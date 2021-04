PKB ze strefy euro pokaże podwójny dołek?

Pomimo wczorajszego zejścia FTSE100 z poziomu 7000, rynki europejskie wciąż notują przyzwoity miesiąc, podobnie jak rynki amerykańskie, które zakończyły dzień na szczytach, choć początkowo obserwowaliśmy przewagę podaży, gdy giełdy w Europie zamykały się. Wydaje się, że powrót do wzrostów w przypadku akcji zbiegł się ze spadkiem rentowności 10-latek w USA z dziennego szczytu na 1,686%.

Pomimo przyzwoitego zakończenia dla amerykańskich spółek, dzisiejsze otwarcie rynków w Europie zapowiada się negatywnie, ponieważ zbliżamy się do końca tygodnia i miesiąca, a rynki azjatyckie spadły w wyniku raczej mieszanych chińskich wskaźników PMI, które pokazały osłabienie w sektorze produkcji i usług większe niż oczekiwano w kwietniu. Dzisiaj czeka nas sporo wydarzeń na froncie danych ekonomicznych. Tydzień zakończymy szeregiem wstępnych danych PKB za I kwartał z Francji, Niemiec, Włoszech, Hiszpanii i UE, które mają nakreślić raczej ponury obraz sytuacji gospodarczej i produkcji w pierwszej połowie 2021 r. Oczekuje się, że francuski PKB w I kw. nieco się poprawi po spadku o 1,4% w IV kw., przy zerowym wzroście w aktualnym odczycie. Oczekuje się również, że gospodarka Hiszpanii skurczy się o -0,5% po stagnacji w czwartym kwartale. Podobnie Włochy mogą zanotować spadek o -0,5%, przy -1,9% w czwartym kwartale. Oczekuje się, że gospodarka Niemiec skurczy się o -1,5%. Ten zestaw liczb może oznaczać spadek PKB UE o -0,8% w I kwartale, po spadku o -0,7% w IV kwartale. Zgodnie z prognozami poziom bezrobocia pozostanie na stałym poziomie 8,3% w marcu, podczas gdy ostatnie wstępne dane CPI za kwiecień przewidują kolejny gwałtowny wzrost, tym razem do 1,6% z 1,3% w marcu. Nieuchronnie wzmocni to obawy o presję inflacyjną w strefie euro, biorąc pod uwagę, że w ciągu niecałych czterech miesięcy CPI wzrósł z -0,3% na koniec ubiegłego roku do obecnego poziomu.

W tym samym czasie rentowności niemieckich bundów wzrosły z -0,6% do -0,19 i są najwyższe od 13 miesięcy. Oczywiście, po części przyczyną odbicia cen jest efekt bazy, a gwałtowne spadki, które widzieliśmy w marcu i kwietniu ubiegłego roku wynikały z lockdownów. Oczekuje się, że żadne z tych danych nie będą szczególnym powodem do zadowolenia w kontekście tego, jak Europa radziła sobie do tej pory w obliczu pandemii i mogą jednocześnie pomóc wyjaśnić, dlaczego przywódcy europejscy tak bardzo chcą ponownie otworzyć swoje gospodarki w drugim kwartale, mimo, że wirus wciąż nie został pokonany.

Z USA poznamy najnowsze dane dotyczące wydatków osobistych i dochodów za marzec. Oczekuje się, że zobaczymy w nich wpływ drugiej rundy środków stymulacyjnych. Wiedząc już, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej w marcu były bardzo dobre, nie jest przesadą oczekiwać ponownie dobrych wyników. W lutym byliśmy świadkami spadku dochodów osobistych o -7,1%, po wzroście o 10% w styczniu. Oczekuje się, że marcowe wypłaty stymulacyjne spowodują wzrost dochodów osobistych o 20%, jednak jeśli chodzi o wydatki, szacunki wydają się być znacznie bardziej konserwatywne, przewidując wzrost o 4,2%, po lutowym spadku o -1%. Nasuwa to pytanie, czy konsumenci postanowili trochę wyhamować, jednak olbrzymi wzrost sprzedaży detalicznej w marcu wydaje się temu przeczyć.

Jeśli chodzi o wyniki spółek, Amazon poszedł w ślady Apple i Facebooka, wyprzedzając oczekiwania, z przychodami w wysokości 108,5 miliarda dolarów i zyskami w wysokości 15,79 dolarów na akcję, miażdżąc szacunki na poziomie 9,54 miliona dolarów i powodując wzrost cen swoich akcji. W przypadku sklepów internetowych sprzedaż netto wyniosła 52,9 mld USD, a Amazon Web Services - 13,5 mld USD. Jeśli chodzi o prognozy sprzedaży na II kwartał, Amazon również był na plusie, podnosząc je ze 110 do 116 mld USD. Z drugiej strony Twitter odnotował gwałtowny spadek cen akcji, pomimo przekroczenia prognoz zysków i przychodów w I kwartale. Spadek nastąpił po tym, jak prognozy z II kwartału okazały się poniżej oczekiwań, po obniżeniu stopy wzrostu dziennej średniej liczby aktywnych użytkowników (MDAU). W rezultacie oczekiwania dotyczące przychodów na drugi kwartał zostały obniżone poniżej 1 mld USD.

EURUSD – para straciła nieco parę przy 1,2150 i zanotowała spadek. Musimy utrzymać się powyżej 1,2070, by kurs mógł dotrzeć do 1,2200 i ewentualnie przetestować szczyty ze stycznia na poziomie 1,2350.

GBPUSD – poziom 1,4020 pozostaje kluczową barierą dla powrotu na szczyty z lutego. Wsparcie znajduje się przy 1,3820 oraz poniżej, przy 1,3760.

EURGBP – poziom 0,8730 pozostaje kluczowym oporem, którego przełamanie otworzy drogę na 0,8820. Wsparcie znajduje się przy 0,8670 w średnim terminie, a przełamanie tego poziomu da sygnał do powrotu w okolice dołków z zeszłego tygodnia, przy 0,8630.

USDJPY – linia trendu poprowadzona od styczniowych dołków wciąż stanowi wsparcie dla kursu. Wczoraj notowania dotarły w okolice 109,20. Wsparcia przy 107,80 oraz 108,30 wciąż pozostają aktualne. Poniżej 107,60 otwiera się perspektywa powrotu w kierunku 106,80.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 13 punktów do 6,948

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 15,144

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 5 punktów do 6,297



