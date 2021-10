Nasdaq100 – jesteśmy w ważnym punkcie

O d szczytów z września br. „wąski” indeks technologiczny z USA czyli Nasdaq100 stracił na wartości ponad 1000 punktów co oznacza, że skala deprecjacji zrównała się mniej więcej z korektą z okresu luty – marzec 2021. Porównywalność tych spadków ale też miejsce do którego dotarł kurs Nasdaq100 na wykresie nakazują się zastanowić czy być może nie należy oczekiwać wkrótce jakiegoś odreagowania, a być może nawet zakończenia spadków.

Ważne wsparcia w strefie 14770-14560 pkt.

Jeśli spojrzymy na poniższy średnioterminowy wykres omawianego indeksu, to łatwo zauważyć, że jego kurs dotarł do istotnej strefy wsparć tworzonej przez różne narzędzia czy metody wykorzystywane w analizie trendu.

Ta strefa rozciąga się między 14770 a 14560 pkt i tworzona jest przez wewnętrzną linię średnioterminowego kanału wzrostowego, który w dalszym ciągu obowiązuje, oraz przez dolne ograniczenie krótkoterminowego kanału, również wzrostowego. Mniej więcej pośrodku tej strefy wypada 38 % zniesienie ostatniej fali wzrostowej, która rozpoczęła się w połowie maja br. Jeśli do tego obrazu dołączymy obecne położenie wskaźników impetu (np. RSI 14) , które znajdują się mniej więcej na poziomach, na których kończyły się korekty w obrębie ww. średnioterminowego kanału, to można oczekiwać, że rynek podejmie walkę próbując zakończyć spadki. W tym świetle obecne poziomy są istotne dla dalszego kierunku trendu tego indeksu, a przez korelacje, ważne również dla globalnych rynków kapitałowych. Co stałoby się jeśli testowana obecnie strefa wsparć zostałaby pokonana? Moim zdaniem otworzyłaby się droga do testu dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału wzrostowego, a linia ta biegnie obecnie w okolicach 13850 pkt.

W krótkim terminie też ciekawie

Jeśli spojrzymy na wykres krótkoterminowy Nasdaq100, to zauważymy również istotność poziomów, na których ten indeks obecnie się znajduje.

Chodzi tutaj o dolne ograniczenie krótkoterminowego kanału spadkowego oraz tworzącą się, póki co mocno hipotetyczną formację rozszerzającego się trójkąta kończącego. Dodatkowo struktura spadków od wrześniowego szczytu wygląda na być może wypełnioną, pod warunkiem, że nie nastąpią jakieś wydłużenia sekwencji spadkowych czyli de facto nie zostaną pokonane w sposób istotny dzisiejsze minima. Co byłoby sygnałem, że ostatnie spadki mogły się już zakończyć? Moim zdaniem pokonanie istotnej strefy oporów rozciągającej się miedzy 14820 a 14977, której genezę pokazałem na powyższym wykresie.

Podsumowanie

W powyższej, krótkiej analizie pokazałem istotność poziomów, do których obecnie dotarł indeks Nasdaq100. Moim zdaniem w testowanej obecnie strefie wsparć zakończyć się może oglądana od wrześniowego szczytu korekta lub co najmniej pierwsza faza większego ruchu korekcyjnego. Warunkiem poprawności takiej tezy jest zatrzymanie wyprzedaży mniej więcej na obecnych poziomach cenowych i przynajmniej test, a najlepiej pokonanie prezentowanej na drugim z powyższych wykresów strefy oporów. Moim zdaniem ze względu na układ krótkoterminowych cykli, szanse na realizację pro wzrostowego scenariusza nie są takie małe, a coś więcej będziemy wiedzieć po pierwszych sesjach przyszłego tygodnia.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.