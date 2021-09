Ostrożne otwarcie rynków europejskich przed publikacją komentarzy Powella

P o wczorajszym pozytywnym otwarciu rynków europejskich, większość wzrostów powoli znikała i chociaż wiele giełd zakończyło dzień wyżej, nastawienie inwestorów do dalszych spadków pozostało niezmienne.

Wynik wyborów w Niemczech przebiegł całkowicie zgodnie z oczekiwaniami, ale nowy rząd prawdopodobnie nie obejmie władzy przed świętami Bożego Narodzenia. Rynki amerykańskie odnotowały dość mieszaną sesję z przyzwoitymi wzrostami indeksu Russell 2000 i Dow, podczas gdy Nasdaq i S&P500 odnotowały straty.

Słabość spółek technologicznych wydaje się być napędzana przez ciągłą odporność rentowności obligacji, która jest wzmacniana obawami o inflację. Rentowność 10-latków w USA obecnie przekracza 1,5%, a ceny ropy Brent utrzymują się powyżej 80 USD za baryłkę. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że wzrost rentowności jest napędzany optymizmem gospodarczym, wydaje się to być trudne do pogodzenia z rzeczywistością, gdyż ceny energii rosną, łańcuchy dostaw się wydłużają, a zima nadchodzi. Obawy o inflację stają się coraz częstszym tematem rozmów bankierów centralnych, wielu z nich opowiedziało się za zmniejszeniem wartości programu skupu aktywów. Nawet prezes nowojorskiego Fed, John Williams, który miał jedno z bardziej gołębich stanowisk w FOMC, powiedział, że zmiany w programie mogą już być uzasadnione.

Wydaje się, że sytuacja odwraca się również w Banku Anglii. Wczoraj gubernator Andrew Bailey powiedział, że MPC jest gotowe do podniesienia stóp procentowych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wygląda na to, że niektórzy członkowie rady zaczynają się denerwować z powodu inflacji płac. Dzisiaj otrzymamy kolejną wiadomość od prezes EBC, Christine Lagarde, choć jest mało prawdopodobne, aby od wczorajszego dnia zmieniła swoje zdanie na temat przejściowości inflacji, co sugeruje, że EBC nie będzie się skłaniać w jastrzębim kierunku, bez względu na to, co pokażą wstępne dane o CPI z UE tego tygodnia.

Podczas dzisiejszej sesji zostanie opublikowany najnowszy raport o zaufaniu konsumentów z USA za wrzesień, po gwałtownym spadku w sierpniu do 113,80, ze 125,10 w lipcu. Skala spadku była nieco nieoczekiwana, jednak stało się jasne, że wraz ze zbliżającym się końcem sezonu letniego, obawy związane z rosnącymi cenami energii i żywności zaczęły skłaniać ludzi do większej ostrożności. Usłyszymy również słowa prezesa Fed, Jaya Powella, który będzie rozmawiał z amerykańskimi prawodawcami. We wcześniej opublikowanych komentarzach ostrzegł, że Fed może być zmuszony do podniesienia stóp, jeśli inflacja stanie się bardziej trwała niż oczekiwano. Wydaje się, że banki centralne coraz bardziej denerwują się tym, co się dzieje z globalną gospodarką, szczególnie jeśli chodzi o ceny. Chociaż pewien poziom inflacji jest mile widziany, staje się coraz bardziej oczywiste, że nawet przy rosnącej liczbie wakatów, dostępnych jest mniej pracowników, by je wypełnić, co może być zapowiedzią gwałtownego wzrostu płac.

EURUSD – ciągle próbuje się dostać na wyższe poziomy, ale możliwy jest ruch w kierunku 1,1650, a następnie 1,1600. Przebicie przez 1,1760 otworzy drogę do 1,1840.

GBPUSD – utrzymuje się powyżej obszaru 1,3600, jednak musimy zobaczyć wzrost ponad 1,3750, aby ponownie móc przetestować 1,3900. Zejście poniżej 1,3600 może sygnalizować spadek do 1,3400.

EURGBP – powró cił do obszaru 0,8530 z 0,8610 w poprzednim tygodniu. Wsparcie mamy na dołkach z okolic 0,8500/10.

USDJPY – kontynuuje wzrost, aktualnie celem dla tej pary walutowej jest ostatni szczyt na wysokości 111,60. Wsparcie znajduje się w pobliżu 110,20, a także 109,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 7 punktów wyżej, na poziomie 7070.

DAX – oczekuje się otwarcia 25 punktów wyżej, na poziomie 15599.

CAC40 – możliwe otwarcie 6 punktów wyżej, poziomie 6657.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.