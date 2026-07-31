Rynki akcji i obligacji w USA doświadczyły wyjątkowo gwałtownych i niestabilnych wahań w dniu decyzji Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych. Inwestorzy musieli zmierzyć się z faktem, że tradycyjny bufor bezpieczeństwa — na który Wall Street mogło zazwyczaj liczyć w okresach rynkowych wstrząsów — po prostu wyparował. Zamiast przewidywalnej reakcji i szukania schronienia w bezpiecznych aktywach, wyprzedaż objęła jednocześnie zarówno spółki giełdowe, jak i amerykańskie obligacje skarbowe. Zjawisko to pozbawiło portfele inwestycyjne ich klasycznej ochrony i zmusiło traderów do natychmiastowego dostosowywania pozycji w warunkach podwyższonej zmienności.

U podstaw tej nerwowości leży niepewność co do dalszej ścieżki polityki monetarnej oraz zachowania rentowności obligacji. W momencie gdy rynek oczekiwał od banku centralnego jasnego i kojącego sygnału, przekaz Fed pozostawił zbyt wiele niewiadomych w kwestii tempa i skali przyszłych obniżek lub podwyżek stóp. Skokowy wzrost rentowności obligacji po opublikowaniu oświadczenia natychmiast uderzył w wyceny sektora technologicznego i spółek wzrostowych, wywołując kaskadową odpowiedź na rynku akcji. Poważnym problemem okazała się dodatnia korelacja między akcjami a obligacjami — zamiast poruszać się w przeciwne strony, oba rynki spadały w tym samym czasie, co drastycznie osłabiło efektywność tradycyjnych strategii dywersyfikacji.

Eksperci wskazują, że zniknięcie tak zwanego „bufora przed krachem” oznacza wejście rynków finansowych w znacznie bardziej niebezpieczny etap. Inwestorzy nie mogą już ślepo zakładać, że rynek długu automatycznie zamortyzuje spadek indeksów giełdowych. Dopóki stopa procentowa i rentowności papierów skarbowych nie ustabilizują się na stałym poziomie, a Fed nie odzyska pełnego zaufania inwestorów co do kontroli nad inflacją, sesje wokół decyzji Rezerwy Federalnej będą charakteryzować się gwałtownymi zmianami sentymentu i podwyższonym ryzykiem rynkowym.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 31.07.2026.

Zjawisko uderza bezpośrednio w fundament nowoczesnego inwestowania, jakim przez ostatnie dekady był tzw. portfel 60/40 (60% akcji, 40% obligacji). Historycznie, w momentach paniki na giełdzie inwestorzy uciekali do bezpiecznych obligacji skarbowych, co podnosiło ich ceny, obniżało rentowność i amortyzowało straty na części akcyjnej portfela. Gdy jednak inflacja lub wysokie stopy procentowe stają się głównym straszakiem, ten mechanizm przestaje działać i korelacja między akcjami a obligacjami staje się dodatnia — obie klasy aktywów tanieją jednocześnie. Dziś instytucje finansowe, aby odzyskać znikający bufor bezpieczeństwa, coraz częściej sięgają po tzw. aktywa alternatywne (złoto, towary rolne i energetyczne czy rynek nieruchomości komercyjnych), co pokazuje, jak bardzo tradycyjne reguły budowania portfeli inwestycyjnych ulegają przewartościowaniu.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Od dłuższego czasu europejskie parkiety poszukują kierunku ale co nie oznacza, że próbują wspiąć się na ATH. Wczorajsza sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu zakończyła się w zdecydowanej przewadze zieleni. Jedynie FTSE 100 stracił 0,1% Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,6% (Dax) do 1,78% (IBEX 35).

Na Wall Street bardzo udana sesja, podczas której udało odrobić się straty ze środy. Dow Jones zyskał 1,19%, S&P500 wzrósł o 1,66%. Technologiczny Nasdaq zyskał 2,78%.

Na giełdach w Azji dominacja wzrostów

Przez poprzednie cztery tygodnie na giełdach w Azji panowały mieszane nastroje. Bieżący tydzień rozpoczął się wzrostowo, jednak kolejne dni nie potwierdziły tej tendencji. Dziś na rynku panują dużo lepsze nastroje. Nikkei zyskuje 4,2%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,2%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 16%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,1%), Szanghaj (0,75%), Sensex (bez zmian), Singapur (-0,8%).

Podsumowanie sesji na GPW

Po kilku nudnych sesjach WIG i WIG20 znów wspięły się na rekordowe poziomy, tym samym kontynuując trend z minionego tygodnia. Na naszym parkiecie dominuje optymizm i pewnie byczo nastawieni gracze z reszty Europy zazdroszczą bykom z Książęcej. Na WIG20 czerwcowe spadki zostały powstrzymane na lokalnym wsparciu w okolicach 3553 pkt., skąd widać było solidną reakcję popytową. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnym wzrostem wartości indeksów. Czerwiec przyniósł przecenę indeksów, co stało się okazją do zakupów po promocyjnej cenie. Na razie strachu nie widać. Natomiast pojawia się niepewność w notowaniach europejskich indeksów oraz S&P500 i Nasdaq 100. Sytuacja na globalnym rynku ryzykownych aktywów jest mocno dynamiczna i napięta. Największym problemem dla rynków i bezpośrednio dla Wall Street w krótkim terminie nie jest widmo podwyżek stóp procentowych, lecz gwałtownie kurcząca się płynność finansowa, a Departament Skarbu zmniejszył skalę skupu obligacji o połowę. Przy jednoczesnym przyspieszeniu akcji kredytowej tworzy to drenaż kapitału z systemu. Wiele będzie zależeć od rynku obligacji USA. Wzrost ich rentowności będzie potęgował niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności są na razie ignorowane przez inwestorów. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy wziąć pod uwagę korektę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,85 mld zł. WIG zyskał 1,33%. Indeks blue chipów zyskał 1,57%. WIG20fut wzrósł o 1,33%. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,92%.sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,18%.

Złoty pozostaje pod presją, ale próbuje odrabiać straty

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,74.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 42,91.