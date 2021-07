Oczekiwania spadku zadłużenia Wielkiej Brytanii

P o poniedziałkowym szoku wywołanym obawami, że wzrost liczby przypadków zachorowania na wariant Delta spowoduje spowolnienie globalnego ożywienia, rynki europejskie odnotowały niewielkie odbicie.

Covid-19 pozostaje realnym i aktualnym zagrożeniem, szczególnie w tych krajach, w których zaszczepione jest mniej niż 50% populacji. W przypadku Wielkiej Brytanii i USA liczba przypadków nie powinna przytłoczyć opieki zdrowotnej. Pojawiła się obawa, że osoby dwukrotnie zaszczepione również mogą zachorować, co wzbudziło pewne obawy dotyczące jej skuteczności, jednak żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100% i samo zmniejszenie ryzyka hospitalizacji można traktować jako sukces. Na wczorajszej sesji w USA Nasdaq i S&P 500 odrobiły wszystkie poniedziałkowe straty, co również przyniosło przyzwoite odbicie na dzisiejszej sesji azjatyckiej.

Ze względu na wczorajsze solidne zakończenie w USA, możemy się spodziewać, że dziś rano rynki w Europie otworzą się nieco wyżej. W ciągu ostatnich kilku dni funt znacznie osłabł, głównie z powodu obaw związanych z ożywieniem w Wielkiej Brytanii, które ucierpiało z powodu błędów rządu w zakresie ponownego otwarcia gospodarczego. Dalsza sytuacja, o ile funt będzie wciąż notował spadki, prawdopodobnie będzie zależeć od tego, czy szczepionka powstrzyma najgorsze skutki wzrostu wskaźników zachorowań w nadchodzących tygodniach. Brytyjska gospodarka odnotowała największy roczny deficyt w wysokości ponad 300 miliardów funtów w ostatnim roku podatkowym, rok 2021 rozpoczął się w podobny sposób, a kwietniowe pożyczki sektora publicznego wyniosły 28,3 miliarda funtów, czyli najwięcej od 8 miesięcy. Ten wynik był znacznie lepszy w porównaniu do kwietnia 2020 r., kiedy osiągnął 47,8 mld funtów. Gospodarka wciąż jest częściowo zablokowana, chociaż ograniczenia są stopniowo łagodzone, co ma pozytywny wpływ na wszystkie wskaźniki. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w czerwcu do 5,8% z 6% w maju, więc jest wysoce prawdopodobne, że zaobserwujemy dalsze redukcje liczby osób korzystających z programów wsparcia, ponieważ coraz więcej firm poszukuje pracowników, a handel detaliczny i hotelarstwo ponownie ożywają. W dzisiejszych danych za czerwiec, prawdopodobnie zobaczymy dalszy spadek zadłużenia do 21,5 mld funtów. Wydaje się, że wiele firm dobrze przystosowało się do nowych sposobów działania i chociaż oczekuje się, że pożyczki rządowe utrzymają się na wysokim poziomie przez resztę roku, nie ma w związku z nimi zbytniego niepokoju rynkowego. Największym zmartwieniem, z jakim boryka się teraz kanclerz UK, jest to, czy rozprzestrzeniający się wariant delta będzie wymagać wprowadzenie kolejnych obostrzeń dla krajowej gospodarki.

EURUSD – zdołał się utrzymać powyżej poziomu 1,1760, jednak musi wzrosnąć ponad 1,1880, aby zasygnalizować ruch w okolice 1,1975. Zejście poniżej 1,1750 ponownie otwiera drogę do marcowych minimów na 1,1700.

GBPUSD – znalazł wsparcie powyżej poziomu 1,3570 i lutowych minimów, zejście poniżej 1,3570 pozwoli na ruch w kierunku 1,3100, aby się ustabilizować i zminimalizować ryzyko dalszych strat para walutowa musi wyjść ponad 1,3800.

EURGBP – nadal rośnie, z szansą na kontynuację w kierunku 0,8700, obecnie jesteśmy powyżej poziomu 0,8650, zejście poniżej 0,8640 będzie sugerować ruch w okolice 0,8580.

USDJPY – spadł do wsparcia 109 00, zejście poniżej tego poziomu otworzy drogę do 108,20. Obecnie najważniejszy opór znajduje się na wysokości 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 9 punktów wyżej, na poziomie 6890.

DAX – oczekuje się otwarcia 24 punkty wyżej, na poziomie 15240.

CAC40 – możliwe otwarcie 16 punktów wyżej, na poziomie 6362.



