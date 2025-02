Reakcja rynku obligacji na początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa sugeruje, że inwestorzy giełdowi powinni zwrócić na nie uwagę. Wywołało to obawy, że jeśli wyższe długoterminowe stopy procentowe utrzymają się, to giełdy, a potencjalnie także gospodarka USA, mogą ponieść kłopoty. Przed objęciem urzędu przez Trumpa, rynek obligacji doświadczył znaczącej wyprzedaży, co spowodowało wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych do około 5%. To z kolei wywołało obawy o potencjalne negatywne skutki dla rynku akcji i gospodarki USA, związane z wyższymi długoterminowymi stopami procentowymi. Jednak później rentowności spadły do około 4,5%, podczas gdy rynek akcji pozostawał zmienny, odzwierciedlając niepewność co do polityki administracji Trumpa. Eksperci sugerują, że w obliczu takiej zmienności inwestorzy powinni koncentrować się na selektywnym wyborze akcji wysokiej jakości, zwłaszcza tych oferujących wzrost w rozsądnej cenie. Mimo silnego rynku pracy i niskiego bezrobocia na poziomie 4%, inflacja pozostaje istotnym zagrożeniem. Działania administracji, takie jak wprowadzenie ceł, mogą dodatkowo wpłynąć na wzrost cen. Sekretarz Skarbu, Scott Bessent, podkreślił znaczenie stabilizacji rentowności 10-letnich obligacji jako kluczowego elementu polityki fiskalnej. Głównym zmartwieniem na rok 2025 jest to, że program Trumpa dotyczący taryf, imigracji i obniżki podatków może zwiększyć i tak już napęczniały deficyt budżetowy USA. Gdyby nabywcy długu rządowego wycenili by zbyt duże ryzyko, rentowność wzrosłaby, a Waszyngton mógłby zostać zmuszony do podjęcia działań w celu ograniczenia wydatków.

Niezależnie od tego, czy chodzi o cła, pomoc zagraniczną, politykę naftową czy redukcję rządu USA, wszystko jest w nieładzie. Mimo to, w nadchodzących tygodniach i miesiącach, niestabilne tło polityczne niekoniecznie będzie złe dla inwestoró w giełdowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.02.2025

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Miniony tydzień na głównych giełdach Starego Kontynentu trzeba uznać za niezwykle udany. Bieżący tydzień również rozpoczął się od wzrostów. Dax 40, FTSE100 i Stoxx 50 ustanawiają coraz to nowe rekordy wszechczasów. Co prawda, w grze pozostaje niewiadoma co do zapowiadanych ceł na Europę. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję na plusie zyskując od 0,16% (IBEX 35) do 0,77% (FTSE100).

Równie optymistycznie było na Wall Street, gdzie benchmarki odrobiły część piątkowej przeceny. Dow Jones wzrósł o 0,38%, S&P 500 zyskał 0,67%, a Nasdaq Composite zakończył sesję wzrostem o 0,98%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Na rynkach Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje po udanej poniedziałkowej sesji, a inwestorzy rozważają wpływ ceł na chiński eksport do USA. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,04%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,01%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,70%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,32%), Szanghaj (-0,20%), Sensex (-0,36%), Singapur (-0,45%). Asia Dow nie zmienił wartości.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na parkiecie przy Książęcej byki nie odpuszczają, a optymistyczne nastawieni graczy sprawili, ze na nami po sześciu z rzędu wzrostowych tygodniach, poniedziałek zakończył się solidnymi zyskami wszystkich indeksów. Zagraniczny kapitał, który jeszcze nie tak dawno odpływał z Warszawy, szybko zmienił zdanie powracając nad Wisłę. Zapowiedź premiera donalda Tuska o gigantycznych inwestycjach pomogły stronie popytowej. Prognoza mówiące, że WIG ma szansę na wzrost w tym roku o 20%, wygląda na bardzo realistyczną. WIG20 w tym roku wzrósł o ponad 14%. Niewykluczone, że przy sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym wzrost może sięgnąć nawet 30%.

Po neutralnym otwarciu, przez trzy godziny WIG20 oscylował wokół poziomu odniesienia. Wtedy to zapowiedź inwestycji uruchomiła marsz na północ i do końca sesji indeksy rosły w siłę. WIG20 ostatecznie zakończył dzień w bliskości maksimum dziennego zakresu wahań zamykając się powyżej 2500 pkt.

Patrząc technicznie na obraz rynku, indeks od listopadowego dołka pozostaje w trendzie wzrostowym i obecnie nic nie wskazuje by mógłby być zagrożony.

Z grona blue chipów 18 spółek odnotowało zysk. Największe wzrosty odnotowały KGHM i PGE, które zyskały odpowiednio 5,82% 4,97%. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się CD LPP przeceniony o 0,52%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,44 mld zł. WIG zyskał 0,84%. Indeks blue chipów zyskał 0,78%. WIG20fut wzrósł o 0,88% osiągając na zamknięciu wartość 2522 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,03%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,81%.

PLN ustabilizował się po burzliwym tygodniu.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,18.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,45.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,40.



