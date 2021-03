Nastroje pogarszają się, Powell w centrum uwagi

Indeks FTSE 100 zanotował wczoraj największy wzrost w Europie, ponieważ hojny budżet Rishiego Sunaka, brytyjskiego kanclerza skarbu, pomógł brytyjskiemu rynkowi prześcignąć jego kontynentalnych sąsiadów. Rząd do tej pory mocno wspierał gospodarkę, a wczoraj zapowiedziano dalszą pomoc.



W większości przypadków wsparcie pochodziło z przedłużenia istniejących programów. Program urlopowy miał wygasnąć pod koniec przyszłego miesiąca, ale potrwa do września. To dobra wiadomość dla 4,7 miliona pracowników. W zeszłym roku obniżono podatek VAT na handel detaliczny mniej istotnymi produktami, aby zapewnić bardzo potrzebną pomoc sektorowi hotelarskiemu i rekreacyjnemu. Niższa stawka będzie obowiązywać przez kolejne sześć miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gospodarka powinna być wolna od ograniczeń do końca czerwca, a wiele firm, takich jak kina, puby i restauracje, zacznie się ponownie otwierać. Te zapowiedzi zostały przyjęte z zadowoleniem. Podatki od piwa i napojów spirytusowych zostaną wstrzymane jako dodatkowy impuls dla sektora pubów. Ulga na stopy biznesowe będzie obowiązywać do końca czerwca.



Rynek mieszkaniowy zanotował ożywienie, ponieważ potwierdzono, że rząd zagwarantuje kredyty hipoteczne na 95% procent wartości nieruchomości dla kupujących po raz pierwszy. Ponadto ulga od podatku skarbowego przy zakupie nieruchomości o wartości do 500 000 funtów została przedłużona o trzy miesiące, aby ułatwić przeprowadzenie trwających transakcji.



Rynki akcji w Europie odnotowały solidne wzrosty. Po południu doszło do spadków, ale udało się zakończyć sesję na plusie. Wzrost cen ropy, akcji firm budownictwa mieszkaniowego i banków pomógł FTSE 100. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w USA, gdzie S&P 500 spadł o 1,3% z powodu wzrostu rentowności w Stanach Zjednoczonych, co wydarzyło się również w zeszłym tygodniu. Presja sprzedażowa na akcje spółek technologicznych utrzymuje się. NASDAQ 100 spadł o prawie 2,9%. Rosnące rentowności mogą oznaczać wyższe koszty pożyczek, więc firmy, które mają duże zadłużenie, prawdopodobnie odczują tę zmianę. Ponadto, jeśli rentowności obligacji rosną, może to skłonić niektórych inwestorów do wycofania się z rynku akcji.



Prezydent Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą miały tak dużą podaż szczepionek, że każda osoba dorosła w kraju powinna zostać zaszczepiona do końca maja, dwa miesiące przed planowanym terminem. Wiadomości te są bardzo zachęcające, ale nie mogły zniweczyć niedźwiedzich nastrojów.



Rynki akcji w Azji odnotowują duże spadki. Indeksy w Japonii, Hongkongu i Chinach kontynentalnych spadły o ponad 2%, ponieważ negatywny nastrój w USA skłonił inwestorów do sprzedaży akcji. Europejskie rynki są na dobrej drodze do otwarcia na minusie po trzech dniach wzrostów.



Wczoraj ogłoszono serię raportów dla usług. Badanie Caixin z Chin spadło do najniższego poziomu od 10 miesięcy. Dane z Europy były mieszane, ponieważ hiszpańskie, włoskie i brytyjskie raporty PMI wykazały wzrost aktywności między styczniem a lutym, podczas gdy aktualizacje z Francji i Niemiec pokazały spadki. Odczyt w Wielkiej Brytanii wyniósł 49,5, a styczniowy wskaźnik 39,5 wskazuje na znaczny wzrost. Usługi stanowią 70% produkcji gospodarczej Wielkiej Brytanii, więc jeśli branża może się odbić w obecnym klimacie blokady, sugeruje, że tym bardziej powinna się rozwijać, gdy ograniczenia zostaną zniesione.



Raport nieprodukcyjny ISM z USA był rozczarowujący. Główny odczyt za luty wyniósł 55,3, w porównaniu z 58,7 w styczniu. Składnik nowych zamówień spadł do 51,9 z 61,8, a wskaźnik zatrudnienia obniżył się do 52,7. Komponent cen zapłaconych wzrósł z 64,2 do 71,8 - to najwyższy odczyt od ponad 12 lat. Niepokojące jest to, że popyt wyraźnie spada, podczas gdy ceny idą w górę. Na początku tygodnia wskaźnik cen płaconych w aktualizacji ISM wzrósł do poziomu ostatnio obserwowanego w 2008 r. Inflacja jest ostatnio gorącym tematem. Rentowności obligacji mogą wzrosnąć, co może oznaczać kłopoty dla rynku akcji.



Wczoraj poznaliśmy aktualizację Beżowej Księgi. Aktywność gospodarcza wzrosła nieznacznie od stycznia do połowy lutego. W większości regionów odnotowano umiarkowany wzrost produkcji, a w kilku wzrost płac. Znacząco wzrosły ceny surowców, takich jak drewno i stal. Niektórzy producenci byli w stanie przerzucić wyższe koszty energii na klientów, co dodatkowo pogłębia problem inflacji.



Wczorajszy raport EIA wykazał, że zapasy ropy w USA wzrosły o 21,6 miliona baryłek, a dla kontrastu, zapasy benzyny spadły o 13,6 miliona baryłek. Wielkie mrozy w Teksasie są prawie na pewno przyczyną gwałtownych wahań zapasów energii. Inwestorzy postrzegali spadek zapasów gazu jako wskazówkę, że popyt jest silny, stąd wzrost cen ropy WTI i Brent.



Ropa naftowa będzie dziś ponownie w centrum uwagi, ponieważ odbędzie się posiedzenie OPEC+. Energia osiągnęła ostatnio 13-miesięczny szczyt, z powodu kontrolowanych poziomów dostaw w połączeniu z nadziejami na odbicie w światowej gospodarce. Dobrowolna redukcja produkcji Arabii Saudyjskiej o 1 milion baryłek dziennie ma wygasnąć pod koniec miesiąca, uważa się, że Królestwo będzie chciało utrzymać ograniczoną produkcję, aby wesprzeć cenę.



Oczekuje się, że raport PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii, który poznamy o 10:30, wyniesie 51. To by oznaczało poprawę w stosunku do 49,2 ze stycznia, kiedy uzyskaliśmy najniższy odczyt od ośmiu miesięcy.



Sprzedaż detaliczna w strefie euro ma spaść z 2% w grudniu do -1,1% w styczniu. Nie jest niczym nowym, że między tymi dwoma miesiącami następuje duży spadek sprzedaży, ponieważ Boże Narodzenie to bardzo wzmożony okres zakupów. Szczegóły poznamy 11:00.



Przewiduje się, że odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniesie 750 000, w porównaniu z 730 000 w poprzedniej aktualizacji. Aktualizacja ciągła ma wykazać 4,3 miliona, w porównaniu z 4,4 miliona poprzednio. Wczorajszy raport o zatrudnieniu ADP był rozczarowujący, ponieważ pokazał, że w zeszłym miesiącu dodano 117 000 miejsc pracy, czyli poniżej prognozy 200 000. Poprzedni raport wynosił 195 tys., co sugeruje, że rynek pracy się ochładza.



Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej, przemówi po godzinie 18:00 na wydarzeniu zorganizowanym przez Wall Street Journal. W ciągu ostatnich kilku tygodni narastały obawy dotyczące możliwego wzrostu inflacji i wyższych rentowności obligacji, ale Powell nie sprawiał wrażenia szczególnie zmartwionego sytuacją. Ożywienie w USA przebiega dobrze, a Fed wciąż jest daleko od osiągnięcia swoich celów gospodarczych, więc nawet nie myśli o zacieśnianiu polityki.



EUR/USD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2138, ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Spadek poniżej 1,1952 może skierować kurs na 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 niesie perspektywę wzrostu do 1,2349.



GBP/USD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym tygodniu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241.Wsparcie znajduje się przy 1,3745 i 50-dniowej MA.

EUR/GBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym tygodniu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USD/JPY – para pozostaje w ruchu spadkowym od początku stycznia. Wczoraj kurs dotarł do 6-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 108,00. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 105,48, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 63 punkty, przy 6,612

DAX 30 oczekiwany spadek na otwarcie o 115 punktów, przy 13,965

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 40 punktów, przy 5,790



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.