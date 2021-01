Optymizm na rykach akcji. Rekordy na Wall Street i w Japonii

Traderzy z ulgą przyjęli umowę handlową zawartą po latach negocjacji normującą wymianę handlową pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Nadal po 1 stycznia przepływ towarów będzie wolny od ceł i kontyngentów. Udało się osiągnąć przełom w kwestii nieuczciwej konkurencji w temacie obniżania standardów pracy, środowiska czy dotacji. W kwestiach spornych będzie obowiązywać mechanizm rozstrzygania sporów i w razie potrzeby można nałożyć cła karne. Oczywiście nie uda się przed 1 stycznia ratyfikować traktatu przez wszystkie kraje członkowskie, ale ma on obowiązywać tymczasowo. Jednak powstają bariery biurokratyczne. Wymiana towarowa może zostać w przyszłości spowolniona przez bariery pozataryfowe, takie jak formalności celne i obowiązek poświadczania kraju pochodzenia towarów.

Czego nie udało się osiągnąć? Z umowy wyłączono całą sferę usług pomimo, że jest ona szczególnie ważna dla Wielkiej Brytanii. Usługi stanowią około 80% gospodarki Wielkiej Brytanii. Brytyjskie firmy świadczące usługi finansowe tracą automatycznie dostęp do rynku UE. Większość działalności finansowej Unii Europejskiej jest prowadzona za pośrednictwem londyńskiego Citi. Oznacza to, że jeśli kolejne negocjacje nie doprowadzą do szybkiego porozumienia w tej kwestii, UE będzie dążyć do ich przeniesienia do jednego z centrów na kontynencie. Na stół negocjacyjny wcześniej czy później powróci kwestia rybołówstwa, tak drażliwa dla obu stron. Pomijając usługi finansowe, standardy zawodowe po obu stronach nie są automatycznie uznawane, co oznacza, że konsultanci, architekci, lekarze itp. nie mogą swobodnie przemieszczać się z jednego obszaru do drugiego w celu znalezienia pracy, ani też nie mogą oferować swoich usług za granicą bez spełnienia dodatkowych norm regulacyjnych.

Poświąteczny handel rozpoczął się od sporej dawki optymizmu. Na taki stan rzeczy złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze podpis Donalda Trumpa pod ustawą stymulacyjną w wysokości 900 mld dolarów. Z puli tej znaczna część powróci na rynki. Drugi czynnik to optymalizacja podatkowa. Na czym to polega? Sprzedaż akcji z papierową stratą i natychmiastowe ich odkupienie. A to miało miejsce przed świętami. Taka optymalizacja sprawiła, że w dużej mierze podaż się wyczerpała i można spodziewać się dalszych wzrostów tym bardziej, że nie ma alternatywy w postaci inwestycji w największy rynek, czyli papiery skarbowe. 70% obligacji ma rentowność poniżej 1%, a 30% poniżej zera, czyli do interesu trzeba dopłacić.

Wynik poniedziałkowej sesji na głównych europejskich parkietach rozstrzygnął się już na starcie wysokimi otwarciami i do zamknięcia rynków przebiegał już płasko. Na finiszu notowań Dax 30 zyskał 1,49%, przygotowując się do ataku na historyczne szczyty. 1,2% zyskał CAC 40. Mediolan i Madryt zyskały 0,7% i 0,5%. Indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,66%.

W jeszcze lepszych nastrojach kończyli dzień inwestorzy za oceanem. Wszystkie wiodące indeksy wspięły się na rekordowe poziomy. Dow Jones zyskał 204 punkty, czyli 0,68%, zdobywając pułap 30400 punktów, S&P 500 zamknął się z zyskiem 0,87%, a Nasdaq Composite wspiął się o 0,74%, zamykając się niespełna jeden punkt powyżej poziomu 12900. Z całego towarzystwa najsłabiej poradziły sobie małe spółki. Russell 2000 spadł o 0,38%.

Po dniu wolnym do gry powrócili gracze z Australii. Indeks S&P/ASX 200 zyskuje 0,53%. Jednak wśród giełd regionu Azji i Pacyfiku prym wiedzie Japonia. Indeks tokijskiej giełdy podskoczył o 2,66%, osiągając poziom 27 292,37, po raz pierwszy od kwietnia 1991 r. Południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,31%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,88%), Szanghaj (-0,45%), Singapur (0,24%), Tajwan (-0,08%), Indonezja (-0,25%), Malezja (-0,40%). Indyjski Sensex rośnie o 0,25%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 1,46%.

Pierwsza sesja na parkiecie przy Książęcej po świątecznym weekendzie zdominowana była przez byczo nastawionych graczy. Zatem wcześniej zanegowana formacja podwójnego szczytu i spadek do poziomu 1850 punktów mógł być tylko korektą. Wczorajsza sesja pokazała, że Święty Mikołaj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i kontynuacja wzrostów jest jak najbardziej prawdopodobna. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku powrócił do średniej z ostatnich tygodni i wyniósł 1,24 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 831 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 2,38 proc. Podobnej wielkości wzrost przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się znacznej wielkości luką wzrostową, a wartość z otwarcia 1969,45 pkt. okazała się najniższą wartością dnia. Od samego startu niedźwiedzie nie miały nic do powiedzenia i mogły się tylko bezradnie przyglądać jak WIG 20 powoli wspinał się na północ. Zamknięcie nastąpiło 1,2 punktu poniżej maksimum dziennego zakresu wahań na poziomie 2004,41 pkt Oznacza to wzrost wartości indeksu o 2,48%. WIG20 fut zyskał 2,97%, a WIG20usd dodał do dorobku 3,04%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 2,50 proc. sWIG80 wzrósł o 1,56 proc. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów przyniosły akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CCC, Lotos i Santander odpowiednio 7,59%, 5,61% i 3,81%.

WIG 20 fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,84%.

Stabilizacja notowań złotego z lekką tendencją do umocnienia.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej wsparcia na 4,4160 stabilizując się w okolicach 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.