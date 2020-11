Niższe otwarcie w Europie, niepokoje związane z koronawirusem powracają

Po ośmiu dniach wzrostów, prawdopodobnie nieuniknione było, że dotrzemy do momentu gwałtownych spadków na europejskich giełdach, a wczorajsza korekta sygnalizowała pierwsze oznaki przesilenia i zachwiania optymizmu związanego z nową szczepionką. Pomimo całej euforii nad faktem pojawienia się skutecznej szczepionki, rzeczywistość jest taka, że jej ogłoszenie nie położyło kresu temu, co dzieje się obecnie w Europie i Stanach Zjednoczonych pod względem gwałtownego wzrostu wskaźników zakażeń, hospitalizacji i śmiertelności. We Francji liczba osób wymagających hospitalizacji wzrosła wczoraj do rekordowego poziomu, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, dzienna liczba osób zakażonych wzrosła o prawie 50%, do ponad 33 000. Ponieważ zarówno Francja, jak i Wielka Brytania są już w środku tymczasowej blokady, istnieje obawa, że o ile liczba przypadków nie ulegnie spowolnieniu, lockdown może potrwać dłużej, co zwiększy długoterminowy potencjał szkód gospodarczych. W Stanach Zjednoczonych sytuacja równie poważna, miasto Nowy Jork rozważa zamknięcie swoich szkół, podczas gdy burmistrz Chicago, Lori Lightfoot, ogłosił lockdown na okres 30 dni, prosząc wszystkich, aby anulowali swoje plany związane ze Świętem Dziękczynienia i pozostali w domu w przypadkach innych niż praca, szkoła lub zakupy spożywcze. Ogłoszenie to pod koniec dnia handlowego w USA przyspieszyło osłabienie rynku, powodując gwałtowne spadki akcji na zamknięcie i skierowanie kapitału z powrotem na rynek obligacji oraz dolara i złota. Wciąż jeszcze nie weszliśmy w moment kulminacyjny niskich zimowych temperatur, a przy takim tempie nowych infekcji powoli staje się jasne, że szczepionka nie nadejdzie wystarczająco szybko. Nawet gdyby pojawiła się szybciej, prawdopodobnie nie byłaby w stanie zmienić szybko obecnego stanu co oznacza, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, zanim zobaczymy poprawę.

W konsekwencji gwałtownej wyprzedaży w USA zeszłej nocy, rynki w Europie mogą otworzyć się znacznie niżej, ponieważ optymizm z początku tygodnia ustępuje rzeczywistości, która przyniosła gwałtowny wzrost hospitalizacji i rosnącą liczbę zgonów. To właśnie te obawy dotyczące kolejnego silnego uderzenia w produkcję gospodarczą pod koniec roku przeważają nad ostatnimi danymi o PKB za III kwartał, które pokazały, jak gospodarki odbiły się po blokadach w drugim kwartale. Wczoraj gospodarka Wielkiej Brytanii odnotowała odbicie za trzeci kwartał w wysokości 15,5%, czemu sprzyjało przyzwoite ożywienie konsumpcji osobistej na poziomie 18,3%, jednak na chwilę obecną fakt ten jest postrzegany jako nieaktualny już news, podobnie jak dzisiejszy odczyt PKB z UE za III kwartał, który ma wynieść 12,7%. Prawdopodobnie duże znaczenie będą miały dane o zatrudnieniu w III kwartale, po spadku o 2,9% w II kwartale. Istnieje obawa, że jakiekolwiek odbicie w tej kwestii będzie w najlepszym razie słabe, przy niektórych szacunkach na poziomie 0,7%. Biorąc pod uwagę fakt, że bezrobocie w Europie i tak jest strukturalnie wyższe, może to spowodować poważne obawy co do perspektyw bezrobocia pod koniec roku, a także na początek przyszłego roku, wobec braku znaczących bodźców fiskalnych, ze strony przywódców UE.

Być może w tym tygodniu poczynili jakieś postępy w celu uzgodnienia nowego budżetu, jednak nadal nie są w stanie podjąć wszystkich decyzji, by odblokować nowy fundusz naprawczy o wartości 750 mld euro.

EURUSD – poniedziałkowe odwrócenie utrzymuje presję na spadki ze wsparciem przy 50-dniowej MA w okolicy 1,1750. Spadek poniżej tego poziomu otworzy drogę powrotu na 1,1680, a następnie dołki z tego miesiąca przy 1,1600.

GBPUSD – po nieudanym wybiciu 1,3300 para zanotowała zniżkę. Kolejnym kluczowym wsparciem będą okolice poziomu 1,3070 i jeśli przełamiemy tę strefę para może skierować się na powrót do 1,2980 i 50-dniowej MA. Ważne wsparcie wciąż znajduje się przy 1,2850 i dołkach z zeszłego miesiąca.



EURGBP – para znalazła wsparcie przy 0,8860 w tym tygodniu i silnie odbiła powyżej 0,9000. Potrzebne jest wybicie w górę strefy przy 0,9020, by doszło do stabilizacji, wówczas możliwy będzie retest poziomu 0,9080 i 50-dniowej MA.

USDJPY – niepowodzenie w przełamaniu oporu przy 105,60 spowodowało spadek dolara z perspektywą powrotu do 104,20, po przełamaniu poniżej 104,70.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 59 punktów do 6,280

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 50 punktów do 13,003

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 27 punktów do 5,335



