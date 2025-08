Dolar amerykański właśnie zanotował najgorszą pierwszą połowę roku kalendarzowego od co najmniej wczesnych lat 70. Indeks dolara amerykańskiego DXY spadł o prawie 11% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, notując największy spadek w pierwszej połowie roku kalendarzowego od 1973 roku. To właśnie w tym roku system z Bretton Woods ostatecznie się załamał, umożliwiając swobodny handel walutami na rynku globalnym. Po trudnym okresie w 2025 roku, dolar amerykański ostatnio doświadczył odwrócenia trendu. Byki mogą za to podziękować prezesowi Rezerwy Federalnej Jerome'owi Powellowi. Indeks dolara amerykańskiego (DXY), bacznie obserwowany wskaźnik wartości amerykańskiej waluty w stosunku do głównych rywali, wzrósł w środę o ponad 1% po tym, jak szef banku centralnego zdawał się bagatelizować możliwość kolejnej długo oczekiwanej obniżki stóp procentowych we wrześniu. Według Dow Jones Market Data, w ciągu ostatnich pięciu dni indeks wzrósł o 2,7%, co jest najlepszym wynikiem od 11 października 2022 r. Od poniedziałkowego poranka zyskał on ponad 2,3%, co oznacza najlepszy tydzień od września 2022 r. Po środowym wzroście, indeks wzrósł w lipcu o ponad 3%, co stawia go na dobrej drodze do najlepszego miesiąca od października 2024 r. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu FOMC, przewodniczący Fed stwierdził, że rynek pracy wydaje się być w solidnej kondycji, pomimo niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2025 roku. Według Powella mniej jasne jest, czy cła Trumpa mogą wywołać kolejną falę inflacji. Aby wzmocnić tę tezę, Powell stwierdził, że umiarkowanie restrykcyjna polityka banku centralnego pozostaje właściwa. Ekonomiści z Capital Economics stwierdzili, że komentarze prezesa poparły ich pogląd, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2025 roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 31.07.2025

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu na razie nie widać zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Ubiegły tydzień udowodnił, że byki wciąż kontrolują rynek. W oczekiwaniu na decyzję FOMC, wczorajsza sesja zakończyła się niewielką zmianą indeksów. Poza Stoxx 600 (-0,02%), pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,01% (FTSE100) do 0,98% (FTSE MIB).

Na Wall Street wciąż pełno optymizmu, chociaż wczorajsza sesja zakończyła się lekką przewagą podaży. Dow Jones stracił 0,38%, S&P500 spadł o 0,12%, a Nasdaq Composite zyskał 0,15%.

Na giełdach w Azji dominuje czerwień

Poza Nikkei 225 po tym jak BoJ utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w przewadze sprzedających. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,85%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,13%. Południowokoreański KOSPI traci 0,46%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-1,07%), Szanghaj (-0,68%), Sensex (-0,79%), Singapur (-0,57%). Asia Dow w dół o 0,06%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po neutralnym ubiegłym tygodniu nad Wisłą, poniedziałek okazał się najgorszym dniem na naszym parkiecie od kwietnia, jednak od kiedy WIG20 wybił ważny opór, a na parkiecie przy Książęcej wciąż widać optymizm. Zatem do wczoraj widać było nerwowość w poczynaniach inwestorów. Środa, po lekko spadkowym otwarciu pokazała, że byki nie odpuszczają. Już po godzinie notowań na parkiecie przy Książęcej, indeks wyszedł nad kreskę i do końca dnia to byki dyktowały warunki gry, by ostatecznie zakończyć notowania na maksimum dziennego zakresu wahań. Wciąż jest szansa na wzrosty, bowiem indeks pomimo poniedziałkowej wyprzedaży utrzymał się powyżej oporu w okolicy 2900 pkt. Teraz dużo będzie zależeć od globalnego sentymentu.

Z grona blue chipów, 16 spółek odnotowało zysk. Największe wzrosty odnotowały LPP i Pepco, których akcje wzrosły odpowiednio o 4,42% i 3,28%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się Dino przecenione o 1,18%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,33 mld zł. WIG zyskał 1,79%. Indeks blue chipów zyskał 1,06%. WIG20fut wzrósł o 1,10%, osiągając na zamknięciu wartość 2954 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,14%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem 0,06%..

Złoty wciąż bardzo silny, jednak w powietrzu zapachniało jego korektą

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,95.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,74.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,82.



