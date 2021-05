Oczekiwania NFP na poziomie 1 mln miejsc pracy

Wczoraj na rynkach w Europie obserwowaliśmy kolejny dzień wzrostów. Przez większość dnia giełdy musiały trochę powalczyć, jednak zwrot nastąpił w ostatniej godzinie handlu, gdy rynki amerykańskie odwróciły swój negatywny ruch i zaczęły rosnąć. Dow po raz kolejny zanotował rekord. Russell 2000 i w mniejszym stopniu Nasdaq pozostawały w tyle, a Small Cap Index zamknął dzień na niezmienionym poziomie, po tym, jak spadł o ponad 1% w ciągu dnia, przed dzisiejszym raportem NFP z USA. Rynki azjatyckie notowały mieszany tydzień, a najnowsze dane handlowe z Chin za kwiecień próbują odrobić słaby początek roku z punktu widzenia PKB, mimo że raporty handlowe wyglądały na całkiem dobrze. Popyt na eksport wzrósł w marcu o 30,6%, jednak w dużej mierze był to efekt eksportu PPE i innych powiązanych produktów medycznych, a także słabego efektu bazy sprzed roku, kiedy chińska gospodarka była w lockdownie. Prawdopodobnie zjawisko to spowolni się w nadchodzących miesiącach wraz z rozpowszechnianiem szczepionek, jednak nowe warianty wiarusa i wzrost liczby infekcji w Azji w ciągu ostatnich kilku tygodni nadal stanowią wyzwanie. Kwietniowy eksport wyniósł 32,2% i był wyższy od oczekiwań.

Import zanotował wzrost o 43,1%, przewyższając oczekiwania na poziomie 42,5%. Wśród towarów, które szczególnie cieszyły się zainteresowaniem były takie surowce jak ruda żelaza i miedź. Odbicie w chińskim handlu detalicznym spowodowało, że poprawił się również popyt na produkty kosmetyczne i kosmetyki.

Oczekuje się, że dzisiejsze otwarcie w Europie będzie pozytywne po ostatnich danych o handlu w Chinach, ze szczegó lnym uwzględnieniem liczby miejsc pracy w USA w kwietniu. Wcześniej napłynie najnowszy odczyt PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii za kwiecień. We wtorek widzieliśmy, że odczyt PMI dla przemysłu wyniósł 60,9, podczas a dla usług - 61. Prognoza dla sektora budowlanego wynosi 62,1. Ten optymizm co do ożywienia w Wielkiej Brytanii skłonił Bank Anglii do podniesienia prognozy PKB na 2021 r. do 7,5% z 5% wczoraj, a także dostosowania kwoty tygodniowego programu skupu aktywów do 3,4 mld funtów. Pomimo spowolnienia na amerykańskim rynku pracy pod koniec ubiegłego roku, zaobserwowaliśmy imponujący wzrost liczby miejsc pracy o 166 tys., 468 tys. w styczniu i lutym, a następnie oszałamiające 916 tys. w marcu. Nie ma wątpliwości, że ogromna kwota wsparcia fiskalnego, która została wlana w gospodarkę USA w ciągu ostatnich czterech miesięcy, pomogła w tym zakresie, z 900 mld dolarów uzgodnionymi na początku stycznia, po których nastąpił znacznie większy bodziec o wartości 1,9 trn dolarów, który został podpisany w marcu. W połączeniu z przyspieszonym programem szczepień, który rozwija się w szybkim tempie w Stanach Zjednoczonych, a także spowolnieniem wzrostu liczby przypadków zachorowań, hospitalizacji i zgonów, co również pomaga w ożywieniu w USA, wzrosły też oczekiwania co do dzisiejszego odczytu NFP. Szacunki dotyczą liczby w okolicach 1 mln, zwłaszcza, że tygodniowa liczba nowych bezrobotnych również wykazuje tendencję zniżkującą, spadając wczoraj poniżej 500 tys. tygodniowo, wraz z oczekiwaniami spadku stopy bezrobocia z 6% do 5,8%. Niektórzy urzędnicy Fed wskazywali, że przed rozważeniem jakiejkolwiek zmiany w polityce pieniężnej chcieliby zobaczyć wyraźne dowody na to, że stopa uczestnictwa w rynku pracy znacznie wzrosła. Z ostatniej konferencji prasowej przewodniczącego Fed, Jaya Powella, wynika, że FOMC chce uzyskać stałą poprawę w kontekście liczby miejsc pracy w ciągu kilku miesięcy. To również pomaga wyjaśnić, dlaczego rentowności 10-latek w USA są teraz o 10 punktów bazowych niższe w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, kiedy napłynął marcowy raport o zatrudnieniu. Fed będzie także chciał dalszego spadku niepełnego zatrudnienia. W marcu zanotowano zniżkę do 10,7% z 11,1%, więc dalsze postępy będą oczekiwane.

Wszystko to nadal należy rozpatrywać w kontekście wskaźnika uczestnictwa w rynku pracy na poziomie 63,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Generalnie gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku o czym mogą świadczyć raporty ISM z ostatnich kilku miesięcy. Powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w znacznie lepszych danych o zatrudnieniu w miarę zbliżania się okresu wakacji.

EURUSD – para znalazła wsparcie powyżej 1,1970 i skierowała się na opór przy 1,2080. Przełamanie 1,2100 otworzy drogę na strefę przy 1,2150. Poniżej 1,1970 możliwy jest ruch powrotny do 1,1920.

GBPUSD – funt pozostawał wczoraj w tyle za euro wciąż poruszając się w konsolidacji z barierą przy 1,3800. Szerszy opór znajduje się w okolicy 1,4020 i na ten moment powstrzymuje on kurs przed dotarciem do szczytów z lutego.

EURGBP – para znalazła wsparcie przy 50-dniowej MA i 0,8620, powracając w kierunku 0 8700. Poziom 0,8730 pozostaje kluczowym oporem. Poniżej wsparcia przy 0,8620 otwiera się droga w okolice 0,8580.

USDJPY – niepowodzenie w przełamaniu 109,70 utrzymuje tendencję z powrotem w kierunku 108,70 wraz z linią trendu wzrostowego od dołków ze stycznia ze wsparciem przy 108,10. Poniżej poziomu 107,80 otwierają się perspektywy powrotu w okolice 106,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 27 punktów do 7,103

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 64 punkty do 15,260

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów do 6,377



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.