PMI i Rezerwa Federalna w centrum uwagi

Funt notował wczoraj całkiem niezły dzień, ponieważ rośnie optymizm, że porozumienie w sprawie handlu między Wielką Brytanią a UE może być w zasięgu ręki po pozytywnych komentarzach irlandzkiego premiera Micheala Martina. Chociaż słyszeliśmy to już wiele razy, perspektywa zbliżającego się terminu może pomóc skoncentrować umysły polityków i popchnąć negocjacje w dobrym kierunku. Wydaje się, że politycy mobilizują się, by wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, dopiąć ustalenia umowy. Rynki amerykańskie również radziły sobie dobrze, dzięki optymizmowi w związku z nowym planem pomocy stymulacyjnej w USA. Nasdaq zanotował kolejne rekordy, a optymizm może się przenieść na dzisiejsze otwarcie w Europie.

Wczorajsze dane na temat bezrobocia pokazały ponury obraz brytyjskiej gospodarki, w której zwolnienia rosły w jeszcze szybszym tempie niż w następstwie kryzysu finansowego, a hotelarstwo i handel detaliczny utraciły 370 tys. miejsc pracy w ciągu trzech miesięcy do października. Od lutego widzieliśmy 819 tys. mniej osób zatrudnionych, a całe mnóstwo firm traci jakiejkolwiek perspektywy rychłego powrotu do normalności. Na tym tle ostatnią rzeczą, jakiej oczekujemy, jest wzrost inflacji zasadniczej, jednak to właśnie obserwowaliśmy w październikowych odczytach cztery tygodnie temu, kiedy ceny żywności, odzieży i używanych samochodów wzrosły z 0,5% do 0,7%, podczas gdy bazowy CPI wzrósł do 1,5%. Oczekuje się, że oba te wskaźniki nieco spadną w listopadowych danych, z lekką korektą do 0,6% w głównych odczytach i 1,4% w bazowych. Przewiduje się również, że najnowsze wstępne odczyty PMI dla Wielkiej Brytanii będą nieco lepsze po spowolnieniu w listopadzie, a poprawę zanotujemy zarówno w produkcji, jak i usługach, przy czym oczekuje się, że produkcja pozostanie dość odporna na poziomie 56, ze względu na spiętrzenie zapasów przed Brexitem, podczas gdy usługi mają wzrosnąć do 50,7 po wznowieniu gospodarki w związku z zniesieniem listopadowych ograniczeń.

Informacja o przedłużeniu lockdownu w Niemczech i Holandii na początku tego tygodnia, wraz z przedłużeniem niektórych ograniczeń we Francji, źle wróży perspektywom największych gospodarek północnej Europy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Oczekuje się, że dzisiejszy wstępny indeks PMI dla produkcji i usług jeszcze wskaże na pogłębienie kryzysu gospodarczego, mimo że produkcja nadal pomaga zrównoważyć uderzenie, jakiego doznaje sektor usług. Prognozy wyglądały już ponuro po rozszerzonych ograniczeniach ogłoszonych na początku listopada, zarówno we Francji, jak i w Niemczech, ponieważ optymizm po letnim ożywieniu ustąpił pesymizmowi przed długą zimą. W ostatnich listopadowych odczytach PMI dane nadal malowały mieszany obraz niemieckiej gospodarki, gdzie usługi spadły do poziomu 46 z 49,5, podczas gdy produkcja pozostała odporna na poziomie 57,8, po nieznacznym spadku z 58,2 i była blisko poziomów widzianych w marcu 2018 r. Grudzień może być podobnie ponury, biorąc pod uwagę, że niemiecka kanclerz Angela Merkel praktycznie odwołała Boże Narodzenie, nakładając mocniejsze ograniczenia na przyszły rok. We Francji sytuacja wyglądała podobnie z usługami nawet słabszymi niż w Niemczech, gdzie odczyty spadły do 38,8 w listopadzie z 46,5 w październiku. Oczekuje się lekkiej poprawy do 40, jednak po kolejnych dwóch tygodniach ostateczny wynik we Francji może się jeszcze pogorszyć podczas gdy w Niemczech oczekuje się odczytu 44. Ponieważ restauracje i bary we Francji mają pozostać zamknięte do przyszłego roku, trudno jest w najbliższym czasie dostrzec argumenty za jakimkolwiek przyzwoitym ożywieniem, co oznacza, że w grudniu prawdopodobnie nastąpi czwarty z rzędu miesiąc spadku. Pomimo pozytywnych wiadomości o szczepionkach, jasne jest, że nie będzie wyraźnego wzrostu aktywności gospodarczej do czasu, gdy ograniczenia nie zaczną się zmniejszać, być może na wiosnę. Z drugiej strony produkcja zanotowała dobre wyniki zarówno w Niemczech, jak i we Francji, pomagając zrównoważyć spowolnienie w innych częściach tych gospodarek.

Ponieważ Rezerwa Federalna ma spotkać się po raz ostatni w tym roku, a gospodarka USA wkracza w dość ponury okres blokad i rosnących wskaźników infekcji, bank centralny USA będzie chciał pokazać, że jest gotowy do podjęcia dalszych działań, jeśli zajdzie taka potrzeba w ciągu najbliższych kilku tygodni. Chociaż nie spodziewamy się dziś żadnej zmiany stóp ani nowego zobowiązania do dalszego luzowania ilościowego, Rezerwa Federalna może nadal dać wyraźny sygnał w kierunku dalszych działań politycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, zwłaszcza jeśli tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nadal będzie wykazywała wzrost, jak to było w minionych tygodniach. Słabe dane o sprzedaży detalicznej w USA za listopad mogą działać jak kolejny sygnał ostrzegawczy dla amerykańskiej gospodarki. Konsumenci w USA generalnie są dość odporni zwłaszcza w okresie Święta Dziękczynienia, jednak w dzisiejszych danych spodziewamy się tylko 0,1% wzrostu. Liczba ujemna może być właśnie tym, czego rynki potrzebują, aby popchnąć polityków amerykańskich w kierunku decyzji w sprawie pakietu pomocy gospodarczej. Powell zawsze podkreślał, że dalsze wsparcie ze strony banku centralnego będzie oczywistym krokiem w celu wsparcia amerykańskiej gospodarki, jednak naciskał również na potrzebę dalszego wsparcia fiskalnego ze strony Kapitolu. Wydaje się, że w związku ze spadkiem liczby zatrudnionych w USA i gwałtownym wzrostem liczby bezrobotnych nastąpił postęp w tej kwestii, a dyskusje na temat nowego pakietu pomocy gospodarczej mogą obecnie przynieść pewne rezultaty do końca tego tygodnia. Z nowym bodźcem lub pakietem pomocy gospodarczej, niezbędnym w związku z wygaśnięciem zasiłków dla bezrobotnych na mocy ustawy Cares pod koniec tego roku, Rezerwa Federalna wygląda na znacznie bliższą współpracy z nową administracją Stanów Zjednoczonych po mianowaniu poprzednika Powella, Janet Yellen jako sekretarza skarbu USA.

EURUSD – para wygląda jakby chciała wybić wyżej w kierunku 1,2230, jednak dopóki znajdujemy się poniżej 1,2180 wciąż istnieje perspektywa ruchu w konsolidacji. Musimy utrzymać się powyżej wsparcia przy 1,2060/70 by utrzymać ruch wzrostowy w kierunku 1,2550. Jedynie spadek poniżej 12020 może zanegować wzrostowy scenariusz.

GBPUSD – wsparcie znajduje się powyżej 50-dniowej MA i 1,3130, a poziom 1,3500 pozostaje główną przeszkodą w dotarciu do 1,3600 i dalej do 1,4000. Przełamanie poniżej 1,3100 otworzy drogę w kierunku 1,2850.

EURGBP – zanotowaliśmy niepowodzenie powyżej 0,9200, a euro spadło i może powrócić w okolice 0,8980, po wczorajszej nieudanej próbie przy 0,9150. Ruch w kierunku 0,9300 i wrześniowych szczytów jest możliwy, dopóki znajdujemy się powyżej 0,8980.

USDJPY – para wciąż porusza się w kierunku 103,18 i listopadowych dołków, dopóki znajdujemy się poniżej 104,70.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 27 punktów do 6,540

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 38 punktów do 13,400

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 25 punktów do 5,555



