po przeciwnej stronie rynku znalazły się PGNiG, LPP i Cyfrowy Polsat. Walory te straciły odpowiednio 3,08%, 1,93% i 0,89%.

Wzrosty w Azji i zyskujące futuers na amerykańskie indeksy sprzyjają WIG 20 fut, który otwiera się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 1,01%.

Stabilizacja na notowaniach złotego.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12.

EURPLN – para jest w okolicach wsparcia na 4,48, kolejne jest na poziomie 4,44.

USDPLN – para w okolicach wsparcia na 3,7650. Opór jest na poziomie 3,97.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14, które jest aktualnie testowane. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.

