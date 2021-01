Niepewność na rynkach akcyjnych. Korektą straszą okna hossy na Dow Jones i Dax 30

Dziś w nocy poznaliśmy finalne odczyty PKB Japonii za trzeci kwartał. Gospodarka rozwijała się w ostatnim kwartale w tempie 22,9% w ujęciu rocznym. Większość wzrostu pochodziła z wydatków konsumenckich i korporacyjnych, które ożyły po wstrząsach związanych z pandemią wiosną i wczesnym latem. Opublikowana dziś korekta w górę była zgodna z prognozami i sugeruje, że gospodarka Japonii, trzecia co do wielkości na świecie, jest na dobrej drodze do wzrostu po recesji, która rozpoczęła się pod koniec 2019 r., jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. Ekonomiści są zdania, że PKB Japonii wzrośnie o kolejne 2,1% w ujęciu kwartał do kwartału w czwartym kwartale bieżącego roku.

Krystalizuje się kształt gabinetu prezydenta elekta. Skład nowego gabinetu sugeruje, że polityka Trumpa nie będzie kontynuowana, a w wielu obszarach zostanie zanegowana. Po nominacji Janet Yellen, byłej przewodniczącej Fed na sekretarza skarbu, co zostało przyjęte z ulgą przez instytucje finansowe, Biden wysunął kandydaturę Lloyda Austina na stanowisko sekretarza obrony. W przypadku zatwierdzenia przez Senat, czterogwiazdkowy generał byłby pierwszym czarnym przywódcą Pentagonu. Biden będzie optował za powrotem USA do porozumienia nuklearnego z Teheranem, kiedy to prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z umowy w 2018 roku. Nadzieję na zwrot w polityce Bidena widzi Unia Europejska, która wysłała już daleko idące propozycje normalizacji stosunków z USA po agresywnej polityce Trumpa wobec europejskiej wspólnoty.

Początek tygodnia na głównych parkietach Europy rozpoczął się od przeceny większości indeksów. Inwestorzy z poważniejszymi decyzjami mogą wstrzymać się do czwartku, kiedy poznamy decyzje EBC o oczekiwanym zwiększeniu programów skupu aktywów. Niepokój budzi też niepewny finał rozmów brexitowych oraz możliwe zablokowanie przez Polskę i Węgry unijnego budżetu. Być może to było powodem, że handel przebiegał w niskiej zmienności. DAX 30 stracił 0,21%. Paryż, Mediolan i Madryt spadły od 0,3% do 0,6%. Jedynie londyński FTSE 100 utrzymywał się nad kreską po ogłoszeniu rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19. Indeks Stoxx 600 spadł o 0,30%.

Mieszane nastroje panowały na Wall Street. Jedynie Nasdaq Composite zyskał 0,45%, zamykając się powyżej 12500 punktów. S&P 500 po dotarciu w piątek do bariery 3700 pkt, cofnął się wczoraj o 0,19%. Dow Jones (-0,49%) walczył przez całą drugą połowę sesji z utrzymaniem się powyżej okrągłego poziomu 30000 punktów, co w ostateczności mu się udało. Kosmetyczny spadek zaliczyły małe spółki. Russell 2000 stracił 0,09%.

Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach, pomimo dobrych danych o odbiciu PKB w Japonii. Z drugiej strony sankcje USA nałożone na chińskich urzędników i decyzja o sprzedaży broni na Tajwan musi spotkać się z reakcją Chin. Akcje JD Health, wzrosły o 40% podczas pierwszego dnia notowań w Hongkongu, odzwierciedlając entuzjazm inwestorów dla nowo powstałej branży, gdy kraj wychodzi z pandemii koronawirusa. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,30%, australijski S&P/ASX 200 notuje wzrost o 0,19%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 1,53%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,60%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (-0,14%), Tajwan (0,73%), Indonezja (0,24%). Indyjski Sensex jest w okolicach zera. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu spada o 0,31%.

Po trzy procentowym wzroście w piątek, wczorajsza sesja była ponownie udaną dla warszawskich byków, choć skala wzrostów była zdecydowanie mniejsza. I tak nasze blue chipy wypadły zdecydowanie lepiej niż ich odpowiedniki na wiodących parkietach Europy. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,79 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,56 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 0,47 proc., docierając do poziomu 55 600 punktów. Podobnej wielkości zysk odnotował indeks blue chipów. WIG 20 otworzył się w okolicach piątkowego zamknięcia. Mieszane nastroje w Azji i czerwona sesja na wiodących parkietach Europy nie wystraszyły kupujących. Przez cały dzień indeks oscylował wokół poziomu odniesienia, niemniej każda próba zepchnięcia go na niższe poziomy kończyła się kontrą byczo nastawionych graczy. Ostatnie pięć minut notowań zadecydowały o tym, że WIG 20 zakończył dzień zyskiem, odbijając się od 1950 pkt, czyli poziomu piątkowego zamknięcia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1958,53 w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,56%. WIG20 fut zyskał 0,87%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,55% dzięki globalnej ucieczce od amerykańskiego dolara. W zieleni finiszowały małe spółki, a sWIG80 wzrósł o 0,61 proc. Niewielkiej wielkości spadek przypadł w udziale średniakom. mWIG40 stracił 0,09 proc. W gronie blue chipów 15 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 5 odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje Lotos (6,51%), PZU (4,60%) i PKN Orlen (3,65%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji CD Projekt, JSW i Allegro. Walory te straciły odpowiednio 4,06%, 1,62% i 1,39%.

WIG 20 fut otworzył się nieco powyżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,41%.

Stabilizacja na notowaniach złotego.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12.

EURPLN – para oscyluje wokół wsparcia na 4,48.

USDPLN – para jest nieznacznie powyżej wsparcia na 3,66. Opór jest na poziomie 3,97.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14 wielokrotnie już testowane. Kolejne jest na poziomie 4,09. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.