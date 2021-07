Od NFP dolar w odwrocie. OPEC+ dalej bez porozumienia.

W czoraj ponownie OPEC+ nie osiągnął porozumienia. Spór wynikał z różnicy zdań między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Arabią Saudyjską. Zgrzyty wewnątrz OPEC często miały miejsce, gdy członkowie kartelu walczyli o udział w rynku przy zadowalających cenach surowca, a osiągnięte porozumienia były łamane. Impas w ramach OPEC sprzyja wzrostowi cen surowca.

Na rynku walutowym, od publikacji danych z rynku pracy w USA, dolar uległ deprecjacji do koszyka walut rezerwowych. Od piątkowego popołudnia USD stracił do GBP 1,5 figury. Słabość dolara widoczna jest na wykresie CMC USD Index

Na rynku długu utrzymuje się marazm. Krzywa dochodowości gwałtownie się spłaszczyła, a rentowności krótko i średnioterminowe wzrosły w zeszłym tygodniu wraz ze spadkiem rentowności długoterminowych. Oprocentowanie najpopularniejszych wśród inwestorów dziesięcioletnich obligacji po spadku ma problemy z wyjściem powyżej 1,5% i osiągnęło dziś rano 1,448%. Oprocentowanie trzydziestoletnich papierów powróciło powyżej 2% i wynosi 2,069%.

Mniej więcej od miesiąca widoczna jest nerwowość, a inwestorzy wahają się między optymizmem co do ożywienia gospodarczego, a rosnącą presją inflacyjną, która może skłonić rządy i banki centralne do wycofania środków stymulacyjnych na kolejnych posiedzeniach. Albo mamy do czynienia z okresem akumulacji i wyjściem na nowe szczyty, albo jest to faza dystrybucji z realizacją zysków z długich pozycji, co w konsekwencji oznaczać będzie głębszą korektę. Krok do przodu, to znów krok w tył, tak najprościej można podsumować to, co dzieje się na głównych europejskich parkietach. Nowy tydzień rozpoczął się po myśli byków Zyskały wszystkie indeksy Starego Kontynentu: DAX30 (0,08%), FTSE 100 (0,52%) , CAC40 (0,22%), IBEX 35 (0,44%), FTSE MIB (0,63%). Stoxx 600, który podrożał o 0,34%.

Amerykańscy inwestorzy cieszyli się dniem wolnym. Podczas skróconej sesji, kontrakty na jankeskie indeksy, przed środowym protokołem z posiedzenia FOMC, zakończyły w mieszanych nastrojach. Prawdopodobnie po ostatnich NFP, Komitet nie zmieni retoryki, a wszystkie parametry polityki pozostaną niezmienione. Futures na S&P500 i Nasdaq straciły 0,04% i 0,014%. Kontrakt na Dow Jones zyskał 0,05%.

W Azji mieszane nastroje. Inwestorzy redukują udziały w chińskich spółkach technologicznych, ponieważ Pekin zaostrza nadzór nad branżą. W Azji pandemia pozostaje poważnym ryzykiem, które może utrudnić ożywienie w niektórych krajach wraz z nowymi ogniskami COVID-19. Indeks tokijskiej giełdy zyskuje 0,27%, australijski S&P/ASX 200 spada o 0,63%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,27%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,54%), Szanghaj (-0,65%), Singapur (1,25%), Indonezja (0,51%), Tajwan (-0,05%). Indyjski Sensex rośnie o 0,25%.

Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się wzrostem wszystkich głównych indeksów, co może cieszyć. Zmartwieniem jest najniższy od miesięcy obrót. Tylko wysokie otwarcie napawało optymizmem, bo później benchmarki snuły się w niewielkiej zmienności. Podobnie zresztą było na głównych parkietach Europy. Zatem wczorajsza sesja pod nieobecność graczy z USA okazała się sesją na przeczekanie. Czy lipiec tradycyjnie okaże się spokojnym miesiącem, a inwestorzy udadzą się na odpoczynek z myślą o drugiej połowie roku? To może sugerować, że najbliższy czas to będzie wakacyjna flauta. Jeśli taki scenariusz ma się spełnić, to można spodziewać się pozostania w ruchu bocznym lub, co jest coraz bardziej prawdopodobne, wygenerowania korekty ostatniej fali wzrostowej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 597 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadało 445 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,48 proc. Dużo mniejszy zysk odnotował WIG20. Po otwarciu powyżej poprzedniego zamknięcia do końca sesji benchmark oscylował wokół poziomu otwarcia. Zamknięcie wypadło na poziomie 2258,82 pkt., w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,29%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,27%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,04% dzięki słabości dolara. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 0,37%, a sWIG80 wzrósł o 0,45%.

W gronie blue chipów 12 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (7,34%), JSW (3,64%) i LPP (2,21%). PZU nie zmieniło ceny. Pozostałe 7 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Tauron, PGE i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 1,80%, 1,38% i 0,77%.

WIG20fut otworzył się niewielka luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,24%.

Trwająca od kwietnia aprecjacja PLN do głównych walut dotarła do ważnych wsparć. Od tego czasu złoty osłabia się.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350 pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,25.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,50.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,78.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,11.

PLNJPY – opór usytuowany jest na poziomie 30,40 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary. Powiązane instrumenty:

