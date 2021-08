Oczekuje się spadku zaufania niemieckich konsumentów

G iełdy europejskie odnotowały wczoraj zróżnicowane wyniki, przy czym tylko DAX i FTSE100 rosły drugi dzień z rzędu.

Rynki amerykańskie były znacznie bardziej prężne, odnotowując nowe rekordy na Nasdaq i S&P500, wraz z zbliżającym się wirtualnym sympozjum w Jackson Hole. Chociaż nie jest zaskakujące, że uwaga skupia się w dużej mierze na przemówieniu prezesa Fed, Jaya Powella, oraz na ramach ograniczenia skupu aktywów do końca roku, to ostatnie wydarzenia mogą sprawić, że decyzja zostanie przesunięta na wrześniowe posiedzenie Fed. Podjęta w ostatniej chwili decyzja o odbyciu posiedzenia przez internet wydaje się być przyznaniem Rezerwy Federalnej, że rozpowszechnienie się wariantu delta jest nadal wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla ożywienia gospodarczego w USA. Liczba przypadków może dodatkowo wzrosnąć, gdy uczniowie wrócą do szkół w przyszłym miesiącu.

Odbicie amerykańskich akcji w tym tygodniu było spowodowane zmianą stanowiska w sprawie programu skupu aktywów przez prezesa Fed z Dallas, Roberta Kaplana, który zasugerował, że po pogorszeniu danych gospodarczych będzie to nierozsądne. Wydaje się, że część ożywienia została również przypisana zatwierdzeniu przez organy regulacyjne szczepionek, dzięki czemu łatwiej będzie zmusić ludzi do zaszczepienia, a tym samym znacznie ułatwić powrót do pozorów normalności. W ożywieniu rynków azjatyckich pomogło ponowne otwarcie portu w Ningbo, które było nieużywane od dwóch tygodni. Również ponowne otwarcie dróg powietrznych do Pekinu, które ma nastąpić dzisiaj, wzbudziło nadzieje, że najgorsza część fali Covid-19 w Chinach już jest za nami.

Dzisiejsza sesja w Azji była stonowana, co może spowodować, że Europa otworzy się nieco niżej.

Przez większą część tego roku rosło zaufanie niemieckich przedsiębiorców, a zarówno produkcja przemysłowa, jak i działalność usługowa, wykazywały znacznie większą odporność niż miało to miejsce pod koniec ubiegłego roku. W czerwcu aktywność biznesowa IFO osiągnęła najwyższy poziom od dwóch lat, jednak ostatnie wydarzenia w Europie Zachodniej związane z powodziami spowodowały spowolnienie aktywności gospodarczej w lipcowych danych. Tragiczne wydarzenia, wraz z zamknięciem wielu fabryk z powodu niedoborów komponentów, mogą wywołać dalsze spadki w nadchodzących miesiącach, a niepewność co do zbliżających się wyborów w Niemczech może wywołać zmianę nastawienia inwestorów na bardziej pesymistyczne. Amerykański lipcowy raport dotyczący dóbr trwałych ma pokazać wzrost o 0,5%, bez zmian w stosunku do czerwca.

EURUSD – utrzymanie powyżej wsparcia 1,1720 będzie sygnalizować powrót w okolice 1,1800 i oporu przy 1,1830. Zejście poniżej 1,1700 otworzy drogę do minimów z poprzedniego tygodnia na 1,1660.

GBPUSD – musi wyjść powyżej szczytów z tego tygodnia, aby mieć szansę na ruch w kierunku 1,3800. Zejście poniżej 1,3680 będzie oznaczać powrót do minimów z zeszłego tygodnia.

EURGBP – nadal utrzymuje się powyżej wsparcia na 0,8520, jednak wzrosty wydają się wyczerpywać wraz ze wczorajszym spadkiem z okolic 0,8580. Zejście poniżej 0,8520 będzie przemawiać za ruchem w kierunku 0,8480.

USDJPY – oscyluje w pobliżu 110,20, jego wsparcie znajduje się w na dołkach z zeszłego tygodnia przy 109,10. Dopiero wybicie jednego z tych poziomó w będzie informacją, w którym kierunku się skieruje.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 14 punktów niżej, na poziomie 7110.

DAX – oczekuje się otwarcia 25 punktów niżej, na poziomie 15880.

CAC40 – możliwe otwarcie 6 punktów niżej, na poziomie 6658.



