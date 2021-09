PKB USA i UK w centrum uwagi

R ynki europejskie i amerykańskie zdołały odnotować skromne odbicie, jednak ciągle jesteśmy w dość dużej odległości od poziomów z początku tygodnia. FTSE100 jest wyjątkiem, gdyż odrobił całość wtorkowych strat.

Niedawne informacje od bankierów centralnych zdają się sugerować, że obawiają się oni wzrostu cen energii, zakłóceń łańcucha dostaw i trwalszej inflacji, chociaż ciągle powtarzają, że inflacja jest przejściowa. Może to pomóc w wyjaśnieniu niektórych zmian rentowności obligacji, choć mogły być one również związane z zakończeniem kolejnego kwartału. W przyszłym tygodniu powinniśmy uzyskać lepszy wgląd w sentyment na rynku, kiedy wpływ tych jednorazowych wydarzeń przeminie, jednak nie da się nie zauważyć, że nagły wzrost rentowności 10-letnich obligacji USA z 1,3% do ponad 1,5% wskazuje kierunek, w którym chcą iść inwestorzy. Wydaje się, że obawy przed stagflacją narastają, w związku z wzrostem cen energii, który niewątpliwie odbije się na dochodach.

Obecny miesiąc będzie drugim miesiącem spadków dla DAX w tym roku. FTSE100 pozostaje w okolicach początku miesiąca, a na dzisiejszym otwarciu oczekuje się kolejnych wzrostów. Niepewność co do perspektyw globalnych spowodowała gwałtowny wzrost kursu dolara amerykańskiego, a funt szczególnie mocno odczuł rosnące obawy inwestorów, które spowodowały wyjście ze znacznej liczby pozycji długich na funcie w obliczu pesymizmu dotyczącego kolejnych 12 miesięcy.

Dzisiejsze dane o PKB z Wielkiej Brytanii za II kw. powinny potwierdzić solidne odbicie widoczne w ostatnich wstępnych danych. Oczekuje się, że utrzymają się one na poziomie 4,8%, po spadku o 1,6% w I kwartale. Większość tego wzrostu będzie odzwierciedlona przez 7,3 procentową zmianę w osobistych wydatkach, po ponownym otwarciu restauracji i kin. Wydatki inwestycyjne odbiły się do skromnego 2,4%, zamiast przewidywanych 6,8% i za prawdopodobny powód możemy wziąć fakt, że ponowne otwarcie w czerwcu zostało przesunięte na lipiec. Także PKB USA za II kw. nie spełniło oczekiwań, wzrastając tylko o 6,5%, po przewidywaniach na poziomie 8,5%. Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych z USA będą szczególnie ważne w tym tygodniu, gdyż ponownie zbliżamy się do payrollsów, które są zaplanowane na przyszły piątek. Chociaż w zeszłym tygodniu widzieliśmy nieoczekiwany skok do 351 tys., oczekuje się, że dzisiaj ich liczba spadnie do 330 tys.

EURUSD – nadal wygląda dość słabo po zejściu poniżej 1,1650, dając szansę na dalszy ruch w kierunku 1,1450. Musimy zobaczyć zamknięcie poniżej 1,1600, aby potwierdzić scenariusz spadkowy.

GBPUSD – w tym tygodniu przebił się przez 1,3600 i zszedł w okolice 1,3400. Teraz prawdopodobnie zobaczymy ruch w kierunku 1,3375, a następnie 1,3230. Powrót powyżej 1,3620 może ustabilizować kurs i dać szansę na powrót do 1,3750.

EURGBP – napotkał opór w pobliżu 0,8660/70 i 200-dniowego MA. Jest to kluczowy poziom, którego pokonanie może wywołać dalsze wzrosty w kierunku 0,8720. Wsparcia znajdują się na 0,8600 i 0,8530.

USDJPY – wzrósł powyżej 111,65 i zbliża się do szczytów z 2020 r. na 112,25, które są kolejnym celem dla tej pary walutowej. Wsparcie pojawia się teraz w okolicach 110,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów wyżej, na poziomie 7128.

DAX – oczekuje się otwarcia 58 punktów wyżej, na poziomie 15423.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów wyżej, poziomie 6590.



