NFP w centrum uwagi. Dolar po wyborach znalazł się pod presją

Wczorajsze decyzje Banku Anglii i komunikat po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku uspokoiły nieco hurraoptymistyczne nastroje panujące na rynkach akcji. Szaleństwo zakupowe na globalnych rynkach akcji, jakie zapanowało od początku tygodni nieco osłabło. Wokół wyborów, jak można się było spodziewać, mamy w perspektywie prawdopodobne zamieszanie, łącznie z wykorzystywaniem możliwości prawnych do ponownego liczenia głosów w kluczowych stanach, a będzie to przeciągać w czasie wybór nowego prezydenta. Nawet jeśli wygra faworyt sondaży, szybkie i duże środki pomocowe i tak stoją pod znakiem zapytania. Wydaje się prawie pewnym, że Republikanie utrzymają większość w Senacie, a to z kolei rodzi niebezpieczeństwo ponownego impasu legislacyjnego o wysokości pakietu stymulacyjnego. Republikanie będą blokować wysokie oczekiwania, godząc się na niewielką część propozycji Izby Reprezentantów.

Zupełnie bez echa przeszły gorsze od oczekiwań dane z amerykańskiej gospodarki. Raport ADP o nowych miejscach pracy wskazał na spadek możliwości znalezienia zatrudnienia. Potwierdził to odczyt wskazujący na wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Również rozczarował indeks ISM dla usług, czy spadek aktywności gospodarczej. Wszystko to nie zrobiło wrażenia na inwestorach. Wczorajszy komunikat po posiedzeniu Banku Anglii również został zignorowany. W minutkach pojawiła się fraza, że BoE spodziewa się zwolnienia około 5,5 mln pracowników tylko w samym listopadzie. Wychodząc naprzeciw potrzebom bank zdecydował się rozszerzyć program skupu obligacji o 150 miliardów funtów do 875 miliardów funtów. BoE utrzymał program zakupu obligacji korporacyjnych o wartości 20 miliardów funtów.

Kupującym akcje nie przeszkadzały doniesienia o lawinowo rosnących przypadkach koronawirusa w Europie i USA. Nieco otrzeźwienia przyniosło wczorajsze popołudnie, kiedy można było zaobserwować wyhamowanie silnych wzrostów z pierwszej połowy sesji na Wall Street. Również komunikat po posiedzeniu FOMC musiał wnieść sporo niepewności w poczynania inwestorów. Co prawda nie zmieniono parametrów polityki monetarnej, ale wyraźnie stwierdzono zarówno w komunikacie, jak i podczas konferencji, że Fed jest zaniepokojony tempem rozprzestrzeniania się wirusa oraz poziomem wydatków gospodarstw domowych. Powell potwierdził, że ryzyka dla dalszej aktywności są skierowane w dół, a pełna odbudowa będzie możliwa dopiero w sytuacji, gdy ludzie zaczną się czuć bezpiecznie.

Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie oczywiście raport Departamentu Pracy o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje się spadku zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Taki sam raport poznamy z Kanady.

Wczorajszy dzień przyniósł sporą przecenę amerykańskiego dolara, co sprzyjało wzrostom surowców, w tym cen złota, które osiągnęły najwyższa wartość od sześciu tygodni. Para USDJPY spadła poniżej 104 jenów za dolara, a EURUSD powrócił w okolice 1,1850.

Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Rynki obstawiają, że Kongres Stanów Zjednoczonych będzie podzielony między Republikanów i Demokratów, co może oznaczać ponowny impas w ustawie o programie stymulacyjnym. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,91%, australijski S&P/ASX 200 notuje wzrost o 0,82%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,11%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,10%), Szanghaj (-0,28%), Singapur (-0,53%), Tajwan (0,42%), Indonezja (1,30%). Indyjski Sensex jest na plusie 0,88%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rosnie o 0,36%.

Czwartek był kolejnym dniem wzrostów na GPW, a kontrakty na WIG 20 z nawiązką odrobiły straty z poprzedniego tygodnia. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,23 mld złotych. Na blue chipy przypadło 974 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 2,12 proc., zatrzymując się poniżej 48500 punktów. Nieco mniejszej wielkości zysk wypracował indeks blue chipów. WIG 20 otworzył się luką wzrostową powyżej poprzedniego zamknięcia. Od samego startu notowań niedźwiedziom nie udało się domknąć luki i po godzinie handlu, kiedy to indeks zszedł na dzienne minimum, byki agresywnie przystąpiły do ataku. Po dwóch godzinach od gongu osiągnięto okolice maksimum dnia i od tego czasu już do końca handlu wiało nudą. WIG 20 poruszał się w wąskim zakresie raptem kilku punktów. Zamknięcie nastąpiło w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań na poziomie 1640,43 pkt. Oznacza to wzrost o 1,80%. WIG20 fut zyskał 2,01%, a WIG20usd dodał do dorobku niewiarygodne 3,18% dzięki słabej postawie dolara. W zieleni zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 3,39 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,15 proc. W gronie blue chipów 16 spółek odnotowało zyski, PZU nie zmienił ceny, a 3 straciły na wartości. Największe stopy zwroty osiągnęły Alior (7,92%), Dino (7,05%) i Tauron (6,57%). Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze CD Projektu, Lotosu i PKN Orlen. Walory te straciły odpowiednio 2,65%, 0,73% i 0,56%.

Dziś poznamy decyzję RPP o wysokości stóp procentowych, która została przesunięta ze środy. Pojawiły się spekulacje, że przesunięcie terminu wiąże się z cięciem stóp procentowych do zera.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12 (aktualnie testowany)

EURPLN – para koryguje się schodząc poniżej 4,6000

USDPLN – Para schodzi poniżej oporu na 3,91. Kolejny jest na 4,00.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



