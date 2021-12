Niższe otwarcie Europy spowodowane wzrostem zachorowań na Omnicron

W zeszłym tygodniu odbyły się trzy spotkania dotyczących stóp procentowych banków centralnych, w czasie których bez wprowadzenia zbytniego zamieszania, toczono dyskusje na temat działań, które powinny zostać podjęte w przyszłym roku.

Prawda jest taka, że banki centralne musiały przyznać, że tak zwana przejściowa narracja, którą forsowały przez ostatnie 12 miesięcy, okazała się błędna, ponieważ były zmuszone do podnoszenia swoich prognozy inflacji. Cofanie się rynków było w mniejszej części związane z korektami polityki banków centralnych, a bardziej z rosnącymi obawami o wzrost liczby przypadków Omicrona i perspektywą kolejnych blokad w okresie świątecznym i noworocznym. Piątkowe słabe zamknięcie w USA zbiegło się również z wieloma wygaśnięciami opcji i kontraktów futures, które zwiększyły zmienność, chociaż można było zauważyć, że Russell 2000 zakończył dzień na wyższym poziomie, podczas gdy widzieliśmy duże straty spółek technologicznych.

Patrząc na ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem, na tle obserwowanej niestabilności trudno żeby ten tydzień był inny, biorąc pod uwagę, że wiele osób mogło już zakończyć inwestowanie na ten rok. Z rekordową liczbą nowych przypadków Covid-19 w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku dni i nowymi ograniczeniami wprowadzanymi w całej Europie, wydaje się, że jest to powtórka tego, co działo się rok temu. W Holandii rząd już ogłosił kolejne ograniczenia, podczas gdy Francja i Niemcy zamknęły granice dla przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. W Irlandii wszystkie bary, restauracje i kina muszą być zamykane o godzinie 20:00. W takim kontekście, w dniu dzisiejszym europejskie giełdy otworzą się niżej, a nastroje prawdopodobnie pozostaną kruche z powodu obaw związanych z rosnącą inflacją i bankami centralnymi, które skupiły się na ograniczaniu presji inflacyjnej, a także wirusa, który przytłacza systemy opieki zdrowotnej na całym świecie.

EURUSD – kolejna próba wzrostu do okolic 1,1385 zakończyła się niepowodzeniem. Na EURUSD po raz kolejny pojawiła się silna podaż, która może doprowadzić wykres do okolic 1,1185. Dalsze wsparcie znajduje się na 1,1160, a przejście przez 1,1420 może zapowiadać powrót do 1,1520.

GBPUSD – odreagowanie z zeszłego tygodnia doprowadziło tę parę walutową z powrotem w okolice 1,3380, jednak musi wyjść powyżej 1,34000, aby się ustabilizować i mieć szansę na powrót do 1,3500. Solidne wsparcie utrzymuje się na poziomie 1,3160.

EURGBP – spadł do 0,8450 w zeszłym tygodniu, gdzie ponownie pojawił się popyt. Opór utrzymuje się na 200-dniowym MA przy 0,8560.

USDJPY – znalazł wsparcie tuż poniżej 113,20 w zeszłym tygodniu, obecnie kluczowe poziomy to opór na wysokości szczytu z zeszłego tygodnia przy 114,30 oraz wsparcia na 113,20, a także 112,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 100 punktów niżej, na poziomie 7170.

DAX – oczekuje się otwarcia 290 punktów niżej, na poziomie 15241.

CAC40 – możliwe otwarcie 126 punktów niżej, poziomie 6800.



