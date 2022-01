“Plan B” Wielkiej Brytanii uderzy w sprzedaż detaliczną

R ynki europejskie miały wczoraj dość dobry dzień, do czego przyczyniło się pozytywne otwarcie giełd amerykańskich.

Szczególnie silne wzrosty odnotował Nasdaq, który w pewnym momencie był o 2% na plusie, jednak w ostatniej godzinie handlu w USA obserwowaliśmy silne obsunięcie, które sprowadziło Nasdaq100 poniżej 200-dniowego MA i doprowadziło do zamknięcia na najniższym poziomie od trzech miesięcy. Inwestorzy nie mogli za to winić wzrostu rentowności obligacji, ponieważ zakończyły sesję niżej drugi dzień z rzędu. Niezdolność rynków amerykańskich do wzrostów jest niepokojąca i może wskazywać na potencjalne dalsze spadki w nadchodzących dniach. Wraz z wyprzedażą na giełdach, dolar amerykański powrócił do swoich tygodniowych maksimów, sprowadzając euro do tygodniowego minimum.

Wczorajsza wyprzedaż w USA może spowodować gwałtowny spadek na otwarciu giełd w Europie, gdyż giełdy azjatyckie już poszły w ich ślady, a Nikkei spadł do najniższego poziomu od 3 miesięcy. Na froncie danych dzisiaj będziemy czekać na informacje na temat sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii za grudzień, gdzie poprzeczka jest niska, biorąc pod uwagę wejście w życie “planu B”, który miał ograniczyć rozprzestrzeniania się Covid-19 od połowy miesiąca. 2021 r. był trudny dla brytyjskiego konsumenta. Po dobrych wynikach w kwietniu, wydatki na sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii okazały się dość stonowane w pozostałej części roku, ponieważ konsumenci pozostali ostrożni w związku z wieloma niewiadomymi. Ze względu na rozpowszechnienie wariantu Delta na całym świecie i liczne wąskie gardła w dostawach, pod koniec trzeciego kwartału zaczęły pojawiać się informacje, że konsumenci robią świąteczne zakupy wcześniej, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas świąt Spowodowało to odbicie wydatków konsumenckich w październiku i listopadzie o odpowiednio 1,1% i 2%. Wydaje się, że tempo wzrostu znacznie spowolni w dzisiejszych danych, z powodu wdrożenia “planu B”, samoizolacji w okresie przedświątecznym i gwałtownego wzrostu inflacji do 5,4% w ujęciu rocznym w przypadku żywności, odzieży i energii. Ciężko ucierpią również puby i sektor hotelarski, ponieważ konsumenci woleli zostać w domach, aby mieć pewność, że mogą spędzić Boże Narodzenie ze swoimi rodzinami. Sprzedaż żywności w supermarketach prawdopodobnie będzie wysoka, ponieważ większość ludzi mogła się cieszyć spędzonymi rodzinnie świętami, co było znacznie utrudnione rok wcześniej, ale ogólnie przewiduje się spadek popytu o 0,8%, nie wliczając paliw. Dzisiejsze poranne dane dotyczące zaufania konsumentów Gfk za styczeń spadły w wyniku wzrostu inflacji zasadniczej. Odczyt pokazał spadek do -19 z -15 w grudniu, czyli najniższego poziomu od 11 miesięcy.

EURUSD – nieudana próba powrotu powyżej 1,1380 na początku tego tygodnia spowodowała, że euro kontynuuje spadki w kierunku 1,1280, gdzie mamy wsparcie z linii trendu. Zejście poniżej 1,1280 ponownie otwiera listopadowe minima na 1,1195.

GBPUSD – znalazł wsparcie przy 1,3570, ale musi wrócić powyżej obszaru 1,3670, aby ponownie przetestować 200-dniowe MA i 1,3750. Dalsze spadki mogą się zatrzymać na 1,3480, lub 1,3420.

EURGBP – nadal spada, jego kolejne wsparcie znajduje się w okolicach 0,8280 i dołków z 2020 roku. Dopiero przejście przez 0,8380 będzie zapowiadać ruch do 0,8420.

USDJPY – może ponownie przetestować wsparcie na 113,50, które wywołało reakcję wzrostową pod koniec poprzedniego tygodnia. Powrót powyżej 115,30 pozwoli na obranie 116,00 za cel, natomiast zejście poniżej 113,50 otworzy drogę do 112,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 80 punktów niżej, na poziomie 7505.

DAX – oczekuje się otwarcia 195 punktów niżej, na poziomie 15717.

CAC40 – możliwe otwarcie 87 punktów niżej, na poziomie 7107.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.