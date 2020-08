Niewielkie wzrosty na otwarciu w Europie, Chiny zamkną konsulat USA w Chengdu

Rynki europejskie zanotowały wczoraj korektę z powodu obaw o rosnącą liczbę infekcji, wzrost śmiertelności w USA, a także niepokojów o eskalację napięć między USA i Chinami po tym, jak USA nakazały zamknięcie chińskiego konsulatu w Houston, w stanie Texas, wywołując obawy o możliwy odwet.

Dziś rano South China Morning Post poinformował, że w odpowiedzi Chiny zamkną konsulat USA w Chengdu, co, jeśli jest prawdą, wydaje się dość wyważoną reakcją.

Nie pomogła również informacja, że Wielka Brytania była bliska porzucenia jakiejkolwiek nadziei na zawarcie umowy handlowej z UE do końca roku. Funt osłabił się w stosunku do euro. Ostateczny termin narzucony przez rząd Wielkiej Brytanii na nakreślenie umowy upływa pod koniec tego miesiąca, przy czym niewiele wskazuje na to, że którakolwiek ze stron jest bliska porozumienia w którejkolwiek z kluczowych kwestii. Nie ma też w planach żadnych nowych spotkań poza obecną rundą rozmów, które mają się zakończyć dzisiaj.

Z drugiej strony rynki amerykańskie zakończyły raczej niespokojny dzień pozytywnym akcentem, a inwestorzy zdecydowali się skupić na optymizmie w kwestii szczepionki, po tym, jak rząd USA podpisał umowę z Pfizer i BioNTech. Pozytywnym akcentem była też perspektywa kolejnego planu stymulacyjnego.

Zarówno Tesla, jak i Microsoft zgłosiły wyniki za drugi kwartał, które przewyższały oczekiwania. Tesla odnotowała swój czwarty wzrostowy kwartał z rzędu, zwiększając szansę na włączenie jej do S&P 500. Akcje Microsoftu nieznacznie spadły, pomimo lepszych niż oczekiwano danych, ponieważ firma pobrała opłatę w wysokości 450 mln USD w wyniku zamknięcia niektórych swoich fizycznych sklepów. W szczególności usługi i Xbox odnotowały największy procentowy wzrost przychodów, który wyniósł 65% i był efektem kwarantanny i zamknięcia społeczeństwa w domach.

Nasdaq, który ciągnął rynki USA w górę, zbliżył się do ostatnich rekordowych szczytów, podczas gdy gwałtowne wzrosty cen złota i srebra zaczęły mocniej przyciągać uwagę.

Tylko w tym tygodniu ceny srebra wzrosły o ponad 18%, do najwyższych poziomów od października 2013 r., podczas gdy ceny złota wydają się być gotowe do ponownego przetestowania swoich rekordów wszech czasów, które miały miejsce w 2011 r., napędzane również przez słabszego dolara amerykańskiego w związku z możliwą perspektywą kolejnego programu stymulacyjnego. Zwiększenie napięcia geopolitycznego między USA i Chinami prawdopodobnie również odgrywa tu pewną rolę.

Staje się coraz jaśniejsze, że chociaż rosną obawy o globalne tło gospodarcze, w miarę zbliżania się do drugiej połowy roku, rynki wydają się coraz bardziej zabezpieczać, jeśli chodzi o alokację aktywów.

Inwestorzy kapitałowi, zachowując ostrożność co do perspektyw, nadal wydają się być zadowoleni z kupowania na spadkach, ponieważ rynki akcji wciąż poruszają się o przysłowiowe dwa kroki do przodu i jeden do tyłu, powoli rosnąc, a jednocześnie notując gwałtowne spadki w korektach.

Z drugiej strony, tradycyjne “bezpieczne przystanie” również całkiem nieźle radzą sobie. Ceny złota i srebra wyraźnie rosną, podczas gdy rentowności obligacji spadają, a 10-letnie obligacje skarbowe w USA zamknęły się na poziomie 3-miesięcznych minimów.

Rynki w Azji były dziś rano bardziej stonowane, ponieważ Japonia obchodziła święto państwowe. Rynki w Europie mogą się otworzyć nieco wyżej w związku ze skromnym ożywieniem na rynkach amerykańskich zeszłej nocy.

Jedynym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę, będzie tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, które mają wzrosnąć o 1,3 mln. Istnieje obawa, że liczba wniosków może zacząć rosnąć w powolnym tempie po kilku tygodniach spadków, ponieważ kilka stanów w USA ponownie wprowadza środki blokujące gospodarkę. Oczekuje się, że łączna liczba wniosków wyniesie 17,1 mln osób, w porównaniu ze wcześniejszym odczytem 17,34 mln.

EURUSD – para znalazła opór przy poziomie 1,1600, gdzie znajduje się zniesienie 50% odcinka 1,2555/1,0635. Od tego miejsca doszło do spadków. Przełamanie 1,1620 otwiera drogę na 1,1820. Kolejne dołki mogą znaleźć się przy 1,1370 i poziomie wybicia z zeszłego tygodnia.

GBPUSD – do tej pory nie udało się wybić zniesienia 61,8% odcinka 1,3600/1,1412, które znajduje się przy 1,2770. Opór leży również przy poziomie 1,2815 i szczytach z czerwca. Wsparcie wyznaczyć można w okolicy 1,2500 i zeszłotygodniowych dołków.

EURGBP – para dotarła wczoraj do poziomu 0,9135, po czym dokonała korekty. Przełamanie 0,9140 może skierować kurs na 0,9180. Wsparcie znajduje się przy dołkach z tego tygodnia w okolicy 0,9000, zaraz powyżej 50-dniowej MA przy 0,8980.

USDJPY – wsparcie znajduje się w okolicy 106,50, natomiast opór przy 107,50, podobnie jak szersza strefa przy 108,00.

FTSE100 otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie, przy 6,207

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów, przy 13,134

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów, przy 5,052

Poprzedni komentarz>

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.