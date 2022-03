Nie tylko Fed, ale wszystkie banki centralne przed sporym wyzwaniem

W ojna na Ukrainie prawdopodobnie nie powstrzyma Rezerwy Federalnej przed podniesieniem stóp procentowych, ale jakiekolwiek nasilenie presji inflacyjnej może zmusić bank centralny do zaostrzenia polityki bardziej agresywnie, niż to już sugerowali do tej pory członkowie Fed.

W publicznych komentarzach i wywiadach w zeszłym tygodniu urzędnicy Fed poparli plany podwyżki stóp na posiedzeniu w dniach 15-16 marca. Powiedzieli, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, jak wojna wpłynie na perspektywy gospodarcze, ale uważnie śledzą rozwój sytuacji.

Problem polega na tym, że spodziewali się, że inflacja w USA, osiągająca obecnie najwyższy poziom od 40 lat , osiągnie szczyt w tym kwartale. Wydarzenia geopolityczne, które podnoszą ceny szczególnie surowców i energii mogą zmusić Fed do przyspieszenia podwyżek stóp latem, co zwiększyłoby ryzyko recesji.

W czasie wstrząsów geopolitycznych Fed generalnie unika podejmowania kroków zwiększających niepewność. Jednak przy inflacji znacznie przekraczającej cel 2% i kryzysie ukraińskim grożącym dalszym wzrostem cen, Fed może stanąć w obliczu pilnej potrzeby kontynuowania planowanych podwyżek stóp procentowych.

To nie tylko zmartwienie Fed, ale wszystkich banków centralnych. Wojna z reguły podtrzymuje wysoką inflację, a do tego konflikt z Rosją (surowce) i sankcje musi wpłynąć na wzrost ich cen co będzie podtrzymywać presję inflacyjną. A to powoduje, że inflacja będzie rosła od strony popytowej, ale od podażowej. W efekcie banki centralne nie będą miały prostych narzędzi do tłumienia inflacji, a efektem nieuniknionych podwyżek stóp będzie chłodzenie gospodarki i spadek PKB.

Globalna gospodarka wychodzi z serii szoków podażowych, w których braki towarów lub usług podnoszą ich ceny.

Podręczniki „uczą”, aby banki centralne nie reagowały na jednorazowe wzrosty cen, które wynikają z czynników przejściowych, takich jak klęski żywiołowe. Ale może to być teraz trudne lub wręcz niemożliwe dla Fed, ponieważ inflacja w USA już jest wysoka. Bankierzy niepokoją się przegrzanym rynkiem pracy, w którym płace rosną znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii, a konsumenci i przedsiębiorstwa mogą spodziewać się większych podwyżek cen w przyszłości, co będzie wyższą inflację.



