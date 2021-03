Obawy o ożywienie Covid wpływają na nastroje. CPI Wielkiej Brytanii i wstępne PMI w centrum uwagi.

O

ptymizm, który charakteryzował odbicie na akcjach spółek związanych z turystyką i wypoczynkiem w ciągu ostatnich kilku tygodni, wydaje się powoli zanikać na tle rosnących obaw, że trzecia fala europejska prawdopodobnie opóźni powrót do normalności na arenie podróży międzynarodowych w tym roku. Niepewność związaną z postępem szczepień zwiększa zagrożenie ze strony UE, aby ograniczyć wywóz szczepionek do krajów, które uważają za nieuczciwe, jeśli chodzi o produkcję szczepionek. Ponieważ kraje europejskie próbują poradzić sobie ze wzrostem własnych wskaźników infekcji i przedłużeniem ograniczeń aż do kwietnia, powoli staje się oczywiste, że nawet jeśli Wielkiej Brytanii i USA uda się osiągnąć cel, jakim jest udany program szczepień, jest wysoce nieprawdopodobne, aby podróże międzynarodowe mogły powrócić do jakkolwiek znaczących poziomów, podczas gdy duża część Europy nie nadąża ze szczepieniem swoich mieszkańców. Decyzja rządu Wielkiej Brytanii o nałożeniu grzywien w wysokości 5 tys. funtów na osoby podróżujące za granicę bez uzasadnionego powodu, od teraz do czerwca, skutecznie niweczy perspektywę wszelkich znaczących podróży międzynarodowych na długo przed trzecim kwartałem, co jest ciosem dla tych, którzy liczyli na wcześniejszy powrót do normalności. Choć jest to ogromnie frustrujące dla tych, którzy chcą wyjechać za granicę, nietrudno jest zrozumieć powściągliwość rządu w zezwalaniu na podróże zagraniczne, ponieważ byli szeroko krytykowani za zbyt powolne zamykanie granic dla ludzi przynoszących wirusa do kraju. Ostatnią rzeczą, jaką chcą zrobić, jest sprowadzenie przez brytyjskich turystów z powrotem wszelkich nowych infekcji lub wariantów Covid-19, ze względu na niezdolność europejskich rządów do utrzymania pod kontrolą własnych wskaźników infekcji i przywrócenia planów szczepień na właściwe tory. Amerykańskie rynki wczoraj spadły z tych samych powodów, dla których europejskie akcje znalazły się pod presją, odczuły je również rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ pieniądze zaczęły powracać do amerykańskich obligacji skarbowych. Jedną z przyczyn słabości rentowności mogą być rosnące wątpliwości co do odporności jakiegokolwiek ożywienia, oraz obawy o wpływ słabszego ożywienie na przyszłe oczekiwania inflacyjne. Ta zmiana nastrojów przeniknęła również na rynek ropy naftowej, gdzie ceny ropy Brent osiągnęły najniższy poziom od miesiąca i spadły poniżej 50-dniowego MA po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Te obawy dotyczące słabszego lub opóźnionego ożywienia będą się utrzymywać dziś rano, ponieważ spodziewamy się słabszego otwarcia dla spółek europejskich. Wczorajsze dane dotyczące bezrobocia w Wielkiej Brytanii, pokazujące spadek stopy wskaźnika do 5%, po raz kolejny pokazały, jak bardzo program urlopów postojowych zaniża skalę problemu, a także maskuje wpływ utraty miejsc pracy na młodsze części siły roboczej. Z 693 tys. miejsc pracy utraconych od tego czasu w zeszłym roku, dwie trzecie z nich to osoby poniżej dwudziestego piątego roku życia, ze względu na nieproporcjonalny wpływ pandemii na sektor hotelarski. W tej konkretnej grupie wiekowej stopa bezrobocia wynosi znacznie powyżej 10% i wynosi 13,2%. W ostatnich miesiącach wskaźniki inflacji w Wielkiej Brytanii spadły nieco poniżej oczekiwań, jednak biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost rentowności dziesięciolatków w ubiegłym miesiącu w USA, a także w Wielkiej Brytanii, długoterminowe oczekiwania inflacyjne rosną od czasu koniec ubiegłego roku. Połączenie ekspansji fiskalnej na dużą skalę w USA z dodatkowym wsparciem budżetu na ten miesiąc sprawiło, że rentowności w USA i Wielkiej Brytanii wzrosły do najwyższych poziomów od czasu pandemii, ponieważ rosną obawy, że cała ta dodatkowa płynność wraz z ponownym otwarciem gospodarki może spowodować wzrost inflacji. Rentowność 10-letnich obligacji w Wielkiej Brytanii powróciła teraz do poziomów z końca 2019 r. - blisko 0,8%, ponieważ optymizm związany z silnym ożywieniem gospodarczym znajduje poparcie inwestorów. Na razie wydaje się, że nie ma zbyt wielu oznak wzrostu cen w zakresie koszyka inflacyjnego, jednak jak zauważyli ci z nas, którzy muszą zatankować nasze samochody, ceny paliw są teraz nieco wyższe, niż pod koniec zeszłego roku. Nie oczekuje się, że przejawi się to w dzisiejszych rocznych danych za luty, chociaż w styczniu odnotowaliśmy nieoczekiwany wzrost cen do 0,7%. W miarę zbliżania się lata, główne dane o CPI mogą stać się bardziej interesujące, zwłaszcza że dane o PPI rosły w ostatnich miesiącach i warto je obserwować jako wiodący wskaźnik tego, co może nadejść w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy. Oczekuje się, że inflacja w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 0,8% z 0,7%, a ceny bazowe mają pozostać na poziomie 1,4%. Z bardziej pozytywnego punktu widzenia oczekuje się, że najnowsze wstępne dane PMI dla przemysłu i usług dla Wielkiej Brytanii wyniosą odpowiednio 55 i 51,1 punktu, ponieważ aktywność gospodarcza nadal rośnie przed oczekiwanym złagodzeniem ograniczeń w przyszłym miesiącu. Nie oczekuje się tak pozytywnego obrazu aktywności gospodarczej w Europie. Od kilku miesięcy widać już, że aktywność działalności gospodarczej między sektorem usług, a sektorem produkcyjnym bardzo się do siebie różnią w całej UE. Wprowadzone ograniczenia, które obowiązują od października zarówno we Francji, jak i w Niemczech, oznaczały, że część usługowa obu największych gospodarek Europy naprawdę zmagała się z trudnościami. Oczekuje się, że dzisiejsze wstępne dane dotyczące PMI pokażą dalsze spadki zarówno w sektorze usług we Francji, jak i w Niemczech. We Francji ceny usług spadały przez 6 kolejnych miesięcy, podczas gdy w Niemczech było to 5 miesięcy, w których osiągano gorsze wyniki. Jest to trend, który prawdopodobnie będzie się utrzymywał w marcu i w kwietniu, biorąc pod uwagę działania z tego tygodnia polegające na zaostrzaniu restrykcji aż do czasu długo po Wielkanocy w obu krajach. Ponieważ oczekuje się, że restauracje i bary w niektórych częściach Francji będą nadal zamknięte po okresie wielkanocnym, a Niemcy będą pod całkowitym lockdownem w okresie wielkanocnym, trudno jest dopatrzyć się jakiegokolwiek przyzwoitego ożywienia w ciągu najbliższych kilku tygodni, co oznacza, że w marcu prawdopodobnie siódmy z rzędu miesiąc PMI spadnie. Pomimo pozytywnych wiadomości o szczepionkach, poprawiających nastroje z rynkowego punktu widzenia, jasne jest, że nie będzie podobnego wzrostu aktywności gospodarczej, dopóki ograniczenia nie zostaną znacznie złagodzone. Może to nastąpić późną wiosną, kiedy oba kraje uporają się z problemem szczepień. Produkcja była ważnym elementem obu gospodarek, szczególnie pozytywnie wpłynęła na Niemcy, jednak ze słabą perspektywą złagodzenia ograniczeń w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszego zmniejszenia sektora usług w marcu, oraz pod koniec I kwartału, kiedy przewidziana aktywność usługowa we Francji jest na poziomie 45,5, a w Niemczech 46,5 punktu. EURUSD - dołki w tym miesiącu na 1,1835 są kluczowym wsparciem, po przełamaniu 200-dniowego MA, pojawiła się możliwość ruch w kierunku 1,1750. Stabilizacja może nastąpić powyżej 1,1980. GBPUSD - teraz jest poniżej 50-dniowego MA, co stwarza perspektywę dalszego osłabienia w kierunku 1,3500. Ostatnią przeszkodą dla rozwoju tego ruchu spadkowego byłoby wsparcie na 1,3720. W przypadku jego utrzymania, możemy wrócić w kierunku 1,3980. EURGBP - znalazło przyzwoite wsparcie powyżej wartości 0,8540, co może oznaczać powrót do 0,8730. Nastawienie do tej pary walutowej pozostaje spadkowe w kierunku 0,8400. Każdy wzrost musi pokonać 0,8730, aby opóźnić ten wynik. Poziom 0,8800 będzie ogromną przeszkodą dla wzrostów. USDJPY - zaczyna wyglądać nieco słabiej, po spadku poniżej poziomu 108,20 sygnalizującego krótkoterminowy szczyt. Główny opór pozostaje na poziomie 109,30, z dalszym nastawieniem na ruch w kierunku poziomu 110,00 przy utrzymaniu się powyżej 108,20. Na obecnym poziomie jesteśmy podatni na cofnięcie się w kierunku 107,30. Obecny trend wzrostowy od styczniowych minimów znajduje się w okolicach 200-dniowego MA i 105,60. FTSE100 - prawdopodobnie otworzy się o 29 punktów niżej na poziomie 6 670 DAX - oczekuje się otwarcia o 60 punktów niżej na poziomie 14 602 CAC40 - możliwe otwarcie o 20 punktów niżej na poziomie 5925



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.