Wczoraj na rynkach pojawił się optymizm, ponieważ FDA wskazała kilka leków, które mogą być potencjalnymi szczepionkami przeciwko Covid-19. Pfizer i BioNTech pracują nad czterema lekami, które, jak mają nadzieję, okażą się skuteczne. FDA skierowała dwa z nich na szybką ścieżkę do zatwierdzenia. Pod koniec ubiegłego tygodnia firma BioNTech powiedziała, że może otrzymać zgodę już w Boże Narodzenie, ale w świetle wczorajszych wiadomości może się to wydarzyć nawet wcześniej.

Akcje w Europie zamknęły się na plusie, a giełdy amerykańskie zanotowały pozytywny start na bazie tych wiadomości. Informacje z FDA były kontynuacją dobrych newsów z piątku, kiedy podano, że Remdesivir, lek przeciwwirusowy produkowany przez Gilead Sciences, może zmniejszyć śmiertelność u osób z koronawirusem o 62%. W ciągu ostatnich kilku sesji handlowych wydawało się, że branża farmaceutyczna jest gotowa podjąć walkę z wirusem.

Kraje na całym świecie wciąż toczą walkę z Covid-19. Wczoraj w USA zanotowano ponad 60 000 nowych przypadków i 312 zgonów. Wskaźnik infekcji pozostaje wysoki, ale przynajmniej wskaźnik śmiertelności jest stosunkowo niski. Sytuacja na Florydzie pogarsza się, ponieważ wzrost liczby nowych przypadków wyniósł 4,7%, podczas gdy średnia z siedmiu dni wyniosła 4,4%. Robert Kaplan, szef Banku Rezerw Federalnych w Dallas, wydał wczoraj mieszane oświadczenie. Bankier wyraził zaniepokojenie w związku ze wzrostem wskaźnika infekcji i powiedział, że Fed będzie musiał zrobić więcej, gdyby potrzebna była pomoc. Kaplan powiedział również, że Fed może wycofać się ze swoich pakietów stymulacyjnych, jeśli gospodarka się poprawi.

NASDAQ 100 ustanowił wczoraj nowy rekord. Bycza passa nie trwała jednak długo, ponieważ indeks skoncentrowany na sektorze technologicznym zakończył ponad 2% na minusie. S&P 500 spadł o prawie 1%. Firmy takie jakie Apple, Amazon, Netflix, Facebook, Google i Alphabet osiągnęły początkowo zyski, jednak zakończyły na niższym poziomie. Sezon publikacji wyników w USA rozpocznie się dzisiaj, gdy poznamy najnowsze kwartalne dane JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup. W kwietniu główne banki wspólnie odłożyły ponad 25 miliardów dolarów na rezerwę na nieściągalne długi. W ubiegłym miesiącu Fed przeprowadził stres testy, a w skrajnym scenariuszu bank centralny ostrzegł, że łączne rezerwy na nieściągalne długi mogą wynosić 700 miliardów dolarów. W centrum zainteresowania będą dywidendy, ponieważ Fed oświadczył, że wypłaty muszą zostać ograniczone do bieżących stawek. Pojawiły się też spekulacje, że dywidendy mogą zostać zmniejszone w celu oszczędzania gotówki.

Wczorajszy dzień był dość mieszany dla towarów. Spadek wartości dolara amerykańskiego pomógł złotu. Srebro, miedź i pallad również zyskały na osłabieniu amerykańskiej waluty. Ogólny pozytywny nastrój pomógł również metalom przemysłowym. Z drugiej strony ropa naftowa straciła na wartości, ponieważ mówi się, że OPEC+ chce zmniejszyć gwałtowne cięcia produkcyjne wprowadzone w maju. W ubiegłym miesiącu WTI i ropa Brent osiągnęły najwyższy poziom od trzech miesięcy, ale nie udało się ponownie przetestować tych poziomów z powodu wstrzymania ponownego otwarcia gospodarek.

W nocy Chiny opublikowały dane handlowe za czerwiec. Import wyniósł 2,7%, a ekonomiści spodziewali się -10%. Odczyt w maju wyniósł -16,7%. Eksport wyniósł 0,5%, a konsensus wskazywał na -1,5%, podczas gdy odczyt w maju wyniósł -3,3%. Ożywienie w imporcie i eksporcie wskazuje na zmiany w światowej gospodarce. Możliwe, że dodatni odczyt eksportu wynikał głównie z zapotrzebowania zachodnich rządów na środki ochrony osobistej. Rosnące napięcia między USA i Chinami, w związku z roszczeniami terytorialnymi Pekinu na Morzu Południowochińskim, negatywnie wpłynęły na nastroje. Hongkong ponownie wprowadza surowsze ograniczenia, a wzrost liczby przypadków koronawirusa w stanie Victoria w Australii również wpłynął na nastroje. Giełdy w Azji są na minusie, a rynki europejskie mogą otworzyć się niżej.

Niemiecki raport o nastrojach gospodarczych ZEW za lipiec ma wynieść 60 i byłby to spadek z 63,4 zanotowanym w czerwcu. Zostanie opublikowany o godzinie 11:00. Produkcja przemysłowa w strefie euro zostanie ogłoszona o godzinie 11:00, a miesięczny odczyt w maju wyniesie 15%, co byłoby ogromnym odbiciem od -17,1% opublikowanym w kwietniu. Oczekuje się, że główny CPI w USA wzrośnie do 0,6% z 0,1% w maju. Bazowy odczyt ma wynieść 1,1%, co oznaczałoby spadek z 1,2% opublikowanego w maju.

EURUSD – od końca czerwca pozostajemy w trendzie wzrostowym, a przełamanie powyżej 1,1400 może skierować kurs na 1,1495. Przełamanie poniżej 1,1168 otworzy drogę na 1,1049, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

GBPUSD – w ostatnim czasie pozostajemy w trendzie wzrostowym i jeżeli ruch ten zostanie utrzymany, wówczas możliwym celem jest 1,2690, gdzie znajduje się 200-dniowa MA. Przełamanie tego poziomu może skierować kurs na 1,2813. Czwartkowa świeca może być nagrobkiem doji, a spadek może kierować się na 1,2432, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Zniżka poniżej 1,2251 niesie perspektywę dalszych spadków w okolice 1,2076.

EURGBP – Wczorajsza świeca dzienna może oznaczać bycze odwrócenie i jeżeli kurs wzrośnie, możliwym celem jest poziom 0,9067 lub 0,9239. Przełamanie poniżej 50-dniowej MA przy 0,8948 może otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – para notowała spadki przez ostatni miesiąc. Wsparcie znajduje się w okolicy 106,00. Odreagowanie może doprowadzić kurs do opoty przy 108,37, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 78 punktów do 6,098

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 239 punktów do 12,560

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 91 punktów do 4,965

Poprzedni artykuł>

Prezentowany materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu udzielania porad handlowych lub inwestycyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale w dowolnym momencie, w przypadku wystąpienia błędu. CMC Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które można ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z inwestycji opartych na jakichkolwiek informacjach tutaj zawartych.