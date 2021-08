PKB z Wielkiej Brytanii i PPI z USA w centrum uwagi

W czoraj mieliśmy kolejny dzień przyzwoitych wzrostów na rynkach europejskich z nowymi rekordami na DAX, FTSE250 i Stoxx600.

FTSE100 zamknął się na najwyższym poziomie od lutego zeszłego roku, ponieważ słabszy niż oczekiwano bazowy CPI z USA był pierwszą informacją mówiącą, że presja na wzrost cen, którą obserwowaliśmy przez większość roku, być może zaczyna spadać.

Pomogło to również popchnąć giełdy amerykańskie w kierunku nowych rekordów, przy czym Nasdaq ponownie pozostał w tyle.

Rynki azjatyckie były nieco bardziej powściągliwe po tym, jak Chiny opublikowały 5-letni plan zaostrzenia wielu regulacji dla działalności biznesowej. Wydaje się, że niska dynamika na tych rynkach odbije się na otwarciu Europy.

Jeśli dzisiejszy odczyt PPI z USA za lipiec będzie podobny do wczorajszego CPI, forsowana narracja amerykańskiej Rezerwy Federalnej na temat przejściowości wzrostu cen, po raz kolejny zostanie wsparta danymi.

Byłaby to także dobra wiadomość dla akcji oraz dolara amerykańskiego, który wczoraj osiągnął najwyższy poziom od czterech miesięcy. Oczekuje się, że PPI z USA wyniesie 7,2%, a ceny bazowe 5,6%. Zakłada się również, że tygodniowa zmiana liczby bezrobotnych pokaże spadek z 385 tys. do 375 tys.

Przed danymi z USA ukażą się ważne raporty z Wielkiej Brytanii, dotyczące kwartalnej zmiany PKB.

Biorąc pod uwagę, że brytyjska gospodarka skurczyła się o -1,6% w I kwartale, znacznie wolniej niż pierwotnie zakładano, dzisiejsze oczekiwania są wysokie. II kwartał ma zrekompensować straty wyrządzone przez trzymiesięczną blokadę z początku roku.

Od kwietnia obserwowaliśmy silne wskaźniki PMI na poziomie powyżej 60 dla przemysłu budownictwa i usług. Wzrost sprzedaży detalicznej również był przyzwoity, pomimo rosnących cen, do czego przyczyniło się spadające bezrobocie wraz z ponownym otwarciem części firm.

Możliwe, że dzisiaj zobaczymy silne odbicie w inwestycjach przedsiębiorstw po spadku o 10,7% w I kwartale. Wynik na poziomie 6% byłby dobrą zapowiedzią danych za III kwartał.

Oczekuje się, że brytyjska gospodarka wzrośnie o 4,8% w ujęciu kwartalnym i o 22,1% rocznym, z przyzwoitym przyrostem importu oraz eksportu odpowiednio o 8,3% i 8,2%.

Oczekuje się, że produkcja przemysłowa za czerwiec pokaże wzrost o 0,4%, po spadku o 0,1% w maju.

EURUSD – znalazł wsparcie na marcowych minimach przy 1,1704, co może wywołać odbicie. Przełamanie powyżej 1,1770, pozwoli na powrót do 1,1830, a spadek poniżej 1,1700 otwiera perspektywę ruchu w kierunku dołków z listopada w okolicy 1,1603.

GBPUSD – nie udało się zejść poniżej 1,3800, co może oznaczać powrót do 1,3920, gdzie mamy opór linii trendu wyznaczonej od czerwcowych maksimów. Spadek poniżej 1,3800 przemawia za ruchem do 1,3720. Musimy wzrosnąć powyżej 1,3930, aby ponownie spróbować przebić 1,4000.

EURGBP – znalazł wsparcie na poziomie 0,8450, ale o zatrzymaniu spadków będzie świadczyć dopiero powrót powyżej 0,8510. Utrzymanie się poniżej 0,8510 będzie przemawiać za ponownym testem dołków z 2020 r. przy 0,8280.

USDJPY – ruszył w kierunku wsparcia na 110,20, spadek poniżej 110,00 wyznaczy 109,80 jako kolejny cel dla tej pary walutowej.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7200.

DAX – oczekuje się otwarcia 19 punktów wyżej, na poziomie 15854.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6858.



