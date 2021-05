PKB z Wielkiej Brytanii i CPI z USA w centrum uwagi

Europejskie rynki giełdowe odnotowały wczoraj spore straty, a największy spadek można było zauważyć na Stoxx600, z powodu ogólnej słabości i zamykania przez inwestorów długich pozycji po rekordach z zeszłego tygodnia. Rynki azjatyckie kontynuowały wczorajsze spadki, wydaje się, że ta słabość przełoży się również na dzisiejsze otwarcie w Europie. FTSE100 był wczoraj silnie spadkowy i może się otworzyć poniżej minimów z zeszłego tygodnia. Z wielu przyczyn wczorajszej słabości na rynkach, główną była obawa, że niedawny wzrost cen surowców może spowodować ostrzejszą inflację w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Obawy te zostały spotęgowane przez wczorajsze dane o cenach produkcji przemysłowej w Chinach, które wzrosły w marcu o 6,8%, co oznacza wzrost o ponad 7% od końca ubiegłego roku. Był to najwyższy poziom od listopada 2017 r. Rynki amerykańskie zakończyły dzień na znacznie niższych poziomach, z czego Dow odnotował największy jednodniowy spadek od lutego. Nasdaq, który początkowo doprowadził rynki do spadków, zdołał odrobić prawie wszystkie straty.

Zdaje się, że opinie decydentów amerykańskich na temat ryzyka związanego z rosnącymi cenami są podzielone, przy czym oczekuje się, że uwaga skupi się na dzisiejszym odczycie CPI USA z kwietnia. Wcześniej mamy dane o PKB Wielkiej Brytanii za I kwartał, które jako pierwsze pokażą, jakie straty w brytyjskiej gospodarce wyrządził lockdown nałożony w styczniu. Na początku roku istniała realna obawa, że spadek gospodarczy osiągnie wielkość około -4%, biorąc pod uwagę, że przewidywano trwanie lockdownu przez cały I kwartał. Bank Anglii spodziewał się znacznego spadku w swoim raporcie o inflacji w lutym ale miesięczny wskaźnik PKB za styczeń pokazał spadek tylko -2,9%, który dodatkowo został skorygowany do -2,2%. W miarę upływu tygodni szybko stało się jasne, że PKB Wielkiej Brytanii w I kw. prawdopodobnie będzie daleko od przewidywanego. Wraz z poprawą aktywności gospodarczej widoczną w miesięcznych danych PMI powrócił optymizm, pomagający odrobić straty w gospodarce. W lutym miesięczne dane o PKB wzrosły o 0,4%, dając perspektywę na pozytywny marzec. Przedsiębiorstwa ponownie zaczęły gromadzić zapasy w ramach przygotowań do otwarcia gospodarczego w II kwartale. Chociaż dzisiejsze dane prawdopodobnie będą lepsze od zakładanych w styczniu, nie będą one w stanie ukryć zmniejszenia aktywności w wymianie handlowej. Zarówno na import, jak i eksport wpłynęły zakłócenia w transakcji handlowych i opóźnienia w łańcuchu dostaw. Oczekuje się gwałtownych spadków na poziomie około -7%. Jednocześnie oczekuje się, że miesięczne dane o PKB w marcu wzrosną o 1,5%. Jednym z najsilniejszych sektorów brytyjskiej gospodarki w ciągu ostatnich kilku miesięcy był sektor produkcyjny, który radził sobie całkiem nieźle po spadku, jaki widzieliśmy w lutym zeszłego roku. Sektor pozostał otwarty pomimo wszystkich ograniczeń i szkoda, że stanowi tak małą część gospodarki Wielkiej Brytanii. Od zakończenia pierwszego lockdownu rósł konsekwentnie co miesiąc, po odnotowaniu spadków na poziomie -4,6% w marcu i -24,4% w kwietniu 2020 r. Ten trend nieprzerwanych pozytywnych odczytów zachwiał się w styczniu wraz z zakłóceniami w handlu z powodu Brexitu, a także spowolnieniem aktywności gospodarczej, produkcja przemysłowa spowolniła o 1,5%. Od tego czasu obserwujemy dalszy wzrost aktywności gospodarczej, który wyniósł 1,3% w lutym, ponieważ firmy planowały uzupełnienie zapasów w oczekiwaniu na ponowne otwarcie gospodarki pod koniec kwartału. Wygląda na to, że trend ten utrzyma się w dzisiejszych marcowych danych, przy oczekiwanym wzroście o 1% w produkcji przemysłowej.

Oczekuje się, że wszystkie oczy będą skierowane na dzisiejsze popołudniowe dane o CPI z USA za marzec, biorąc pod uwagę wczorajszy gwałtowny wzrost cen produkcji fabrycznej w Chinach oraz gwałtowny wzrost oczekiwań inflacyjnych w USA w ciągu ostatnich kilku dni. Chociaż ważne jest, aby zrozumieć powody, dla których rynki są zaniepokojone gwałtownym wzrostem oczekiwań inflacyjnych, trudno jest zrozumieć, w jaki sposób dzisiejsze wskaźniki CPI w USA mają przekształcić te obawy w cokolwiek znaczącego. Spodziewamy się dużego skoku CPI w kwietniu z 2,6% do 3,6%. Po wyłączeniu żywności i energii zmiana CPI ma wynieść 2,3% z 1,6% w marcu. Skok o takiej wielkości nie powinien zaskoczyć nikogo, kto ma podstawową wiedzę na temat efektów bazowych. Rezerwa Federalna chce, żebyśmy wierzyli, że dzisiejszy ruch w górę prawdopodobnie będzie przejściowy. Niestety, nie dowiemy się czy urzędnicy mają rację przez kolejne 2-3 miesiące, co oznacza, że możemy spodziewać się dalszych zawirowań na światowych rynkach akcji, dopóki sytuacja nie stanie się jaśniejsza.

EURUSD – wzrósł do poziomu 1,2180, otwierając perspektywę ruchu w kierunku tegorocznego szczytu na poziomie 1,2305. Wsparcie pojawia się teraz w okolicach 1,2080, spadek poniżej 1,2070 będzie sygnalizował ruch z powrotem w kierunku 1,2020.

GBPUSD – wyjście powyżej 1,4020, daje szansę na wzrost do szczytów z 2018 r. na wartości 1,4375. Obszar 1,4020 staje się kluczowym wsparciem dla tego ruchu wzrostowego, spadek poniżej 1,4000 przemawia za powrotem do 1,3920.

EURGBP – niepowodzenie w pokonaniu strefy 0,8730 spowodowało, że para EURGBP spadła poniżej 50-dniowego MA i 0,8620. Nastawienie na rynku pozostaje na ruch w kierunku 0,8580, dalsze spadki mogą spowodować powrót do kwietniowych minimów na poziomie 0,8478.

USDJPY – pod presją, ale wciąż utrzymuje się powyżej linii trendu ze styczniowych minimów. Najbliższe wsparcie jest w okolicach 108,15, dopiero spadek poniżej 108,00 daje szansę na ruch w kierunku 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów niżej, na poziomie 6908.

DAX – oczekuje się otwarcia 109 punktów niżej, na poziomie 15010.

CAC40 – możliwe otwarcie 50 punktów niżej, na poziomie 6217.



