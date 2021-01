Ogłoszenie planu Bidena nie pomogło Wall Street. Dziś przed sesją kwartalne wyniki amerykańskich banków

Oczekiwania na zapowiadany kolejny pakiet fiskalny napędzały w czwartek rynki akcyjne. Prezydent elekt, Joe Biden, zaproponował wczoraj tak oczekiwany przez inwestorów plan pomocy przeciwdziałania skutkom koronawirusa o wartości 1,9 biliona dolarów. To ogromne środki obejmujące płatności gotówkowe dla dorosłych Amerykanów i pieniądze na dystrybucję szczepionek COVID-19. Przemówienie nadeszło niecały tydzień przed planowaną inauguracją prezydenta Bidena oraz dzień po tym, jak Izba Reprezentantów zagłosowała za odwołaniem prezydenta Donalda Trumpa. Plan zakłada zwiększenie płatności bezpośrednich do 2000 dolarów z 600 dolarów, które już trafiają na konta bankowe Amerykanów, co oznacza, że zostaną wydane dodatkowe czeki stymulacyjne w wysokości 1400 dolarów. Propozycja Bidena zapewniłaby 20 miliardów dolarów na krajowy program szczepień, 50 miliardów dolarów na testy COVID i 350 miliardów dolarów dla władz stanowych i lokalnych, 130 miliardów dolarów na pomoc w ponownym otwarciu szkół, 35 miliardów dolarów na szkolnictwo wyższe i 5 miliardów dolarów na „Fundusz na najcięższe przypadki”. Ponadto jego „American Rescue Plan” wzywa do podwyższenia dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych do 400 dolarów tygodniowo do września, a także do podniesienia płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę i przedłużenia moratorium na eksmisję i ochronę do 30 września w razie problemów ze spłatą federalnych kredytów hipotecznych. Inne elementy szeroko zakrojonego planu obejmują rozszerzenie urlopu płatnego w nagłych wypadkach i podwyższenie ulgi podatkowej na każde dziecko do 3000 USD lub 3600 USD na dziecko w wieku poniżej 6 lat. Biden w swoim przemówieniu podkreślił, że kryzys COVID dotknął miliony Amerykanów, nawet gdy rynki finansowe radzą sobie dobrze, mówiąc, że nie tylko stan gospodarki, ale amerykańskie wartości dyktują działania, które proponuje. Teraz propozycje Bidena muszą przejść proces legislacyjny w Senacie i tutaj Demokraci nie mogą pozwolić sobie na utratę choćby jednego głosu.

Spójrzmy jeszcze raz na dane z amerykańskiego rynku pracy. Po najgorszym od kwietnia raporcie NFP, wczorajsze dane wpisały się w słaby obraz kondycji rynku pracy. Liczba Amerykanów, którzy ubiegali się o zasiłek dla bezrobotnych, wzrosła na początku stycznia do najwyższego od pięciu miesięcy poziomu, prawie 1 miliona. Kolejne 284470 wniosków zostało złożonych w ramach tymczasowego programu pomocy federalnej. Dodając nowe roszczenia stanowe i federalne, rząd otrzymał w zeszłym tygodniu 1,44 miliona wniosków, opartych na rzeczywistych lub nieskorygowanych danych. Łączne nieskorygowane roszczenia nie spadły jeszcze poniżej 1 miliona tygodniowo od zeszłej wiosny. W międzyczasie liczba osób pobierających już rządowe zasiłki dla bezrobotnych wzrosła o 199 tys. do 5,07 mln w danych wyrównanych sezonowo. Kolejne 4,2 miliona osób, którym skończyły się zasiłki stanowe, przeszło na tymczasowy program federalny, ponieważ nie mogą znaleźć żadnej pracy.

Oczekiwanie na propozycję pakietu fiskalnego pomogły wzrostom indeksów w Europie. Dax 30 i CAC 40 wzrosły niewiele ponad 0,3%. Indeks Stoxx 600 zyskał również 0,11 proc. Podobnie było na Wall Street. Za to indeks giełdy w Mediolanie spadł o 0,42%. Na Wall Street handel przebiegał w myśl zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Po wzrostowym starcie indeksy utrzymywały się pa wysokich poziomach. Jednak po ogłoszeniu planu Bidena przyjęły kierunek na południe, schodząc poniżej poprzedniego zamknięcia. Ostatecznie Dow Jones spadł o 0,22%, S&P 500 stracił 0,38%, a Nasdaq Composite zaliczył spadek o 0,12%. Świetnie za to wypadły małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 2,05%.

Na azjatyckich rynkach akcji w zdecydowanej większości przeważa kolor czerwony po spadkach indeksów, zamknięciu wczorajszej sesji na Wall Street oraz tracących od nocy kontraktach na jankeskie benchmarki. Odwrót nastąpił po kolejnym zniechęcającym raporcie pokazującym, jakie szkody ponosi amerykańska gospodarka w miarę pogłębiania się pandemii. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,62%, indeks strachu australijskiej giełdy S&P/ASX 10000 zyskał 6,12%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 2,13%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,07%), Szanghaj (0,26%) odrobił nieznacznie po kilku dniach spadków, Singapur (0,12%). Indyjski Sensex spada o 0,59%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 0,26%.

Z jednej strony wczorajsza sesja na GPW była nudną, a indeks blue chipów poruszał się w takt ruchów na wiodących parkietach Europy. Z drugiej strony była ważną dla dalszych losów blue chipów. Dobrą informacją dla warszawskich byków było to, że strefa 2000 – 2060 na WIG 20 ciągle powstrzymuje napór niedźwiedzi, co sprawia, że bazowym scenariuszem pozostaje marsz na północ w stronę 52 tygodniowego maksimum. Po drodze trzeba jednak uporać się z kolejną ważną strefą pomiędzy 2100 - 2150. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,28 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 982 miliony złotych. Indeks WIG zyskał 0,70 proc. Znacznie niższej wielkości zysk przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się na poziomie poprzedniego zamknięcia. W pierwszych 15 minutach byki wspięły się na dzienne maksimum na poziomie 2037,57 pkt. Później do akcji wkroczył obóz niedźwiedzi, spychając indeks poniżej poziomu odniesienia. Przez cały dzień nic ciekawego się nie działo, a WIG 20 pozostał w wąskim przedziale zmian. Zamknięcie nastąpiło nieco powyżej środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2031,71 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,41%. WIG20 fut zyskał 0,15%, a WIG20usd dodał do dorobku skromne 0,06%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG 40 zyskał 1,92%, a sWIG 80 wzrósł o 0,0,8%. W gronie blue chipów 11 spółek osiągnęło zyski, a 9 odnotowało spadki. Najwyższe stopy zwroty osiągnęły CCC (6,61%), CD Projekt (6,64%) i JSW (3,84%). Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze PGNiG, PKO BP i Dino. Walory te straciły odpowiednio 2,70%, 2,16% i 1,73%.

WIG 20 fut otworzył się poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,24%.

Zła passa złotego trwa.

GBPPLN – Para jest powyżej 5,10. Wsparcie jest na poziomie 4,79 Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej 4,54

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59 i do poziomu 3,80 brakuje 6 groszy.

CHFPLN – para wychodzi powyżej oporu na 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.