Dla inwestorów ważne będą często ignorowane przez rynek wyniki największych banków i przedstawione prognozy na kolejne kwartały. To twarda ekonomia i obraz kondycji obywateli i firm. Wydaje się, że przeciętny Amerykanin jest w dobrej kondycji (stabilny rynek pracy), ale przeterminowanie zadłużenie (powyżej 90 dni) w spłatach kart kredytowych czy kredytów na samochód w pierwszej połowie roku rosło. To może być argument dla niedźwiedzi, że giełdy napędzane technologią są na skraju wyczerpania trendy, a prawdziwa gospodarka nie wygląda tak różowo.

Nadchodzący tydzień na rynkach finansowych upłynie pod znakiem kluczowych wydarzeń, wśród których na pierwszy plan wysuwają się wyniki finansowe spółek oraz pierwsze przesłuchanie Kevina Warsha przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w roli szefa Rezerwy Federalnej. Zgodnie z prawem, przewodniczący Fed ma obowiązek zdawać relację przed parlamentarzystami dwa razy w roku, a obecne wystąpienia – we wtorek przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów oraz w środę przed Komisją Bankową Senatu – będą dla Warsha debiutem w tej roli. Nowy szef Fed od początku swojej kadencji wyraźnie daje do zrozumienia, że preferuje zasadę „mniej znaczy więcej” w kontekście komunikacji z rynkiem, zachowując niemal całkowite milczenie w kluczowych kwestiach gospodarczych. Taka postawa budzi jednak opór analityków i polityków, którzy oczekują od niego jasnych deklaracji, zwłaszcza w obliczu faktu, że czerwcowe prognozy Fed zaczęły wyraźnie ciążyć ku scenariuszowi podwyżek stóp procentowych. Kongresmeni będą domagać się konkretnych odpowiedzi na pytanie, jak Warsh zamierza sprowadzić inflację do celu na poziomie 2%. Jonathan Pingle z UBS zauważa, że podejście Fed do nawigowania ryzykiem gospodarczym po prostu musi stać się przedmiotem otwartej dyskusji. Dodatkowym wyzwaniem dla Warsha jest ocena ekspertów rynkowych, którzy wskazują, że nowy szef nie posiada tak bogatego dorobku analitycznego jak jego legendarni poprzednicy, Paul Volcker czy Alan Greenspan. Warsh prawdopodobnie spróbuje unikać jednoznacznych deklaracji, odwołując się do powołanych przez siebie pięciu grup zadaniowych, które mają pomóc mu w przeprowadzeniu „zmiany reżimu” w banku centralnym, w tym jednej dedykowanej wyłącznie walce z inflacją.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.07.2026.

Strategia Kevina Warsha – czyli powściągliwość i zasada „im mniej powiem, tym lepiej” – to klasyczny powrót do tzw. konstruktywnej dwuznaczności, z której słynął Alan Greenspan. Greenspan powiedział kiedyś słynne zdanie: „Jeśli wyraziłem się zbyt jasno, to prawdopodobnie źle mnie zrozumieliście”. Przez ostatnie kilkanaście lat (za kadencji Bernanke, Yellen i Powella) Fed szedł w zupełnie inną stronę – tzw. forward guidance (jasnego prowadzenia rynku za rękę i zapowiadania ruchów z dużym wyprzedzeniem). Warsh próbuje dokonać tu rynkowego jastrzębiego zwrotu nie tylko w stopach procentowych, ale i w psychologii. Ograniczając komunikację, Fed odzyskuje element zaskoczenia i elastyczność, ale dla rynków przyzwyczajonych do stawiania przysłowiowej kawy na ławę oznacza to drastyczny wzrost zmienności. Dla inwestorów brak słów ze strony Fed staje się teraz tak samo silnym sygnałem, jak dawniej całe tyrady makroekonomiczne.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Giełdy na Starym Kontynencie rozpoczęły tydzień w mieszanych nastrojach i zakończył się w równowadze popytu i podaży, Inwestorzy oczekują raportów spółek właśnie rozpoczętego sezonu. Podczas piątkowej sesja lekkie wzrosty dominowały. Poza Dax (-0,2%), wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,04% (Stoxx 600) do 0,44% (FTSE MIB).

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowaną przewagą kupujących. Dow Jones zyskał 0,29%, S&P500 wzrósł o 0,42%. Nasdaq 100 zakończył sesję na plusie zyskując 0,29%.

Na giełdach w Azji czerwony początek tygodnia

Przez poprzednie dwa tygodnie na giełdach w Azji panowały mieszane nastroje. Bieżący tydzień również rozpoczyna się w dużo gorszych nastrojach w ślad za spadkami kontraktów na Wall Street. Nikkei traci 2,4%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,13%. Południowokoreański KOSPI spada o 8%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,1%), Szanghaj (-1,5%), Sensex (-0,32%), Singapur (-0,26%).

Podsumowanie sesji na GPW

Na naszym parkiecie dominuje optymizm i pewnie byczo nastawieni gracze z Europy zazdroszczą bykom z Książęcej. WIG wspiął się nowe szczyty, co daje impuls do dalszych zakupów. Na WIG20 wcześniejsze spadki zostały powstrzymane na lokalnym wsparciu w okolicach 3553 pkt., skąd widać było solidną reakcję popytową. Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem wartości indeksów. Czerwiec przyniósł przecenę indeksów, a jaki będzie lipiec? Na razie strachu nie widać. Natomiast niepewność widać w notowaniach europejskich indeksów oraz S&P500 i Nasdaq 100. Sytuacja na globalnym rynku ryzykownych aktywów jest mocno dynamiczna i napięta. Największym problemem dla rynków i bezpośrednio dla Wall Street w krótkim terminie nie jest widmo podwyżek stóp procentowych, lecz gwałtownie kurcząca się płynność finansowa. Fed drastycznie ograniczył swój program zarządzania rezerwami (z 40 miliardów do zaledwie 10 miliardów dolarów miesięcznie), a Departament Skarbu zmniejszył skalę skupu obligacji o połowę. Przy jednoczesnym przyspieszeniu akcji kredytowej tworzy to drenaż kapitału z systemu. Wiele będzie zależeć od rynku obligacji USA. Wzrost ich rentowności będzie potęgował niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności są na razie ignorowane przez inwestorów. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy wziąć pod uwagę pogłębienie korekty.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,36 mld zł. WIG zyskał 1,98%. Indeks blue chipów zyskał 2,26%. WIG20fut wzrósł o 2,01%, osiągając na zamknięciu wartość 3748 pkt. W obraz obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,44%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,53%.

Złoty traci czwarty tygodzień z rzędu, ale technicznie wciąż jest w szerokim trendzie bocznym

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,79.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 42,63.