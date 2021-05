Oczekiwanie na wyższe otwarcie po wczorajszych gwałtownych spadkach

Wzrosty na rynkach po dobrych wiadomościach, takich jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu, zwykle nie trwają zbyt długo, a następujące po nich spadki są gwałtowne. Prawdopodobnie to wydarzyło się wczoraj, wraz z wyprzedażą na rynkach technologicznych. Przedstawiono szereg katalizatorów wczorajszych spadków, niektóre bardziej wiarygodne niż inne, choć popularne: „sprzedaj w maju i odejdź z rynku” trochę rozluźniło atmosferę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną była realizacja zysków po ustąpieniu minimów z zeszłego tygodnia. Dane gospodarcze prawdopodobnie będą się poprawiać, o czym wiedzieliśmy już w zeszłym tygodniu. Urealnia to perspektywę zaostrzenia stóp procentowych. Kwestie związane z łańcuchem dostaw, a także skłanianie się w kierunku odnawialnych źródeł energii, spowodowały, że indeks towarowy Bloomberg osiągnął najwyższy poziom od 2011 r. Budzi to obawy o wyższe ceny w gospodarce Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek indeks cen ISM płaconych w kwietniu osiągnął najwyższy poziom od 2008 r. wynosząc 89,6, jednocześnie sekretarz skarbu USA, Janet Yellen, powiedziała, że stopy będą musiały wzrosnąć, co nie poprawiło ogólnej atmosfery.

Chociaż może się to wydawać stwierdzeniem oczywistym, biorąc pod uwagę biliony dolarów wpompowanych w amerykańską gospodarkę, zaskakujące jest to, że Yellen czuła potrzebę by wspomnieć o tym niecały tydzień po stwierdzeniu przez jej następcę, Jay Powella, że amerykańskiemu bankowi centralnemu bardzo brakuje danych opartych na wynikach, potrzebnych do zmiany obecnego stanowiska politycznego. Dla przypomnienia, Powell powiedział, że wciąż było ponad 8 milionów więcej bezrobotnych Amerykanów w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Fed musiałby zaobserwować „znaczny dalszy postęp”, aby mówić o osiągnięciu pełnego zatrudnienia. Faktem jest, że pomimo komentarzy Yellen, z których później się wycofała, rynek obligacji ledwo zareagował, a 10-letnie rentowności zakończyły dzień nieco niżej. Wartość dolara wzrosła, osiągając tygodniowe maksimum.

Podczas gdy rynki europejskie zakończyły dzień gwałtownymi spadkami, zdecydowanie największym przegranym okazał się DAX, odnotowując swoją największą jednodniową stratę w tym roku. Rynki amerykańskie poszły w ich ślady, a Nasdaq stracił 1,88%. Jedynie Dow zakończył dzień na plusie, ponieważ ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od siedmiu tygodni, na co wpłynęły perspektywy silniejszego popytu w trakcie sezonu samochodowego w USA. Ponieważ rynki amerykańskie zbliżają się do minimów, dzisiejsze otwarcie rynku europejskiego prawdopodobnie będzie pozytywne, gdyż oczekujemy na kolejne dobre dane ekonomiczne. Na ożywienie gospodarcze w Europie najsilniej wpływał sektor wytwórczy i jego odporność na ograniczenia, które obowiązują od października ubiegłego roku. Sektor usług zaczyna wykazywać oznaki ożywienia, ponieważ przedsiębiorstwa dostosowują się do niektórych ograniczeń. We Francji produkcja marcowa odnotowała lekkie spowolnienie do 58,9, podczas gdy wskaźnik usług osiągnął 50,4 punktu. Niemiecka produkcja również pozostała solidna, nieznacznie spadając do 66,2, podczas gdy oczekuje się, że wskaźnik usług spadnie do 50,1. Należy zauważyć, że chociaż indeksy PMI dla przemysłu pozostały odporne, nie zawsze są wiarygodne, jak pokazał gwałtowny spadek francuskiej produkcji przemysłowej za luty. Najsłabsze wyniki w Europie osiągają Włochy oraz Hiszpania i chociaż ich produkcja poprawiła się, jak pokazują dane z początku tego tygodnia, to usługi były głównym źródłem przychodów i jak dotąd nie widzieliśmy żadnych dowodów na powrót do wzrostu W marcu PMI dla usług dla Włoch wyniósł 48,6, podczas gdy Hiszpania poprawiła się z 43,1 do 48,1. Oczekuje się, że te liczby nieco się poprawią w kwietniu, ale niewystarczająco, aby wskazywać na jakąkolwiek ekspansję gospodarczą. Oczekuje się poprawy do poziomu 50 w niedalekiej przyszłości dla obu krajów, z nadzieją, że letnie miesiące zaczną przynosić dalszą poprawę wraz z ociepleniem się pogody, kontynuacji akcji szczepień i spadkiem wskaźników infekcji.

Wydaje się, że temat pozytywnych danych będzie kontynuowany tego popołudnia wraz z najnowszym raportem o zatrudnieniu ADP w USA, w którym oczekuje się znacznej poprawy w stosunku do marcowego wyniku na poziomie 517 tys. Oczekiwania na kwiecień przewidują dodanie kolejnych 850 tys. miejsc pracy, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieco niskie w porównaniu z liczbą NFP z zeszłego miesiąca, która wyniosła 916 tys. oraz oczekiwaniami, według których ma powstać 1 mln miejsc nowych pracy. Raport ADP pozostaje w tyle, jeśli chodzi o zwiększanie liczby pracowników, co oznacza, że w pewnym momencie możemy zauważyć nadrabianie zaległości. Poprawa prawdopodobnie będzie zauważalna na znacznie lepszych danych o zatrudnieniu, szczególnie gdy zbliżamy się do miesięcy letnich. Dzisiejszy raport ISM dotyczący usług powinien pokazać wynik w kwietniu na poziomie 64,1.

EURUSD – obecnie utrzymuje się powyżej poziomu 1,2000, z kolejnym wsparciem blisko 1,1920. Nieudane wyjście powyżej 1,2150 w zeszłym tygodniu stwarza ryzyko powrotu do obszaru 1,1800. Najbliższy opór mamy w okolicy 1,2080.

GBPUSD – porusza się w okolicy 1,4020, utrzymanie się powyżej tego poziomu pozwoli nam na powrót do szczytów z lutego. W razie spadków możemy znaleźć wsparcie na poziomie 1,3800 lub 1,3700.

EURGBP – obszar 0,8730 pozostaje kluczowym poziomem oporu, którego przełamanie otwiera okolice 0,8820. Zejście poniżej 0,8670 stwarza ryzyko powrotu do obszaru 0,8630.

USDJPY – linia trendu wzrostowego ze styczniowych minimów nadal podtrzymuje wartość tej pary walutowej, najbliższe opory znajdują się na poziomie 109,70 oraz 110,20. Wsparcie pozostaje przy 107,95, z tymczasowym wsparciem na 108,30. Spadki poniżej 107,60 pozwolą na powrót w okolice 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów wyżej, na poziomie 6963.

DAX – oczekuje się otwarcia 110 punktów wyżej, na poziomie 14966.

CAC40 – możliwe otwarcie 22 punktów wyżej, na poziomie 6273.



