Odbicie BTC

To był bardzo burzliwy tydzień dla ceny bitcoina, która jeszcze kilka dni temu zbliżała się do poziomu 29 tys. USD, ale nie trzeba było wiele, aby kierunek zmian wartości się odwrócił. Podczas wydarzenia B Word w poprzednim tygodniu Elon Musk, Jack Dorsey i Cathie Wood dyskutowali o Bitcoinie i wszyscy z nich mieli pozytywne opinie na temat tego aktywa. Musk nawet ujawnił, że sam posiada BTC, ETH i trochę DOGE, a Tesla może wznowić akceptację pierwotnej kryptowaluty. W trakcie spotkania wartość BTC wzrosła o 15%.



Amazon twierdzi, że niedawne spekulacje na temat tego, że jako platforma handlowa jest już gotowa do obsługi płatności w Bitcoinie, są nieprawdziwe. W rozmowie z Reutersem rzecznik prasowy spółki dodał, że obecnie nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących BTC. Poinformował jednak, że pomysł wykorzystania płatności w kryptowalutach jest wstępnie badany przez firmę.



Amerykański gigant z rynku bankowości inwestycyjnej, JPMorgan, od niedawna pozwala swoim doradcom finansowym udzielać porad wszystkim klientom na temat inwestowania w fundusze oparte na kryptowalutach. Oznacza to wielki przełom w podejściu do cyfrowych walut ze strony banku. Klienci JPMorgan mogą teraz inwestować w kryptowaluty za pośrednictwem pięciu trustów: Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Ethereum Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust i Osprey Bitcoin Trust. Doradcy banku mogą wykonywać polecenia swoich klientów dotyczące kupna i sprzedaży krypto-produktów, ale nie powinni ich polecać.

Badanie opublikowane przez bank centralny Kanady wskazuje na szereg powodów, dla których kraj może wyemitować własną cyfrową walutę banku centralnego. Dokument przedstawiał dwa najważniejsze z nich. Jeden zakładał, że obywatele przestaną powszechnie używać gotówki, a w drugim uznano, że może wystąpić sytuacja, w której jakaś waluta cyfrowa zostałaby tak powszechnie zaadoptowana na rynku, że zagrażałaby suwerenności kanadyjskiego dolara. Oba te warianty są obecnie mało realne, ale eksperci zauważyli, że zainteresowanie regulacjami dot. stablecoinów wzrosło w ostatnich miesiącach.



W poniedziałek zlikwidowano krótkie pozycje kryptowalutowe o wartości ponad 1 miliarda w związku ze znacznym wzrostem ceny Bitcoina. Ponad 80% z tych likwidacji odbyło się na Bitcoinie. Bitcoin po dynamicznych wzrostach reaguje na opór stawiany przez poziom 40,5 tys. USD. Ruch korekcyjny może się zakończyć w okolicy 36 tys. USD, zejście poniżej niego będzie pierwszym sygnałem świadczącym o potencjalnym powrocie do ostatnich minimów przy 28 tys. USD.

Ethereum, podobnie jak BTC, znajduje się na ważnym oporze - 2400 USD, dzisiejszego dnia ta kryptowaluta straciła ponad 1% swojej wartości, ruch korekcyjny może się zatrzymać na poziomie 2000 USD.

Bitcoin Cash w ostatnim tygodniu wzrósł o prawie 10%, aktualnie kluczowymi poziomami na tej kryptowalucie są 530 i 425 USD.

Ripple nie zareagował na poziom 0,7 USD, a tworzące się świece popytowe są coraz dłuższe. Prawdopodobna kontynuacja wzrostów do kolejnego oporu na wysokości 0,72 USD.

Litecoin sprawdza wsparcie z okolic 127 USD, gdzie ponownie pojawił się popyt. LTC jest na dobrej drodze do drugiego testu szczytu przy 140 USD.

Dash formuje wyższe szczyty i dołki, a jego trend wzrostowy aktualnie nie jest zagrożony. Pierwszą informacją świadczącą o przejęciu rynku przez niedźwiedzie będzie rozbicie wsparcia na 135 USD.



